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甜品食譜│核桃蘋果批 咁樣整有雙重滋味
蘋果跟平安的發音相近，不妨在平安夜做個核桃蘋果批跟至愛分享，這即睇Yahoo食譜：
今日平安夜，除了外出吃聖誕餐，在家跟親朋好友好好過也是一場幸福日常。蘋果跟平安的發音相近，不妨在平安夜做個核桃蘋果批跟至愛分享。這個蘋果批用了原味蘋果和加了肉桂粉煮過的蘋果，可以帶來雙重滋味，用上急凍酥餅來作批底，不用有批模亦可輕鬆完成，用氣炸鍋亦一樣可以，即睇如何製作核桃蘋果批：
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核桃蘋果批（2人份量）
烹煮時間：30分鐘
材料：
富士蘋果2個
核桃6粒
檸檬汁1湯匙
水2湯匙
栗粉芡水少許
糖1湯匙
牛油10克
肉桂粉1茶匙
急凍酥餅2張
蛋液適量
糖粉少許
迷迭香枝2條
做法
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文、攝：謝翠玲
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