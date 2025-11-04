甘國亮疑患失智症送院 曾與鄭裕玲同居10年

75歲跨界傳媒人甘國亮近日疑被送院治療，更爆出患上失智症，有傳媒問得其好友的賈思樂回覆，賈思樂則指知道甘國亮近來身體欠佳，如今被送入院治療，感到十分擔憂。甘國亮在港無親人，多年來與親密好友Alex（王士維）相依為命，但Alex就拒回應甘國亮被送院一事。

甘國亮在娛樂圈地位非凡，曾擔任演員、編劇、導演、監製、電視台台長及電台台長等重要職務。在上月上映的電影《風林火山》中，亦有份演出，演技備受讚賞。

80年代，甘國亮與鄭裕玲因合作《過埠新娘》拍拖，展開了長達十年的同居生活，然而，在1990年二人分手，更公開表達對對方之不滿。甘國亮指鄭裕玲因宗教信仰，拒絕婚前性行為。鄭裕玲即反擊，拋出金句指甘國亮「對女性根本沒興趣」，暗指其性取向成為二人間最大問題。