2025最強甜品及糖水店合集｜10間高質糖水甜品小店 大埔樹記腐竹糖水/$38糖水放題/開到凌晨

甜品糖水有分新派跟傳統，但無論哪一款都是香港人食飯後，想延續聊天聚會的好地方。而且香港的甜品跟糖水店有個非常特別的地方，就是很多時候都是小店經營。就算是同一款糖水跟甜品，每間店都有自己的秘方，都值得大家去發掘。今次就集齊十間2025年最強糖水甜品小店，等大家唔洗煩諗飯後甜品跟宵夜食乜好！

2025甜品糖水推介1.辛之作：精選老字號大埔樹記腐竹做糖水

港式經典「腐竹薏米白果糖水」，大家可以說是由細食到大，但如何可以將經典再升級？太子小店辛之作先由食材腐竹入手，選用名店大埔樹記腐竹，每煲都會煲1.5小時以上，獨立把腐竹煲溶，絲毫腐竹碎都不會留下。由於火喉需求不同，白果及薏米需要分開煲煮，最後才放在一起，每一步都不馬虎；另外的糖水亦款款用心，值得支持。

辛之作手工糖水

地址：旺角界限街12A號興隆大廈地下2W號舖（地圖按此）

電話：9559 4465

營業時間：星期二至日 02:00pm-11:30pm

選用香港腐竹名店樹記出品。

2025甜品糖水推介2.仁芝初：一小時可任食3款指定手工糖水

如果平時要食兩、三碗糖水先滿足的話，就記得要一試旺角仁芝初最新推出的糖水放題！全因只需$38即可於下午2時30分至晚上7時內，一小時任食3款指定手工糖水，包括生磨芝麻糊、合桃露及杏仁露。三款糖水都是店內新鮮製作，絕非「行貨」，不過要留意為免浪費食物，店方表示來吃糖水放題的客人每次點單只可選一碗糖水，享用完方可續選下一碗。

仁芝初

地址：九龍旺角通菜街2Q-2Z號鴻輝大廈地下6號鋪 (地圖按此）

電話：3111 8709

營業時間：星期一至四、日 02:30pm-12:00pm、星期五至六 02:30-12:30am

品牌最新推出$38任食糖水放題。

2025甜品糖水推介3.C Dessert：傳奇港式糖水創辦人重開 主打無添加天然糖水

正所謂行行出狀元，聰嫂甜品於2004年開業，高峰期創下一日內三間分店共賣超過七千碗糖水甜品、人龍等候時間一個半小時的紀錄，絕對是港式糖水的「武狀元」。創辦人在2023年重開糖水店，並取名「C Dessert」，帶來一系列經典甜品，好像成名作龍眼椰果冰，用上60粒龍眼肉雪成冰配合忌廉再打成冰，每啖都是龍眼的清甜。龍眼冰以外，芒果雙皮奶、士多啤梨豆腐花等都是當年紅極一時的招牌甜品，全部都是無添加，難怪連賭王千金何超蓮都是Fans，在社交平台大讚品牌！

C Dessert

地址：灣仔莊士敦道 35-45 號利文樓地下1D號舖（地圖按此）

電話：2493 3349

營業時間：星期一至四、日 01:00pm-11:00pm、星期五至六 01:00-12:00am

龍眼冰在當年紅極一時！

2025甜品糖水推介5.小甜頭：大圍家庭式甜品店 自家製多款特色甜點

平時喜歡吃手工甜品的話，就記得不要錯過大圍家庭式小店小甜頭，店內不少甜品都是自家製，好像一系列斑蘭甜品，不用沖劑不開粉，而是用新鮮斑蘭葉打爛成漿，再做甜品。出來的「斑蘭椰汁千層糕」，層次分明，帶清甜班蘭香。另有「斑蘭奶凍」，比坊間吃到的奶凍結實，卻一樣滑溜，同樣有自然的斑蘭香，連奶凍面頭的椰子雪葩也是自製。喜歡煙韌口感的話，就推介自製煙韌麻糬配海鹽奶蓋，吃時先把麻糬蘸一點海鹽奶蓋，再蘸榛子碎，粒粒煙韌香口。

小甜頭

地址：大圍積存街12-20號地下D號舖(地圖按此)

電話：9634 9939

營業時間：星期一至日 04:00pm-01:00am

斑蘭甜品都是真材實料用斑蘭葉製作！

2025甜品糖水推介6.甜悅：椰皇燉蛋白甜品糖水店 原個芒果楊枝甘露鮮奶麻糬芋圓

心思思想食新派甜品，但又想食暖胃的傳統糖水？推介新舊甜點都有的糖水店「甜悅」！新派甜點推介原個芒果楊枝甘露鮮奶麻糬芋圓，有原個「呂宋芒」芒果，口感跟味道都超級滿足！而喜歡傳統甜點的話，店內皇牌椰皇燉蛋白滑溜香甜，可以配搭芋圓、湯圓跟糖水，非常足料！

甜悅

地址：旺角花園街11A號地舖（地圖按此）

電話：2682 8928

營業時間：星期一至四、日 12:00pm-00:30pm、星期五至六 12:00-01:00am

有成支芒果冰！（Credit：Openrice）

2025甜品糖水推介7.蘇三甜蜜：復古打卡首選！超特別茅台朱古力布丁！

香港人向來有創意，位於銅鑼灣的蘇三甜蜜裝修走復古風，甜品分為四個系列，包括傳統甜品、冰蘇系列(刨冰)、自創布丁系列及椰汁雪泥系列。貪新鮮的一定要試小店自創的布甸系列，當中有幾款會把中式茅台烈酒加入布甸中，入口帶點點酒香，有點像小時候吃的酒心朱古力，面層還有可愛的朱古力薄片，既可打卡又美味。

蘇三甜蜜

地址：銅鑼灣加路連山道15號地舖（地圖按此）

電話：3565 0173

營業時間：星期一至日 02:00pm-11:00pm

甜品造型一樣復古！

2025甜品糖水推介8.松義仙草：「那個」副線主打台式甜品 必食自家製冰底刨冰

糖水都有分好多款，知名台式餐廳「那個」就在大角咀開設副線松義仙草，一聽名字就知是主打台式仙草！餐牌還有愛玉、刨冰、芋圓等，配搭說不上千變萬化，勝在款款都做得有心機。像坊間台式甜品店吃的愛玉，多數煙煙韌韌，沒甚味道，這裏的愛玉卻全是自製，加入台灣蜜糖，Q彈之餘又添了微甜，拿來做基底，再加入同樣是自製的是多啤梨乳酪，士多啤梨果肉及蘆薈，清新酸甜。同樣的配搭換上芒果，暫時就是熟客最愛。仙草雖然大路，但味道配搭得宜，招牌仙草冰，配上三色芋圓、波霸、綠豆、爆椰Q，一碗有爽有腍，清新夾甜，非常解暑。

松義仙草

地址：大角咀埃華街116-118號大英樓地下8A號舖（地圖按此）

電話：9380 8514

營業時間：11:30pm-10:00pm

店內有多種仙草甜品的配搭。

2025甜品糖水推介9.All Day Parfait：中環打卡芭菲專門店

要說到今年其中一個人氣甜點店，「All Day Parfait」絕對上榜！店內主打的6款芭菲colorful得來層次豐富，非常打卡，開業不久已於網上狂洗版，更曾創下日賣逾百杯的紀錄！每款芭菲都用上十幾款配料堆疊而成，層次都非常豐富，大部份配料都堅持自家製，相當有誠意。客人落柯打後，還可透過店內大玻璃窗看到店主們即席製作芭菲。而且其中一位店主本身是社工，今次開店亦特意聯絡社福機構聘請聾啞人士及家庭主婦等，完創業夢之餘還積極承擔社會責任。

All Day Parfait

地址：中環卑利街50號地舖（地圖按此）

電話：9220 8353

營業時間：星期一至四、星期日 01:00pm - 10:00pm

星期五 01:00pm - 11:00pm、星期六 01:00pm - 10:30pm

賣相超級少女感！

2025甜品糖水推介10.開心甜品：本地茶飲店夏茶分支 超親民$22起嚐傳統糖水

現在開糖水店多數以新派為主，但本地茶飲店「夏茶」就反其道而行，今年年中在屯門開設姐妹品牌傳統糖水店「開心甜品」，主打每日新鮮製作的傳統糖水，如蓮子百合紅豆沙、芝麻糊、番薯糖水等，以傳統方式製作，每碗定價$22起，足料實惠。除了傳統中式糖水，店內亦供應特色糖水如開心鮮椰凍、開心仙草凍、 開心豆花凍等，也有供應如咖喱魚蛋、魚肉燒賣及經典腸粉等小食。

開心甜品

地址：屯門龍門居56號地舖 (地圖按此)

電話：從缺

營業時間：星期一至日 03:00pm-11:30pm

主打傳統糖水。（Credit：IG@hachahk）

