甄子丹結婚22周年全家去玩 荷里活巨星陪玩夠威

【on.cc東網專訊】「宇宙最強」甄子丹是圈中出名愛妻號兼顧家好男人，近日是他與太太汪詩詩的結婚22周年，子丹在社交網大晒兩人前年在意大利補辦婚禮時的婚照，並發表愛的宣言謂：「愛你一千年。」認真浪漫。而近月夫婦倆趁暑假與一對仔女到英國倫敦遊行享天倫，詩詩昨日（1日）在社交平台晒出大量旅行靚相，並表示：「2025年的夏天結束了，分享一下我們倫敦之旅的點滴。太多的美食、精彩的演出、與好友相聚，還見到Mary J Blige及50 Cent。我們體驗了魷魚遊戲，沒想到我竟然贏了！」她笑言實在太多照片，無法一一上載。相中4人顏值超高，他們一齊吃喝玩樂，玩得不亦樂乎，其中子丹不時貼着太太合照，兩人又分享一杯雪杯，相當甜蜜！

