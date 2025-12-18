生態保育｜全港麻雀普查10周年 推算25年香港市區有約22.7萬隻樹麻雀

麻雀反映了一個地區的生態和環境狀況，而香港觀鳥會每年都會舉辦「全港麻雀普查」，2025年剛好迎接10周年！香港觀鳥會感謝市民支持，又預告「全港麻雀普查」將預計於來年5月舉行，鼓勵不同年齡及背景嘅市民加入普查工作，為城市雀鳥研究出一分力。

麻雀雖小，卻反映了一個地區的生態和環境狀況。（圖片來源：香港觀鳥會）

2025年香港市區有約22.7萬隻樹麻雀

今年全港18區中，普查路線麻雀密度最高的地區是元朗區，區內每條路線平均約有100隻，其次為屯門區及沙田區。若以土地用途劃分，最多麻雀聚集於康樂及休憩區，推算達8.9萬隻，佔全港近4成，其次為住宅區和鄉村區。普查推算2025年香港市區有約22.7萬隻樹麻雀，較去年微升2.3%，連續八年維持21至26萬隻水平，數量大致穩定。

十年普查 建立香港麻雀數目參考基線

鳥會續指，雖然麻雀總數大致穩定，但其亦留意到工業、商業及農業用地麻雀密度有下跌趨勢，但成因有待研究，所以觀鳥會希望能夠增加普查路線，以進一步監察地區變化。

十年普查累積逾2,600參與人次 參加者年齡橫跨6-80歲

十年來，普查累積超過2,600參與人次，參加者年齡橫跨6歲至80歲。當中逾120人曾經參與2次或以上，最多更參與達七次。香港觀鳥會認為公民科學之關鍵，在於持續累積的大量觀察。所以對鳥會而言，十年麻雀普查最大收穫，是逐步建立一個跨世代、持續參與的公民科學社群。

11歲或以下參加者由家長或監護人陪同即可報名參加。（圖片來源：香港觀鳥會）

家長可透過活動教育小朋友了解香港麻雀的生活和習性。（圖片來源：香港觀鳥會）

新增噪鵑、喜鵲、八哥及黑領椋鳥普查

鳥會未來希望加強普查承載力，除增加麻雀普查路線，亦計劃進一步增加「城市雀鳥普查」調查對象，除了原有的珠頸斑鳩、鵲鴝、紅耳鵯及紅嘴藍鵲，將新增噪鵑、喜鵲、八哥及黑領椋鳥，期望為未來城市生態研究提供更豐富基礎資料，長遠有助追蹤香港城市生物多樣性狀況。

鳥會預告「全港麻雀普查」將預計於來年5月舉行，鼓勵不同年齡及背景市民加入普查工作，一齊「睇多啲，數多啲」，攜手建立城市雀鳥數據庫。

