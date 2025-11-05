生技公司否認製售毒營養土 市監局查來源

【on.cc東網專訊】江蘇思威博生物科技有限公司近日被揭，在另一間環保科技公司亳州新惠通環保科技有限公司設立製作廠房，使用對方提供污泥原料製售重金屬鎘及鉛超標的營養土。該生技公司周一（3日）強調與環保科技公司無業務往來，目前已向亳州市市監局報案，同時已委託律師提起訴訟。

內媒調查隊早前在某電商平台商舖「十六月花坊」購買一款營養土，其外包裝顯示由亳州新惠通環保科技有限公司生產，驗出鎘及鉛均超出標準。新惠通負責人表示，工廠正進行技術整改，目前只能以極低價向駐場「小田園藝」提供污泥原料，由對方製造營養土。

小田園藝駐場負責人劉某表示，春秋旺季每天出貨一、兩百噸，淡季每天發貨20至30噸，約1,700單。調查隊在廠房內未見到任何無害化處理設備，環境充斥刺鼻氣味，污泥堆積如山，機器布滿蜘蛛網。

小田園藝所屬江蘇思威博生物科技有限公司周一強調，營養土行業魚龍混雜，公司也深受毒害，希望市監部門介入調查，循法律途徑將不法經營者繩之以法。

