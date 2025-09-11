甘比擁700億身家行事低調 烈日當空下街頭排隊等食勁貼地

陳凱韻（甘比）由娛樂記者到成為富商劉鑾雄太太，被封「現代版灰姑娘」，擔任日本護膚品牌華人置業集團行政總裁兼執行董事，以及經營鈎織品，有指身家有700億。不過，甘比平日生活低調；日前，於烈日當空嘅炎熱天氣中，耐心排隊灣仔一間泰國菜，其平民一面引發網民熱議。

甘比分享日前到灣仔食泰國菜嘅影片，當日佢身穿簡約休閒裝，上身為其自家出品嘅針織衫。喺天氣酷熱且陽光猛烈嘅情況下，甘比仍堅持排隊，與普通市民無異，打破一般人對豪門太太高高在上嘅印象，笑指幸運地條隊唔係好長。成功入座及菜式到齊後，無辣不歡嘅甘比不停加辣調味，表示夠辣先至好食。唔少網民都激讚甘比親民又唔矯揉造作，當中更有網民笑指以甘比嘅身家絕對可以直接買下成間舖，唔洗好似而家咁排隊。

