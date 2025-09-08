生命救援無人機測試：比救護車更快抵達病人

在英國，無人機可能會成為最快的急救回應者。沃里克大學的研究人員與威爾士急救服務大學NHS信託和無人機專家SkyBound合作，測試了一種系統，這種系統可以讓無人機將自動體外除顫器（AED）直接送到心臟緊急情況的現場。在英國，每年有超過 40,000 例院外心臟驟停（OHCA），但存活率不足 10%。及時進行心肺復甦（CPR）和使用 AED 至少可以將存活機會翻倍。AED 是非常關鍵的設備，因為它們可以在使用迅速的情況下重新啟動心臟。這些設備設計為可供公眾使用，即便沒有專業培訓也能安全操作。然而，在危機時刻，路人往往難以找到附近的 AED。雖然急救人員隨身攜帶除顫器，但在偏遠或農村地區，延誤的情況時有發生。

無人機在這方面或許能發揮重要作用。通過直接飛往患者所在地，無人機有可能大幅縮短反應時間。沃里克大學的首席研究員克里斯托弗·史密斯博士解釋說：「急救服務在努力盡快到達遭受心臟驟停的患者身邊。然而，有時候迅速到達是困難的。AED 可以在救護車到達之前由公眾使用，但這種情況並不常見。我們建立了一個無人機系統，旨在將除顫器送到心臟驟停患者的手中，這將有助於挽救生命。」

該團隊在偏遠的鄉村地區進行了緊急模擬測試，這些地區通常因地形或距離的挑戰而使救護車面臨延誤。在這些測試中，一架DJI M300無人機在模擬的999緊急電話中運載了除顫器。該無人機飛行了長距離，與急救服務保持聯繫，並順利到達目標地點。史密斯博士表示：「我們已成功證明無人機可以安全地攜帶除顫器飛行長距離，並在999電話期間與急救服務保持實時通訊。我們的系統已經準備好可以在全英國的真實緊急情況中投入運行。」

這項研究招募了11名參與者，以測試無人機如何融入緊急回應。研究人員觀察了無人機駕駛員、999電話處理員和公眾路之間的實時通訊，並計時模擬心臟驟停患者獲得幫助的速度。前景非常重要。根據研究，及時進行 CPR 和接觸 AED 可以將一個人的存活機會翻倍。然而在許多緊急情況中，等待救護車到達的時間往往會耽誤幾分鐘。無人機可以在急救人員到達現場之前提供關鍵設備，從而贏得寶貴的時間。

不過，當無人機抵達後，仍然有延誤的情況出現。模擬患者接受電擊的時間還需要額外的 4.35 分鐘，而無手 CPR 的時間達到了 2.32 分鐘，其中只有 0.16 分鐘是用於取回 AED 本身。研究人員總結道，儘管路人與無人機交付的互動良好，但在使用 AED 時卻遇到困難。這突顯了呼叫處理員需要提供更多支持和對公眾清晰指導的必要性。下一步將是為更大規模的研究爭取資金，以確認這些結果並評估該系統是否可以在 NHS 中推廣。

研究人員指出，這項技術已準備好從試驗階段轉向實際應用。全英國的操作性使用可能在不久的將來成為現實。

