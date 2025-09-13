甄采浠被張佳添認定「膊頭之交」 突入院情況令人擔心

藝人甄采浠（前名甄詠珊）近年憑TVB處境劇《愛．回家之開心速遞》中飾演「高小姐」一角而成功入屋，去年12月約滿後離巢。早前甄采浠被拍得到與《中年好聲音》評判張佳添在商場攬到實行街，表現親密，儼如熱戀中的情侶，但男方事後接受訪問時否認拍拖，稱自己「單身8年，但永不孤單」，又指與甄采浠僅屬「膊頭之交」。近日甄采浠驚爆入院，令人擔憂。

日前甄采浠在社交網限時動態分享了一張身處醫院的照片，並寫道：「第一次，突然間去咗度假，梗係要紀錄一下度假屋。」相中所見，甄采浠躺在病床上，並戴上病人條碼手帶，上面寫有甄采浠的名字，而時間就是前日（11日）早上9時42分。之後甄采浠又晒出一張舊照，並寫道：「疾病無情，但是生命有希望。#加油 #加油你是最棒的。」不少圈中好友及網民都留言為她加油打氣。

被張佳添大讚是「優質女士」的甄采浠，對於「膊頭之交」的看法，她說：「因為我都好享受單身，佢（張佳添）係想保護我，當然佢都係好優質嘅人，教識我好多嘢，我學識咗點樣好好同自己談戀愛，希望大家可以俾啲空間我哋。其實大家咩關係，對我哋嚟講一啲都唔重要，做人快樂係最重要。」而張佳添則回覆表示：「就住呢件事我不會再作回應了，希望給予一點空間。」

甄采浠感情狀況成謎。

與張佳添真係膊頭之交咁簡單？

突然入院，令人擔心。

甄采浠被大讚係「優質女士」。