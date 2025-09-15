甜蜜互動如新婚！林嘉綺牽結婚14年老公遛狗

▲48歲的伊林名模林嘉綺（如圖）罕見放閃結婚14年老公Michael，兩人牽著愛犬到公園散步，一路上跑跑跳跳，互動超甜蜜宛如剛新婚。（圖／翻攝自910lin）

[NOWnews今日新聞] 48歲的伊林名模林嘉綺，與結婚14年的老公黃麟書（Michael），育有兩個女兒，一家四口感情融洽。兩人近日被目擊帶著愛犬悠閒散步，生活氛圍輕鬆愜意，林嘉綺身著休閒襯衫展現時尚感，Michael則穿著運動裝，大秀健身教練的好身材，兩人有說有笑牽著愛犬在公園裡跑跳，甜蜜互動宛如新婚讓粉絲直呼：「根本人生勝利組」。

擁有超強名模魅力 事業家庭兼顧

林嘉綺身高180公分，以超模般的完美比例和修長美腿聞名，出道後迅速成為台灣時尚圈的代表人物。她不僅活躍於伸展台與廣告拍攝，也多次代表台灣參加國際時尚盛會，是國際品牌喜愛的合作對象。近年來她成功在時尚事業，與家庭生活間找到平衡，如今雖然鮮少公開曝光，卻依舊保持優雅與美麗。

夫妻倆感情好 可愛互動超甜蜜

據《CTWANT》報導，8月8日當天傍晚6點多，林嘉綺和老公Michael兩人一同到公園，Michael主動接過牽繩，帶著愛犬跑步，過程中還不忘跟林嘉綺互動，逗得她笑得開懷，隨後Michael將牽繩交還給林嘉綺，自己在公園裡四處跑跳，林嘉綺也跟著一起小跑步，看得出兩人感情相當好。

▲林嘉綺（左）與Michael（右）愛情長跑14年，婚後育有兩個女兒，一家人感情相當融洽。（圖／翻攝自Michael 黃麟書）

愛情長跑14年 育有兩女相當幸福

林嘉綺與Michael於2011年步入婚姻，育有兩個女兒，分別是12歲的Kuku與9歲的Sasa，一家四口感情融洽。林嘉綺過去曾分享過老公對她的甜蜜情話：「他說現在是我認識妳以來身材最好的時候，比以前更好！」倆夫妻的幸福氛圍，讓粉絲超羨慕。

超強名模也是好母親 事業家庭都兼顧

從伸展台上的耀眼明星，到生活中扮演妻子與母親的角色，林嘉綺完美展現了不同面向的魅力，即使生活重心放在家庭上，她也依然保持著名模的自信與風采。這次夫妻倆被捕捉到甜蜜互動，讓粉絲一窺她幸福的婚後生活，紛紛留言表示：「根本人生勝利組」。

