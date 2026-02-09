黎智英案判刑｜相關報道列表一次睇
生命奇蹟｜澳洲13歲少年「超人」意志！大海狂游4小時、棄救生衣狂奔2公里救全家
生命奇蹟｜澳洲13歲少年「超人」意志！大海狂游4小時、棄救生衣狂奔2公里救全家。早前，西澳發生了一宗令人震驚的海上意外，一名13歲少年奧斯汀（Austin）在家人被強風捲往外海之際，展現出超越年齡的勇氣與體力，在惡劣海況下獨自游了4小時上岸求援，最終成功從鬼門關前救回母親及兩名弟妹。
強風突襲捲出外海，少年棄舟跳海：「今天絕不能出事」
事發於1月30日下午，47歲的母親喬安（Joanne）帶著三名子女（13歲、12歲及8歲），在西澳珀斯以南約250公里的喬格拉菲灣（Geographe Bay）玩獨木舟與直立板。沒想到天氣轉瞬即逝，一陣突如其來的強風將他們的充氣器材迅速推向外海，瞬間遠離岸邊約4公里。
奧斯汀起初嘗試划獨木舟載家人回岸，但船隻不幸進水下沉。面對絕境，他毅然決定獨自跳入海中游回岸邊求救。他在事後受訪時透露，當時心中不斷默唸著：
「今天不行，今天不行，今天還不能死（Not today, not today, not today）」
憑藉這股驚人的意志力，他在海中不斷變換泳式求生。這場長達4小時的「海上長征」極具挑戰，納圖拉利斯特志願海上救援隊（Naturaliste Volunteer Marine Rescue Group）指揮官保羅．布雷斯蘭（Paul Bresland）形容奧斯汀的行為簡直是「超人」。
據悉，奧斯汀前2個小時穿著救生衣游，但隨後他感到救生衣帶來的阻力太大，影響前進速度，竟在體力嚴重消耗下做出冒險決定——脫掉救生衣，再徒手游了最後2個小時。
當他終於觸碰到沙灘底部時，體力已完全透支，當場倒下。但他知道家人命懸一線，隨即忍著虛脫感，立即起來狂奔2公里尋找電話報警。警方隨後動員直升機與水警，終於在晚上8時30分左右，於距離岸邊14公里遠的海面上發現了他的母親與弟妹，當時三人正緊緊抓著一塊直立板等待救援。
西澳警方警務督察布拉德利（James Bradley）公開表揚這名少年：
「奧斯汀的決心與勇氣，最終挽救了他母親與弟妹的性命。」
雖然奧斯汀脫掉救生衣的舉動極為冒險，但救援隊認為，他能精確描述器材顏色，對搜救行動起到了關鍵作用。
進行水上活動前應先留意天氣報告，並確保每位參與者均穿上合適救生衣，切勿輕視大自然的力量。
黎智英案判刑︱前《蘋果》員工盼見出獄前「最後一面」 旁聽市民痛哭：根本係冤獄︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】由拘捕至判刑橫跨逾 5 年，壹傳媒創辦人黎智英今（8日）被重判 20 年，多名旁聽市民聞判後情激動落淚。趙婆婆庭外激動痛哭，「佢（黎智英）咁嘅年紀，出唔出得返嚟？我估出唔返喇。我真係好傷心，根本就係冤獄」。她透露自己年過七旬，為入正庭聽審於法院外通宵排隊四晚，原本預算黎智英會被判 10 年，豈料最終刑期為 20 年。另有旁聽人士散庭後在法院外高聲說「根本一日都唔應該坐」。
黎智英案判刑｜黎妻李韻琴聞判後流淚 與陳日君離開法院 鍾沛權：我真係無嘢講，辛苦晒｜Yahoo
黎智英今早（8 日）近 8 時半由最高級別囚車「鐵甲威龍」及反恐特勤隊押送到西九龍裁判法院。各被告於開審前陸續步入被告欄，表面見神情平靜。黎智英第一時間跟妻子李韻琴打招呼，黎太亦指向身旁的天主教香港教區榮休主教陳日君樞機示意。黎隨後掃視旁聽席，逐一向旁聽人士點頭。至於國安法指定法官杜麗冰讀出判刑後，李韻琴隨即戴上墨鏡並且流淚，兒子黎耀恩從旁安慰。
珍惜生命｜馬鞍山15歲少女墮樓 送院搶救不治
今日(8日)早上10時許，警方接報，指馬鞍山利安邨利豐樓懷疑有人從高處墮下。救援人員接報到場，發現該名15歲少女昏迷不醒。
緬北明家集團要犯明珍珍 庭上懺悔願擔責
【on.cc東網專訊】緬北明家犯罪集團首要分子明珍珍等11人，被浙江省溫州市中級人民法院以故意殺人、故意傷害、非法拘禁、詐騙、開設賭場等罪判處死刑，上月底已伏法。內地官媒周日（8日）播出明珍珍當庭懺悔的影片。
黎智英案判刑｜黎智英被判囚 20 年 其中 3 名被告被判 10 年監禁 陳梓華刑期最短囚 6 年 3 月｜Yahoo
78 歲壹傳媒創辦人黎智英還押至今逾五年，今早（9 日）在西九龍裁判法院（暫代高等法院）被判處 20 年監禁。其餘 8 名被告，分別判囚 6 年 3 個月至 10 年不等。
黎智英案判刑︱通宵輪候市民憂秋後算帳：目擊排隊女子被搜出蘋果匙扣 遭警帶走︱Yahoo．睇片
【Yahoo新聞報道】壹傳媒創辦人黎智英被裁定「串謀勾結外國勢力」及「串謀發佈煽動刊物」罪成，案件今早於西九龍裁判法院判刑。過百名市民今早於開審前在法院外排隊旁聽，包括不少前《蘋果》員工。有排隊市民形容警方嚴陣以待，抄下出入隊伍的排隊人士身份證號碼。
網戀騙案一周逾15宗總損失逾1,100萬 39歲男Tg交友被呃逾300萬元
警方「守網者」平台公布，過去一周，接獲至少15宗相關網上情緣騙案，總損失金額超過1,100萬元。 日前一名39歲男士報案，指去年11月透過Telegram交友群組結識一名自稱來自台灣的女網友。對方聲稱「被逼良為娼」，短短兩個月內以還債、處理親人身後事等藉口向事主借錢。 事主因「戀愛腦」發作，誤信騙徒，分15次將超過300萬元轉賬給對方。其後騙徒失聯，事主才如夢初醒，發現受騙。 警方提醒，今時今日網上交友都好平常，但記住對方一講到錢、投資、以不同藉口要求銀行轉賬，要立即警惕，慎防被騙。(da/j)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.com
屯門19歲男疑箍煲不遂 淋酒精自焚 涉縱火被捕
屯門昨日(7日)發生縱火案，一名姓李的19歲男子在青山公路-青山灣段一公廁內自焚，其後涉「縱火」被捕。據了解，該名青年疑箍煲不遂，在前女友面前淋酒精點火自焚。男子最終腳部燒傷，清醒送往屯門醫院治理。
黎智英案判刑｜法庭稱陳梓華證供對黎定罪非常關鍵 刑期最短 即睇各被告減刑因素｜Yahoo
壹傳媒創辦人黎智英被裁定串謀勾結外國勢力及串謀發布煽動刊物罪成，今日（9日）被判處 20 年監禁。其餘 8 名被告，分別判囚 6 年 3 個月至 10 年不等。法庭指出，從犯證人陳梓華的證供對於黎智英第三項控罪被定罪非常關鍵，鑑於各項求情因素，法庭給予他最多刑期扣減，最終監禁 6 年 3 個月，是眾多被告之中刑期最短。
黃竹坑復康中心69歲男院友遇竊 網上銀行73萬元被轉走
今日(8日)中午12時，警方接獲黃竹坑惠福道4號東華三院賽馬會復康中心內一名69歲的姓黃男院友報案，指其銀行戶口內的80萬元不翼而飛，懷疑被盜。
黎智英案判刑︱78歲黎或監獄度餘生？李桂華：天先知道︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】壹傳媒創辦人黎智英被判囚 20 年，為《國安法》實施以來刑期最重的被告。其餘 8 名認罪被告則被判囚 6 年 3 個月至 10 年。警方國安處總警司李桂華表示歡迎法庭的判刑，認為法庭判刑足以反映事件嚴重性，突顯他罪魁禍首及幕後推手的角色。被問到現年78歲的黎智英或會在監獄度過餘生，李桂華稱「天先知道」，強調黎「所獲刑期係佢十分應得」。至於警方會否就刑期作上訴，李稱要先與律政司商討，並指警方仍未完成調查案件，但詳情不便透露。
黎智英案判刑｜法庭裁黎智英為串謀幕後主腦和推動者 判囚 20 年已考慮高齡及健康狀況｜Yahoo
78 歲壹傳媒創辦人黎智英涉串謀勾結外國勢力，今早（9 日）在西九龍裁判法院（暫代高等法院）被判處 20 年監禁。其餘 8 名被告，分別判囚 6 年 3 個月至 10 年不等。法庭裁定黎智英是「各項串謀的幕後主腦和推動者」，故此將其量刑起點提高，總刑期為 20 年的監禁。法庭並稱，有考慮到黎智英的高齡、健康狀況及被單獨囚禁等因素，認為會令其獄中生活比其他囚犯更為艱難，已對量刑作出扣減。
黎智英案判刑｜英國外相指判囚 20 年無異終身監禁 歐盟促無條件釋放｜Yahoo
壹傳媒創辦人黎智英被裁定串謀勾結外國勢力及 串謀發布煽動刊物罪三罪成，今日（9日）被法庭判囚 20 年。英國外相顧綺慧發聲明指，對 78 歲的黎智英判監 20 年，無異於判處終身監禁，對其健康狀況深感憂慮，並再次促請香港當局基於人道理由釋放他，結束這種可怕的折磨。歐盟強烈譴責法庭重判黎智英監禁 20 年，再次呼籲立即無條件釋放黎。澳洲政府對黎智英判刑表達深切關注，形容本案對香港言論自由造成寒蟬效應。
黎智英涉國安法案 香港法院重判20年
（法新社香港9日電） 香港民主派傳媒大亨黎智英因觸犯國家安全法中的「勾結外國勢力」及「煽動」罪，今天遭香港高等法院重判20年有期徒刑。法官在一份摘要文件中表示：「考量黎智英的犯罪行為極為嚴重且重大…本法院認為，黎智英本案總刑期應為有期徒刑20年。」
黎智英國安案｜李桂華：因健康狀況的減刑是法庭額外施恩 黎智英所獲刑期十分應得(陳樂陶報道)
【Now新聞台】黎智英國安案判刑，警方國安處總警司李桂華歡迎法庭的判刑，認為是凸顯他罪魁禍首及幕後推手的角色，又指他的刑期是應得，法庭因健康狀況作出減刑是額外的施恩。被告陳沛敏的丈夫、前《立場新聞》總編輯鍾沛權離開時，沒有就判刑作出回應。陳沛敏丈夫鍾沛權：「我真的沒話說。(覺得刑期會否很長？)我沒話說。(會否上訴，有甚麼感受？)辛苦了。」警方國安處歡迎法庭判刑，顯示法庭確定黎智英的罪行相當嚴重，凸顯他罪魁禍首及幕後推手的角色，又指經歷156日的審訊、2000多件的證物等，及以絕對公開透明的程序進行，這一個是香港法治精神最佳的寫照。對於黎智英因健康狀況獲得減刑，李桂華指不代表黎智英沒有誇大過。警方國安處總警司李桂華：「這實屬法庭對他額外施恩，並不等於他沒有曾經誇大他的狀況。黎智英會在獄中度過他的餘生，這個講法，我相信這個問題，我們在座之中沒有人能夠說得來，這個上天才會知道。但我想說一件事，他所獲得到刑期是他十分應得的。」被問到對於交換囚犯的立場，李桂華指沒有聽過此做法。李桂華：「交換囚犯，我好像沒有聽過這個名詞，交換人質我就聽過，或者交換戰俘我就聽過。我這樣說吧，你剛才說的問題是涉及一個
英外相：呼籲特區政府以人道主義考慮 釋放黎智英
壹傳媒創辦人黎智英被控違反港區國安法，被法庭判處監禁20年；同案8名被告判囚6年3個月至10年不等。英國外相顧綺慧發聲明指，英國公民黎智英案件的審訊帶有政治動機，刑期對現年78歲的黎智英而言無異於終身監禁，英方深切關注黎智英的健康狀况，呼籲特區政府以人道主義考慮，釋放黎智英，讓他與家人團聚。 聲明又指，首相施紀賢早前訪華與國家主席習近平會晤時，曾直接提及黎智英案案，深切表達急關注，經過今日判刑，英方會迅速向中方跟進，並促請中方信守《中英聯合聲明》。 (WL)
黎智英案判刑｜警方嚴密佈防 開庭前過百人排隊等旁聽 部份包括前《蘋果》員工｜Yahoo
壹傳媒創辦人黎智英被裁定「串謀勾結外國勢力」及「串謀發佈煽動刊物」罪成，案件周一（9 日）早上 10 時於西九龍裁判法院（暫代高等法院）判刑。早上 6 時許，已有數十名市民在法院外排隊入場旁聽。警方嚴密佈防，過百名穿上戰術背心的警員駐守法院四周，「銳武」裝甲車和多架「豬籠車」戒備，途經法院出入口的車輛須停車接受警方檢查。約 8 時 25 分，黎智英由「鐵甲威龍」囚車被押送到法院。
俄羅斯中將槍擊案疑犯落網 當局指疑犯受烏克蘭情報部門指派
俄羅斯聯邦安全局表示，涉嫌策劃槍擊國防部中將阿列克謝耶夫的疑犯被捕。阿列克謝耶夫上星期五在莫斯科西北部一幢住宅樓宇遭到槍擊受傷。聯邦安全局今日公布，在阿聯酋迪拜拘捕一名俄羅斯公民，已經移交俄方。當局說，這名疑犯是受烏克蘭情報部門指派，去年12月抵達莫斯科準備施襲。案發當日，疑犯使用配備消音器的手槍至少開了三槍，犯案後幾小時就離開俄羅斯並逃往阿聯酋。聯邦安全局亦與內務部聯合展開偵查行動，在莫斯科拘捕另一名疑犯，另外有一名疑犯懷疑潛逃烏克蘭。 （BC)#俄羅斯 #烏克蘭
黎智英判了 有期徒刑20年！
據《大公文匯網》報導，香港西九龍法院周一（9 日）上午 10 時正式宣判，壹傳媒集團創辦人黎智英涉嫌違反香港國安法等案件，被判 20 年有期徒刑。
黎智英國安案將判刑 案件求情回顧(梁柏晞報道)
【Now新聞台】黎智英國安案明日判刑，本案是本港首宗勾結外國勢力案，各被告的刑期長短受本港和國際社會關注。 壹傳媒創辦人黎智英在還柙約5年後，被裁定一項串謀發布煽動刊物和兩項串謀勾結外國勢力罪全數罪成。法官裁定他是案件主腦，指他動搖中國共產黨管治的意圖從無改變，國安法生效前後都尋求中共倒台。黎智英連同同案認罪被告今年1月求情。根據國安法第29條，勾結外國勢力罪刑罰分兩級，罪行重大判監10年以上至終身，其餘判監3年以上、10年以下。法官李運騰曾在庭上指，若認為本案不是罪行重大，是不切實際。現年78歲的黎智英，以及他的親友都無呈交求情信。黎智英經長期囚禁，健康狀況受國際社會關注，控辯雙方曾就此在庭上爭論。除了黎智英外，本案另有8名認罪被告，其中5人擔任從犯證人，他們希望法庭扣減一半刑期；另外有3名被告認罪，但無為控方作證，未必能按國安法第33條刑罰降級。有辯方律師擔心，若他們刑期是較高一級，會受10年監禁最低刑期限制，無法獲得全數認罪扣減，提出法庭決定各被告刑罰分級時，須考慮他們案中的角色，將量刑起點定於較低一級。案件廣受社會關注，司法機構宣布除正庭外，會開放7個延伸庭，合共派發491張入