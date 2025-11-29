甄子丹妻汪詩詩談宏福苑大火稱「中國製防護網易燃」 遭網民圍攻後刪文道歉

大埔宏福苑於11月26日星期三下午發生五級大火，釀成數以百計人命傷亡，事件令全球關注，不少人對大火迅速蔓延感到憤慨。藝人甄子丹的妻子汪詩詩在社交網站以宏福苑火災圖作背景，留言指大火「是因為承包商使用不合規的中國製易燃防護網」。帖文被瘋傳後惹來不少網民留言抨擊，汪詩詩其後刪除帖文，並公開致歉承認「措辭不當」。

汪詩詩發出帖文指火災蔓延得這麼快，「是因為承包商偷工減料，使用了不合規的中國製易燃防護網，以及用泡沫密封劑封住窗戶」，但其後刪除帖文。（IG@sweetcil）

汪詩詩在Instagram發出限時動態以英文發文，內容指：「香港的火災不是由竹棚架引起的。火勢之所以會蔓延得這麼快，是因為承包商偷工減料，使用了不合規的中國製易燃防護網，以及用泡沫密封劑封住窗戶，有數據顯示竹本身不易燃燒，請不要把責任推到它身上。」

網民指甄子丹是全國政協委員，作為妻子的汪詩詩更應慎言。（IG@sweetcil）

汪詩詩認為大火原因是「使用了不合規的中國製易燃防護網」，這句話在內地網上迅速傳開，許多網民對其言論表示不滿，認為她把大火責任推諉於國產製品，是影射「中國製造劣質貨」，怒斥她是「假洋鬼子心態」。怒斥其帖文動機用意不當，又指其丈夫甄子丹是全國政協委員，在如此悲痛時間，作為妻子的她發出如此言論是添煩添亂。

汪詩詩其後刪除帖，再發出新帖致歉，承認自己措辭不當。（IG@sweetcil）

面對網民群情洶湧，汪詩詩其後急刪帖文，再發新帖公開致歉，表示：「今天我在限時動態中轉發了一段不當文字。為避免誤導或引發誤解，我已第一時間刪除該內容。原本只是想討論竹子腳手架相關議題，但沒有留意到原作者的措辭不當，對此我感到非常抱歉。」

對於各種批評，汪詩詩表示「感謝大家的提醒，也讓我意識到在這樣的時刻，更應該謹慎看待每一則資訊的傳遞。現在最重要的，是我們所有中國同胞們齊心協力，說明受災地區的民眾儘快安置、重建生活。對於造成關注焦點的偏離，我在此鄭重致歉，日後也會更加審慎」。

宏福苑奪命大火發生後，甄子丹發文哀悼，更向香港各界扶貧會捐款100萬港元支援災民。（IG@donnieyenofficial）

宏福苑大火發生後，甄子丹即時在社交網站轉發救援熱線，又發文表示「天佑香港！God bless Hong Kong」，更向香港各界扶貧會捐款100萬港元支援災民。