甜品食譜│核桃蘋果批 咁樣整有雙重滋味

今日平安夜，除了外出吃聖誕餐，在家跟親朋好友好好過也是一場幸福日常。蘋果跟平安的發音相近，不妨在平安夜做個核桃蘋果批跟至愛分享。這個蘋果批用了原味蘋果和加了肉桂粉煮過的蘋果，可以帶來雙重滋味，用上急凍酥餅來作批底，不用有批模亦可輕鬆完成，用氣炸鍋亦一樣可以，即睇如何製作核桃蘋果批：

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核桃蘋果批（2人份量）

烹煮時間：30分鐘

材料：

富士蘋果2個

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核桃6粒

檸檬汁1湯匙

水2湯匙

栗粉芡水少許

糖1湯匙

牛油10克

肉桂粉1茶匙

急凍酥餅2張

蛋液適量

糖粉少許

迷迭香枝2條

做法

1. 蘋果1個削皮切粒，燒熱鑊加蘋果，放入牛油，加水和糖，蓋上，小火煮5分鐘至軟身，加檸檬汁和肉桂粉，再加粟粉芡水收稠，加切碎核桃拌勻，熄火，待稍降溫。

2. 酥餅稍放10分鐘至稍為軟身，放入已鋪上烘焙紙的焗盤，先加入煮過蘋果粒，再鋪上連皮蘋果片。

3. 把邊位往內摺，掃上蛋液，以攝氏180度焗12分鐘，取出，放迷迭香枝和撒糖粉。

完成品

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文、攝：謝翠玲