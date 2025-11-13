甘迺迪家族新一代參政 批評川普強調憲政危機

（法新社紐約11日電） 已故美國總統甘迺迪（John F. Kennedy）的外孫史洛斯柏格（Jack Schlossberg）表示，他將參選聯邦眾議院席次。他在社群媒體上的參選影片中除了強調生活成本飆升，也不忘抨擊白宮。

32歲的史洛斯柏格計劃參加2026年11月3日舉行的期中選舉，角逐紐約州第12選區聯邦眾議員席位，接替即將退休的民主黨籍議員納德勒（Jerry Nadler）。

他在宣布參選的影片中表示：「這個選區應該擁有一位有能力駕馭這個選區創意、活力和動力，並將其轉化為華盛頓政治影響力的民意代表。」

他說，「我參選不是因為我知道所有問題的解決辦法，而是因為紐約第12選區的居民知道」解決之道。

史洛斯柏格社群媒體有著為數龐大的追隨者，他也持續藉此批評共和黨籍總統川普（Donald Trump）。

他在宣布參選時表示：「總統今年賺了將近10億美元。他在白宮內部選擇誰是贏家、誰是輸家。這不是資本主義，而是裙帶主義。」他說：「這已是1場憲政危機，由1位危險人物操控三權。」

「他正剝奪公民的公民權，並壓制批評者的聲音。」

至於史洛斯柏格是否能成為民主黨欽點的候選人，仍須視未來初選參選人數而定。他可能面臨激烈的黨內競爭。