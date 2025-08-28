甜品食譜│蜜桃奶凍 咁樣整果凍粉嫩剔透

現在蜜桃當造，又香又甜除了直接吃，用來做果凍也非常適合，加上牛奶凍便可做成一口有雙重享受的蜜桃奶凍。煮透明果凍時，加入削下來的蜜桃果皮，可以讓果凍液有天然的淡粉紅色，非常漂亮，這個配方是倒扣模具，所以會先做蜜桃果凍，如果用果凍杯做，可以先做牛奶凍那部份，再做蜜桃果凍，一樣漂亮，即睇如何製作蜜桃奶凍：

蜜桃奶凍（1條奶凍份量）

烹煮時間：1小時

材料：

水蜜桃1個

白涼粉16克

牛奶250克

水200克

雲呢拿香油少許

糖35克

做法

1. 水蜜桃削皮，加水和糖20克煮至水變粉紅色，加入白涼粉8克，小火煮至微滾。

2. 果肉切大塊，先鋪在模具中。倒入稍為放涼的水蜜桃液，待降溫後放入雪櫃雪20分鐘。

3 牛奶加糖15克和雲呢拿香油，煮至糖溶化，加入白涼粉8克，小火煮至滾。稍為降溫後倒在蜜桃上，放入雪櫃至凝固，倒扣上碟。

完成品

文、攝：謝翠玲