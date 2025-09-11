一代傳媒文化人胡菊人溫哥華辭世 享年92歲
甜品食譜│南瓜西米露 西米要咁煮唔會溶
立秋已過，可以適時進食養生的食物，其中好吃又潤燥的南瓜西米露用來做糖水便最好不過，即睇Yahoo食譜：
雖然天氣仍然炎熱，但廿四節氣的立秋已過，還是可以適時進食養生的食物，其中好吃又潤燥的南瓜用來做糖水便最好不過。南瓜西米露除了這兩種基本材料，還加入了椰漿和粟米，吃起來又香又甜。關於西米如何煮得好，事前要不要浸也有不少爭議，有人說浸過易變透明，又有人說會溶。實驗過兩種方法，有些西米浸後的確會較易溶化，所以還是不浸較穩陣，但煲西米時必要記得三原則，一要大火滾水加西米，二是水量要是西米的十二倍，三是滾起五分鐘便加蓋熄火焗十至十五分鐘而非一直開火煮，這樣西米便會變透明但不爛，即睇如何製作南瓜西米露：
南瓜西米露（4人份量）
烹煮時間：30分鐘
材料：
南瓜300克
西米50克
冰糖25克
粟米粒3湯匙
椰漿45克
水1200毫升
做法
更多零失敗食譜
文、攝：謝翠玲
