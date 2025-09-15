蛋糕食譜｜生朱古力芝士蛋糕

Youtube頻道 https://m.youtube.com/channel/UCF4nXJ4DQgEof3hbPotejVA Youtube食譜影片 https://youtu.be/z0BxzReQ_F8

製作時間: 1小時以上

份量人數: 5-6人



餅底層

餅乾 90g

溶化的無鹽牛油 40g



芝士蛋糕糊

砂糖 50g

WHIPPING CREAM 200g

香草精 1茶匙

雞蛋 1個

玉米澱粉 20g

CREAM CHEESE 227g



生巧層

鹽 1g

無鹽牛油 8g

朱古力 150g

WHIPPING CREAM 100g





廣告 廣告

作法:

1 ：

餅乾放入密實袋打碎後加入溶化的牛油 搓勻後 再放進六吋蛋糕模內 ，用匙羹壓實成餅底 然後放進雪櫃冷藏半小時

2 ：

Cream cheese 軟化後加入砂糖拌勻， 再加入一粒雞蛋繼續攪拌 然後加入玉米澱粉，whipping cream，香草精 攪拌直至到順滑狀態

3 ：

將拌好的芝士蛋糕糊倒入到第一步驟的模內 然後用刮刀抹平頂部 再放入焗爐160度50分鐘 焗好後放室溫冷卻

4 ：

將生巧層的材料 隔水加熱 攪拌成順滑的狀態後就可以倒入在冷卻好的芝士蛋糕上面 ，用刮刀抹平頂部之後放入雪櫃冷藏最少4小時或者一個晚上

5 ：

灑上可可粉即完成





- 食譜來源 : https://cook1cook.com/recipe/51739

- 發掘更多美食 : https://cook1cook.com