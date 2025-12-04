精神科醫生籲感不安即遠離資訊 附情緒熱線
甜品食譜│香烤番薯批 三樣材料做出高級感甜品
天氣涼了，暖烘烘的番薯可以讓身心溫暖，除了蒸來吃或烤來吃，可以用來做甜品，即睇Yahoo食譜：
天氣涼了，暖烘烘的番薯可以讓身心溫暖，除了蒸來吃或烤來吃，可以用來做甜品，這個甜品材料非常簡單也很健康，只要番薯，加上蛋黃和牛奶便可做出口感細膩幼滑的番薯批，而要做出最佳效果，番薯便比較講究，用日本或韓國的番薯，肉質比較軟綿無渣，不過如果用其他番薯也可，只要加多一個隔篩的動作，番薯泥便會更幼滑，即睇如何製作香烤番薯批：
香烤番薯批（3人份量）
烹煮時間：50分鐘
材料：
日本番薯2個
蛋黃1隻
牛奶3湯匙
黑白芝麻適量
做法
文、攝：謝翠玲
