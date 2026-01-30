生態旅遊︱橋咀遊客踩珊瑚「無法可執」 環團批22生態熱點欠保障：政府盲目宣傳︱Yahoo

2025 年十一黃金周期間，有遊人於橋咀珊瑚區踐踏珊瑚。（綠色和平提供）

【Yahoo新聞報道】綠色和平今日（30日）發表研究，揭發全港有22個具生態價值的郊野或海岸地點缺乏法例保護，卻被政府廣泛宣傳為旅遊熱點，加上缺乏監管，導致過度旅遊並帶來環境破壞，促請政府制定以保育為先的生態旅遊政策。

22熱點不受法例保護 涉馬蹄蟹等瀕危物種

綠色和平發表《先法制遊：香港生態旅遊熱點危機研究報告及建議書》，檢視文體旅局及旅發局廣泛宣傳，而又不屬於郊野公園及海岸公園範圍、具交通可達性，及位於生態敏感地區的潛在旅遊熱點；通過地理訊息系統和地圖分析工具，再整合科學文獻，發現橋咀洲、下白泥、南生圍等22個不受法例保護的生態旅遊熱點，當中涵蓋濕地、淡水沼澤、紅樹林等生境，涉及馬蹄蟹、盧氏小樹蛙等全球瀕危物種。

廣告 廣告

綠色和平今日（30日）發表《先法制遊：香港生態旅遊熱點危機研究報告及建議書》研究。

旅遊亂象難監管

研究發現，旅發局宣傳的22個具生態價值的旅遊熱點中，有13個主要業權屬於官地，如塔門、蒲台島等，卻不受相關法例保護，包括漁護署所管轄的《郊野公園條例》及《海岸公園條例》；即使地政總署負責管理官地，主要職責為處理非法佔用官地及傾倒建築肥料；規劃署的《城市規劃條例》則監管違規發展，無法監管過度旅遊造成的亂象。

生態學家批「殺雞取卵」

2025年的十一黃金周期間，大量遊人湧入橋咀，不少人踐踏珊瑚、補捉及挖掘海洋生物。由於涉事範圍不屬於橋咀郊野公園或海岸公園範圍，不受法例保護，即使遊客做出破壞行為，當局只可派員到場作口頭勸喻及派發印有保育資訊的傳單，造成「無法可執」的零檢控現象。珊瑚普查科學家黃志俊指出，在欠缺保育法規的情況下，當局對擁有全港珊瑚覆蓋率第三高的橋咀海洋生態熱點盲目宣傳，變相縱容破壞，是殺雞取卵式地消耗生態資源來換取短期利益。

去年十一黃金周 單日4000人次登橋咀島

研究團隊檢視《香港旅遊業發展藍圖2.0》中11項有關生態旅遊的措施，發現當中6項屬於開發配套設施、4項涉及宣傳推廣，卻沒有提及任何有關保育生態的具體措施，反映當局以基建發展思維來推動生態旅遊。

綠色和平項目主任夏淳權以橋咀為例，他指出，政府為方便、吸引更多人流前往橋咀，在2017年展開橋咀公眾碼頭重建項目。在過去的2025年十一黃金周，橋咀島錄得單日4000人的登島人次，大量湧入的旅客令橋咀超載，更甚的是，不少遊人作出破壞生境的行為，可見政府重基建輕保育的方針增加了破壞生態的危機。

促制定保育優先生態旅遊政策

該研究報告建議文體旅局牽頭，與環境局、漁護署、發展局成立跨部門工作小組，以「生態保育優先、深度教育導向的旅遊體驗、收益回饋在地社區與生態保育」的三大原則共同制定《香港生態旅遊政策》。同時，報告倡政府將具生態價值地點納入法定保護範圍，對全港生態敏感地進行科學的基線調查及承載力研究，並設立生態旅遊管理員巡邏、評估、監察及管理遊客的行為。

《Yahoo新聞》已就會否考慮擴大《郊野公園條例》、《海岸公園條例》、《保護瀕危動植物物種條例》等相關法規管轄範圍及加強執法人手向漁護署提出查詢，正候回覆。