甜品食譜│南瓜西米露 西米要咁煮唔會溶

雖然天氣仍然炎熱，但廿四節氣的立秋已過，還是可以適時進食養生的食物，其中好吃又潤燥的南瓜用來做糖水便最好不過。南瓜西米露除了這兩種基本材料，還加入了椰漿和粟米，吃起來又香又甜。關於西米如何煮得好，事前要不要浸也有不少爭議，有人說浸過易變透明，又有人說會溶。實驗過兩種方法，有些西米浸後的確會較易溶化，所以還是不浸較穩陣，但煲西米時必要記得三原則，一要大火滾水加西米，二是水量要是西米的十二倍，三是滾起五分鐘便加蓋熄火焗十至十五分鐘而非一直開火煮，這樣西米便會變透明但不爛，即睇如何製作南瓜西米露：

南瓜西米露（4人份量）

烹煮時間：30分鐘

材料：

南瓜300克

西米50克

冰糖25克

粟米粒3湯匙

椰漿45克

水1200毫升

做法

1. 南瓜削皮，留50克南瓜切小粒，預備後加。其餘南瓜粗切小塊。冷水600毫升，加入下南瓜塊，滾起後收中細火煲15分鐘至軟身，熄火，將南瓜打成蓉回鍋。

2. 煲南瓜時，另備一煲加水600毫升，水滾，保持大火，加入西米，用筷子攪拌住免黏鍋，煲5分鐘，加蓋，熄火，焗10至15分鐘至西米全透明。撈起，放入冰水。

3. 南瓜水加冰糖、粟米粒和南瓜小粒，滾起後收中火煮5分鐘，收最細火，下椰漿，拌勻。熄火，加西米拌勻。

完成品

文、攝：謝翠玲