甜品食譜｜焦糖布丁
很多西式甜品都需要用上焗爐，今次教大家這款焦糖布丁，巧妙地以蒸代焗，但同樣有香甜幼柔的效果，即使家中沒有焗爐也可一試。
製作時間: 1小時以上
份量人數: 1-2人
食材
雞蛋 Egg 1個/pc
砂糖 Sugar 20克/g
牛奶 Milk 125 毫升/ml
雲呢拿香油 Vanilla Flavoring ¼ 茶匙/tsp
【焦糖材料】砂糖 Sugar 45克/g
【焦糖材料】水 Water 15克/g
【焦糖材料】滾水 Hot water 30克/g
作法:
1 ：
在鍋裡放入水和砂糖，拌勻開細火加熱 Mix water and sugar together in a pot, then stir and heat over low heat.
2 ：
當小泡泡變成大泡泡，一部分糖開始焦化時，不斷轉動鍋子 When the small bubbles turn into big bubbles and a part of the sugar begins to caramelize, keep rotating the pot.
3 ：
當全部糖變成濃郁的金黃色後，再加入滾水 When all the sugar turns into a rich golden color, add boiling water.
4 ：
離火拌勻成焦糖 Off heat and mix to make caramel.
5 ：
將焦糖倒入布丁杯備用 Pour the caramel into pudding cups and set aside.
6 ：
細火煮牛奶和砂糖，攪拌均勻 Heat milk and sugar over low heat, stir until evenly mixed.
7 ：
加入雲呢拿香油和已過篩的雞蛋 Add vanilla extract and beaten egg, which has been sieved.
8 ：
過篩倒入布丁杯 Sieve the mixture into the pudding cups.
9 ：
蓋上鋁箔紙 Cover with aluminium foil.
10 ：
把布丁杯放入鋪有毛巾的煲內，小火蒸18分鐘 Place the pudding cups in a pot lined with a towel, steam over low heat for 18 minutes.
11 ：
凝固後放入雪櫃冷藏最少4小時 After set, let them cool in the refrigerator for at least 4 hours.
12 ：
享用前灑砂糖, 用火槍燒焦即可 Sprinkle sugar on top before serving, and use a blowtorch to caramelize the sugar. Enjoy!
- 食譜來源 : https://cook1cook.com/recipe/53979
- 發掘更多美食 : https://cook1cook.com
