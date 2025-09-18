甄采浠突發住院5日令人擔心 早前與張佳添傳緋聞：身體健康先可以照顧到身邊人

已離巢TVB的甄采浠（Carisa）憑處境劇《愛·回家之開心速遞》的高小姐一角成功入屋，她日前突發入院，她透露住院5日，令身邊人十分憂心。剛剛岀院的她回覆《Yahoo娛樂圈》最新情況，並叫大家不用太擔心。

甄采浠日前於FB說：

「人入醫院🏥會瘦，

我住咗五日醫院，

出院重咗七磅。

🤷🏻‍♀️」

她於岀院後向大家報平安：

「🫶🏻（舊照片）

我已經出咗院啦！

大家唔使太擔心，因為擔心都冇用，

我個情況暫時未有對正醫治嘅方法，

咩事就留返啲空間俾我啦！

活在當下，珍惜眼前。」

甄采浠目前已岀院

甄采浠日前突發入院

甄采浠回覆《Yahoo娛樂圈》表示：「多謝大家關心，覺得人間好有愛。病情方面想保留返少少私隱，另外醫生建議中西協作，嚟緊都搵緊適合嘅中醫希望對病情有幫助。」她又希望自己身體健康，「始終我隻貓都病緊，我都好希望好好Take Care佢同屋企人，身體健康先可以照顧到身邊人。」

甄采浠早前被拍到與《中年好聲音》評審張佳添在商場逛街且表現有如戀人，張佳添事後稱與甄采浠屬「膊頭之交」，並表示自己已單身8年。