甄澤權10.11登陸澳門 世界巡迴魔術Show啟動
知名魔術師甄澤權(Louis Yan)世界巡迴魔術之旅即將於澳門啟航，其後再在美國拉斯維加斯及三藩市演出。甄澤權透露過去三年，曾經歷突發性心臟病，手術後需要時間調理身體，因此相隔多年才能再度舉辦大型巡演。《甄澤權以魔法之名》澳門站將於10月11日起一連兩個週末舉行，同票現正於BOOKYAY及銀河票務公開發售。
甄澤權世界巡迴魔術之旅詳情
澳門站
日期：2025年10月11-12、18-19日（星期六、日）
時間：星期六晚上8點 / 星期日下午3點
地點：澳門銀河 G Box
拉斯維加斯站
日期：2025年10月25日（星期六）
時間：晚上8點
地點：Resorts World Theatre
三藩市站
日期：2025年11月15日（星期六）
時間：晚上8點
地點：Graton Casino
甄澤權世界巡迴魔術之旅澳門站公開售票詳情
甄澤權Louis Yan《以魔法之名》門票現正於BOOKYAY及銀河票務公開發售。
▶︎▶︎▶︎按此直接進入BOOKYAY購票連結
▶︎▶︎▶︎按此直接進入銀河票務購票連結
甄澤權世界巡迴魔術之旅澳門站座位表
