甜品食譜│蜜桃奶凍 咁樣整果凍粉嫩剔透

現在蜜桃當造，又香又甜除了直接吃，用來做果凍也非常適合，加上牛奶凍便可做成一口有雙重享受的蜜桃奶凍，即睇Yahoo食譜：
現在蜜桃當造，又香又甜除了直接吃，用來做果凍也非常適合，加上牛奶凍便可做成一口有雙重享受的蜜桃奶凍。煮透明果凍時，加入削下來的蜜桃果皮，可以讓果凍液有天然的淡粉紅色，非常漂亮，這個配方是倒扣模具，所以會先做蜜桃果凍，如果用果凍杯做，可以先做牛奶凍那部份，再做蜜桃果凍，一樣漂亮，即睇如何製作蜜桃奶凍：
蜜桃奶凍（1條奶凍份量）
烹煮時間：1小時
材料：
水蜜桃1個
白涼粉16克
牛奶250克
水200克
雲呢拿香油少許
糖35克
做法
文、攝：謝翠玲
