甜品食譜｜沙冰配煙燻西瓜粒 夏天最配 高級餐廳甜品 無冰淇淋機 (附影片)

夏天熱辣辣 使用焗爐的甜品 都不太想做了 但這甜品 最合夏天吃 高級餐廳甜品 家中做 成品: 5-6杯 難度: 入門 所需時間: 1小時內 此甜品含有酒精成分 未滿18歲人士請勿食用

製作時間: 1小時內

份量人數: 5-6人



沙冰

清水 150g

白砂糖 75g

香草 (選擇性) 0.5條

檸檬汁 175g

龍舌蘭酒 (可換其他40%酒精飲品) 60g



食材

青瓜 1條

西瓜 1/4個

煙燻木碎 15g

楓糖漿 或蜜糖 少量

鹽 少量

葡萄柚果醬 或日向夏蜜餞 少量





作法:

1 ：

詳細做法請查閱YouTube: https://youtu.be/Y20B7L6SeeQ

2 ：

先把酒杯放入雪櫃(冰箱) 冷藏

3 ：

沙冰部份: 清水 白砂糖 檸檬汁 香草 混合，煮至沸騰。

4 ：

沙冰部份: 加入龍舌蘭酒，再混合。

5 ：

沙冰部份: 放入冰格。每20分鍾，用叉子刮散。

6 ：

青瓜切小粒。西瓜切大粒。

7 ：

點燃煙燻木碎，煙燻西瓜粒，大約20-30分鍾。

8 ：

取出酒杯，放入各種材料，加入少量楓糖漿(或蜜糖)，鹽，葡萄柚果醬。

9 ：

参考影片: 1. 果醬教學｜柚子 葡萄柚果醬神奇果醬 配肉一流 提升鮮味 去油膩感 純素 https://youtu.be/d-KVkZCQSy0

10 ：

参考影片: 2. 果醬教學｜蜜餞柑皮 日向夏蜜柑 神奇蜜柑 白色果皮都可食用?! 簡易 無焗爐 https://youtu.be/3V4H9fXRG6I





