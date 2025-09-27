《生化危機：安魂曲》順利移植 Switch 2，與 生化 7 同 8 一同26年上市

文章來源：Qooah.com

從遊戲媒體 VideoGame Chronicle 對 CAPCOM《生化危機：安魂曲》開發者團隊的採訪中獲悉，該遊戲 Switch 2 移植版開發進展順利，且《生化危機 7》《生化危機：村莊》（即系列 8 代正作）將與之一同於 2026 年登陸 Switch 2。

製作人熊澤雅登對任天堂 Switch 2 的硬件規格給予高度認可，稱其硬件配備「理所應當」，並表示《生化危機：安魂曲》Switch 2 移植版呈現效果「很驚人」。他還透露，團隊從一開始就未考慮在遊戲發售後單獨啓動 Switch 2 移植項目，而是直接推進該版本開發。

另一位開發者中西晃史則解釋，《生化危機：安魂曲》採用「高度可擴展式」架構，能無縫移植到多平台並適配不同性能主機。在他看來，將遊戲適配 Switch 2 如同適配另一性能檔位的 PC，不存在「巨大挑戰」。此前團隊嘗試移植《生化危機：村莊》到 Switch 2 時效果良好，這也為《安魂曲》的移植奠定了基礎。