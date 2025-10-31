甄志强上海離世終年59歲 疑因心臟問題致命 曾是亞視男一轉戰內地做飲食生意

曾經係亞視男一人選嘅藝人甄志强，其太太方心媛於社交平台發訃文證實丈夫逝世，終年59歲。

「先夫 甄志强先生於2025年10月21日於上海安詳辭世，蒙塵世之緣盡，歸天地之寧靜。彼一生溫潤如玉，藝耀香江，德澤親友；今驟然離別，猶似星隕長河，痛徹心扉。未亡人 方心媛 攜全體家屬隨侍在側。為體念先夫低調謙和之本性，身後事宜將從簡處理。待喪禮儀式之具體日期與地點確定後，將另行公告，敬祈親友靜候。承蒙各界摯友昔日厚愛，謹此叩謝，並祈與眾同念其藝德風範。謹此告之各界關心之親友 伏維尚饗 妻：方心媛 哀告 2025年10月31號 敬啟」

亞視喺90年代曾經有力同TVB一拚，做過Model外型高大嘅甄志強，論人氣絕不輸俾大台小生。人稱小強嘅甄志強1993年加入亞視後主演過唔少劇集，包括《碧血青天楊家將》飾演展昭，甚至被封係「最型展昭」。至2003年甄志強轉投TVB但演出機會未如過往，2009年約滿後北上發展飲食事業但並不順利，近年回流返港，不過亦不時喺中山同上海居住。有指甄志強喺上海打波之後心臟出問題，結果返魂乏術。

90年代末，甄志強同年長23年嘅名媛趙金卿有過嘅段情，由於地位年齡有差距，當時小強被指食軟飯。事隔多年後，甄志強喺網上節目中被問到當年嘅緋聞，甄志強好大方咁話「我拍拖有咩問題呢？」，但承認曾因此好唔開心，更直言當時收入其實唔差。「唔怕講，我喺亞視嘅人工都唔算弱囉，當年交嘅稅項都接近20萬，淨係亞視份糧，都未計其他。」

