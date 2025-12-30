生命終章｜聯合醫院腫瘤科暖心助圓夢！癌末病人與愛貓病房最後重逢、撫摸愛寵後翌日安詳離世。

生命終章｜在冷冰冰的病房裡，對於末期癌症病人而言，最渴望的往往不是先進的醫療科技，而是那份無法取代的親情牽絆。最近，基督教聯合醫院（聯合醫院）上演了一幕感人至深的「圓夢計劃」，讓一名癌末病人在生命倒數時刻，終能與心愛的毛孩重逢，為生命劃上無憾的句號。

街頭偶遇結下3年深厚情緣

故事的主角是華叔，一位正與癌魔搏鬥至最後階段的長者。長期臥床的他，心中最掛念的不是病痛，而是家中的愛貓Cindy。這份情緣始於三年前，當時Cindy仍是一隻在街頭流浪的小貓，華叔與牠偶遇並將其帶回家中悉心照顧，自此一人一貓相依為命。

然而，隨着華叔病情轉趨惡化，住院時間不斷延長，回家已成奢望。在一次巡視病房期間，醫護人員從華叔太太口中得知，華叔極度掛念Cindy。華叔曾輕輕說出一句：「我很想再見Cindy一面」，這簡單的願望，卻承載了他最後的盼望。

與時間競賽！醫護跨部門克服感染控制三大難關

得知華叔的心願後，聯合醫院腫瘤科醫護團隊決定「行多一步」。腫瘤科部門運作經理廖焯慧指出，團隊需與時間競賽，並在符合醫院規例與感染控制的前提下，克服各項衛生及流程難題。為了確保整個過程順利，醫護人員與病人關係組展開了一連串一絲不苟的安排：

疫苗核查： 確保貓咪Cindy已完成接種所需疫苗。 嚴格消毒： 要求家屬在進入醫院前先為貓籠進行清潔消毒。 專屬動線： 安排專用通道及特定進出時段，並用布遮蓋貓籠，以避免影響其他病人。

在一個陽光和煦的下午，Cindy終於被帶到病房。當牠踏出貓籠，便憑藉熟悉的氣味走到華叔身邊，蜷縮在他的懷裡。那一刻，原本面容疲憊的華叔露出了溫暖的微笑，他雖然身體虛弱，仍堅持忍受痛楚，伸手溫柔地梳理Cindy的毛髮。

華叔的家人憶述，當時華叔一邊看著Cindy，一邊向家人交代日後要如何好好照顧牠。醫院亦特別安排為這「一家人」拍攝全家福，留下最後珍貴的影像。就在與Cindy團聚後的翌日，華叔在無憾中安然離去。

在醫院忙碌的醫療日常中，多一點人情味與溫柔，往往是給予病人最珍貴的治療，這類「圓夢」安排屬於舒緩治療（Palliative Care）的重要一環。舒緩治療的目的不僅是減輕病人的生理痛楚，更重要的是提升其生命末期的生活質素，並提供心理、社交及靈性上的支援。根據臨床觀察，寵物的陪伴能有效緩解末期病人的焦慮與抑鬱情緒。