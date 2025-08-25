甜品食譜│阿華田千層吐司麵包布甸 加呢樣材料至香口

心血來潮想吃甜品但又懶得落街，便不要錯過這個超級簡單但又超級好吃的阿華田千層吐司麵包布甸，以超市便買到的阿華田千層吐司來取代普通方包，加上家中隨時找到的朱古力和果仁等零食，三幾分鐘已經可以準備好一盤麵包布甸，就只差放入焗爐便可以返出廳繼續煲劇玩手機。麵包布甸講究些，其實最好把麵包片先焗一次才加入蛋奶液，但想加快的話，便把少許牛油加到每片麵包上，焗的時候便會滲入包中，增加香口酥脆感，即睇如何製作阿華田千層吐司麵包布甸：

阿華田千層吐司麵包布甸（2人份量）

烹煮時間：30分鐘

材料：

阿華田千層吐司1片

有鹽牛油10克

蛋1隻

奶120毫升

糖2茶匙

朱古力3小塊

無花果乾3粒

雜錦果仁1湯匙

薄荷葉1片(裝飾)

做法

1. 阿華田千層吐司切成,不規則小塊，放入已薄抹一層油的焗盤中。

2. 無花果乾切小塊，連同朱古力和果仁隨意撒在焗盤中，牛油切小粒，放在麵包片上。

3. 蛋加入牛奶和糖打勻，倒在麵包上，放入已預熱焗以攝氏160度焗25分鐘。如需要可最後3分鐘加大火至180度焗2分鐘。放薄荷葉裝飾。

完成品

文、攝：謝翠玲