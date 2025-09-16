甘比罕有談及家人背景 同大劉劉鑾雄同祖籍傳深得奶奶歡心

甘比

現年45歲嘅陳凱韻（甘比）由娛樂記者到成為富商劉鑾雄太太，被封「現代版灰姑娘」，擔任日本護膚品牌華人置業集團行政總裁兼執行董事，以及經營鈎織品，有指身家有700億。平日生活低調又親民嘅甘比，日前喺小紅書上載影片罕有談及家人。

近日甘比喺小紅書出PO，上載影片並留言話：「送给大家一句潮州話：“順順尼”，祝朋友們大吉大利平安如意。」。影片中嘅甘比坐喺車廂內，並與攝影師傾偈，期間甘比問攝影師係唔係廣州人，而攝影師就回答話係潮州人。遇見同鄉嘅甘比即刻大講潮州話，話自己講潮州話好厲害，仲搞笑問攝影師去咗拉屎未。之後，甘比就話：「我阿嬤（嫲嫲），我爸媽是說潮汕話的，小時候教我的。」

廣告 廣告

富商劉鑾雄同樣祖籍潮州，而大劉媽媽葉淑婉更有傳被尊稱為「潮州婆」，有指甘比誕下大女秀樺嘅時候，大劉媽媽亦有到醫院探望「同聲同氣」嘅新抱，對佢疼愛有加。

甘比小紅書影片截圖

甘比小紅書影片截圖

甘比小紅書影片截圖

甘比小紅書影片截圖

甘比小紅書影片截圖

甘比小紅書影片截圖

甘比小紅書影片截圖

甘比小紅書影片截圖

甘比小紅書影片截圖

甘比

甘比

按此下載全新Yahoo APP，睇盡最新娛樂新聞、樂壇消息、名人熱話、熱門電影、Netflix劇評，新人更可換領限量新人禮，立即下載！