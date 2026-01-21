很多西式甜品都需要用上焗爐，今次教大家這款焦糖布丁，巧妙地以蒸代焗，但同樣有香甜幼柔的效果，即使家中沒有焗爐也可一試。

製作時間: 1小時以上

份量人數: 1-2人



食材

雞蛋 Egg 1個/pc

砂糖 Sugar 20克/g

牛奶 Milk 125 毫升/ml

雲呢拿香油 Vanilla Flavoring ¼ 茶匙/tsp

【焦糖材料】砂糖 Sugar 45克/g

【焦糖材料】水 Water 15克/g

【焦糖材料】滾水 Hot water 30克/g





作法:

1 ：



在鍋裡放入水和砂糖，拌勻開細火加熱 Mix water and sugar together in a pot, then stir and heat over low heat.

2 ：

當小泡泡變成大泡泡，一部分糖開始焦化時，不斷轉動鍋子 When the small bubbles turn into big bubbles and a part of the sugar begins to caramelize, keep rotating the pot.

3 ：

當全部糖變成濃郁的金黃色後，再加入滾水 When all the sugar turns into a rich golden color, add boiling water.

4 ：

離火拌勻成焦糖 Off heat and mix to make caramel.

5 ：

將焦糖倒入布丁杯備用 Pour the caramel into pudding cups and set aside.

6 ：

細火煮牛奶和砂糖，攪拌均勻 Heat milk and sugar over low heat, stir until evenly mixed.

7 ：

加入雲呢拿香油和已過篩的雞蛋 Add vanilla extract and beaten egg, which has been sieved.

8 ：

過篩倒入布丁杯 Sieve the mixture into the pudding cups.

9 ：

蓋上鋁箔紙 Cover with aluminium foil.

10 ：

把布丁杯放入鋪有毛巾的煲內，小火蒸18分鐘 Place the pudding cups in a pot lined with a towel, steam over low heat for 18 minutes.

11 ：

凝固後放入雪櫃冷藏最少4小時 After set, let them cool in the refrigerator for at least 4 hours.

12 ：

享用前灑砂糖, 用火槍燒焦即可 Sprinkle sugar on top before serving, and use a blowtorch to caramelize the sugar. Enjoy!

- 食譜來源 : https://cook1cook.com/recipe/53979

- 發掘更多美食 : https://cook1cook.com