甘比排隊用餐愛吃街邊小食 網民大讚親民：億萬富婆咁接地氣

貴為女富豪，很多網民以為甘比只會到高級酒店用餐，吃三層下午茶、Omakase或Fine Dining。然而，已成為闊太的甘比仍然很貼地，她除了使用親手製作的冷手袋代替名牌手袋外，也愛到小店逛逛及購物，以及不時跟大家分享地道小美食。為了喜歡的泰國菜，她願意在烈日當空下排隊等候用餐，又會到街邊涼茶舖喝涼茶，更愛吃小店出售的雞蛋仔。網民紛紛於甘比的社交平台上留言：「貼地女神」、「億萬富婆咁接地氣」、「嫁對了人，還有自己努力才有現在的生活，羨慕」、「不忘本親民」、「甘比好有感染力」、「貼地嘅富婆」。