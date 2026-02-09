生命奇蹟｜澳洲13歲少年「超人」意志！大海狂游4小時、棄救生衣狂奔2公里救全家

生命奇蹟｜澳洲13歲少年「超人」意志！大海狂游4小時、棄救生衣狂奔2公里救全家。早前，西澳發生了一宗令人震驚的海上意外，一名13歲少年奧斯汀（Austin）在家人被強風捲往外海之際，展現出超越年齡的勇氣與體力，在惡劣海況下獨自游了4小時上岸求援，最終成功從鬼門關前救回母親及兩名弟妹。

強風突襲捲出外海，少年棄舟跳海：「今天絕不能出事」

事發於1月30日下午，47歲的母親喬安（Joanne）帶著三名子女（13歲、12歲及8歲），在西澳珀斯以南約250公里的喬格拉菲灣（Geographe Bay）玩獨木舟與直立板。沒想到天氣轉瞬即逝，一陣突如其來的強風將他們的充氣器材迅速推向外海，瞬間遠離岸邊約4公里。

奧斯汀起初嘗試划獨木舟載家人回岸，但船隻不幸進水下沉。面對絕境，他毅然決定獨自跳入海中游回岸邊求救。他在事後受訪時透露，當時心中不斷默唸著：

「今天不行，今天不行，今天還不能死（Not today, not today, not today）」

憑藉這股驚人的意志力，他在海中不斷變換泳式求生。這場長達4小時的「海上長征」極具挑戰，納圖拉利斯特志願海上救援隊（Naturaliste Volunteer Marine Rescue Group）指揮官保羅．布雷斯蘭（Paul Bresland）形容奧斯汀的行為簡直是「超人」。

據悉，奧斯汀前2個小時穿著救生衣游，但隨後他感到救生衣帶來的阻力太大，影響前進速度，竟在體力嚴重消耗下做出冒險決定——脫掉救生衣，再徒手游了最後2個小時。

當他終於觸碰到沙灘底部時，體力已完全透支，當場倒下。但他知道家人命懸一線，隨即忍著虛脫感，立即起來狂奔2公里尋找電話報警。警方隨後動員直升機與水警，終於在晚上8時30分左右，於距離岸邊14公里遠的海面上發現了他的母親與弟妹，當時三人正緊緊抓著一塊直立板等待救援。

西澳警方警務督察布拉德利（James Bradley）公開表揚這名少年：

「奧斯汀的決心與勇氣，最終挽救了他母親與弟妹的性命。」

雖然奧斯汀脫掉救生衣的舉動極為冒險，但救援隊認為，他能精確描述器材顏色，對搜救行動起到了關鍵作用。