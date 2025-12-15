生命鬥士｜吳文忻第四期乳癌擴散劇痛！靠兩女「光頭論」重拾歡笑：小朋友世界，癌症就只係光頭而已。

宏福苑火災︱一文整合所有捐款渠道
生命鬥士｜前港姐季軍吳文忻（Natalie）近日發行新歌《重生》，大方公開她與第四期乳癌搏鬥的艱難歷程，特別是今年初癌細胞擴散至尾龍骨，導致她神經劇痛、不良於行的慘況。
然而，在最黑暗的時刻，她兩位女兒──10歲的Scarlet和8歲的Season，卻以最純真、樂觀的反應，成為了她「重生」的關鍵力量。
吳文忻在三年前確診乳癌，去年復發後病情惡化至第四期，癌細胞變異並擴散。今年2月，她因心積水、肺積水等問題，病情急轉直下，需要留院治療長達16天。住院期間，她承受的痛苦超出想像。她向商台《1圈圈》節目主持人阮兆祥憶述，由於癌細胞擴散到了尾龍骨，加上電療後的副作用，令她神經劇痛到「成個人都拉唔直」。當時她甚至無法坐直，只能靠輪椅代步：
「每日醒咗睜開眼就只係覺得痛，每一個動作都好痛。」
吳文忻所描述的劇痛，正是晚期乳癌擴散至骨骼（骨轉移）可能引起的常見且嚴重的症狀。癌細胞一旦侵蝕尾龍骨，會造成持續性疼痛，嚴重者會影響神經，導致行動不便甚至癱瘓。雖然當時極度痛苦，但吳文忻靠著強大意志力，出院後堅持每日拉筋和接受其他輔助治療，最終在數月後恢復正常，得以「出街行路」。
在確診及接受化療的初期，吳文忻曾懷著極其沉重的心情，向女兒們交代媽媽患癌的噩耗，她擔心兩個女兒會因無法接受事實而受到傷害。沒想到，女兒們的回應卻充滿了出人意表的樂觀和純真，瞬間化解了媽媽內心的陰霾。吳文忻在訪問中分享，女兒們知道媽媽患癌後，竟然是笑著問：「可否幫你剃頭」。
這句童言無忌的提問，讓吳文忻恍然大悟：「原來小朋友世界，癌症就只係光頭而已」。在孩子眼中，癌症的恐怖被簡化為外觀的變化，她們的單純和快樂，啟發吳文忻明白事情可以「唔使太沉重」。
吳文忻透露，兩個女兒Scarlet和Season後來真的親自幫她剃了頭。這場充滿愛的「剃頭儀式」，也促成了她實現歌手夢的決定。她們不僅與媽媽合唱了英文版的歌曲《Bold Mommy Bald Mommy》，更是用快樂的生活態度向世界證明：
「做緊化療嘅媽咪都可以同個囡囡快樂生活」。
除了女兒的「光頭論」，吳文忻也坦言，她曾被歌手鄭秀文（Sammi）的堅持所激勵。今年初，吳文忻聽到Sammi在《叱咜樂壇頒獎典禮》上的得獎感言，深受觸動，更忍不住流淚。
她引用Sammi所言：「Sammi話自己52歲都攞『我最喜愛女歌手』，話好耐無上台，但嗰份堅持同勇氣可以推動自己走得更遠，叫大家唔好否定自己」。這番話堅定了吳文忻在抗癌路途上追逐夢想的決心，隨後她便積極籌備，成功推出了自傳和新歌《重生》，圓了歌手夢。
吳文忻在新書中表示，雖然她已於今年6月宣布與前夫陳劍陵離婚，但她仍強調「有些人做朋友會比做夫妻還好」，並以優雅姿態繼續向前，活出自己的《重生》。
家人，特別是孩子的純真，是抗癌路上最有效的「輔助治療」之一。對於癌症家庭而言，與孩子進行開放而誠實的溝通極為重要。吳文忻的女兒們將「癌症等如光頭」的簡單化解，恰好體現了愛與理解能夠減輕疾病的心理負擔。
乳癌是本港女性最常見的癌症之一，香港乳癌患者的死亡率有上升趨勢，更是十大致命癌症之一。乳癌的成因於醫學界尚未有統一的說法，但女性行經時間的長短, 藥物酒精、家族病史、年齡等因素亦會影響患上乳癌的風險。
乳癌成因暫時成疑，但以下因素均會增加患上乳癌的風險：
年齡：年齡增長，雖然乳癌患者平均年齡為58歲（醫院管理局香港癌症資料統計中心2021年數據），但愈來愈多年輕婦女確診患上乳癌。
家族病史：假如家族中有近親（如母親、姊妹或女兒）曾患乳癌或乳房曾出現腫塊等異常的變化，請即諮詢醫生的意見。
其他因素包括高齡首次懷孕、沒有子女、不曾哺乳、更年期後肥胖、缺乏運動及酗酒等，都可能是患上乳癌的成因。
如果大家有以下徵狀，可能是患上乳癌：
1.乳房：
出現任何體積的硬塊
形狀或大小有所改變
皮膚出現點狀凹陷
皮膚出現靜脈擴張或呈橙皮樣變化
2.乳頭：
自動流出分泌物-出血
凹陷
3.腋下：
腫脹或淋巴結脹大
