生日免費優惠2025｜原來生日可以免費食西樹泡芙、Starbucks免費飲品、 海洋公園免費入場！仲有16大0蚊任食任玩生日福利
香港有多間餐廳、景點和商店提供生日免費優惠，讓壽星在生日當天或生日月份享受特別禮遇，可以盡情玩樂一番。Yahoo著數專員為大家整合了16大0蚊食買玩的生日免費優惠，各位壽星仔女絕對不能錯過！即睇內文了解更多，盡情過一個精彩生日！
玩樂篇
1. 海洋公園：生日當日免費入場
香港居民只需在海洋公園官方網站成功預約，並在生日當天於公園票務處出示網上預約確認以及有效的香港身份證明文件或出生證明書，即可享有免費即日入場優惠。若生日當天為休園日，生日優惠可順延至下一個公園開放日。
地址：香港黃竹坑黃竹坑道180號
電話：3923 2323
▶︎▶︎海洋公園生日免費入場詳情
2. PowerPlay Arena：免費入場1小時
成為PowerPlay Arena會員後，生日當天可享The BattleField Zone A免費入場1小時，以及充值HK$500得800個電子代幣優惠。
地址：荔枝角長順街15號
3. 挪亞方舟：會員生日免費入場
於挪亞方舟成為「挪亞FUN分CLUB」會員，生日當天即可享免費入場1次，同行之一位親友可享半價即日門票折扣優惠。另外，於豐盛閣餐廳或挪亞廚莊惠顧滿$300可享免費1磅生日蛋糕乙個（必須事先5 - 7天預約）。
地址：香港新界馬灣珀欣路33號
▶︎▶︎挪亞方舟會員生日免費入場詳情
4. 昂坪360：免費坐纜車
香港居民於生日當天可以免費乘坐來回昂坪纜車（標準車廂），並可以8折購買最多3張即日來回纜車門票。
地址：昂坪360東涌纜車站及昂坪纜車站
日期：即日起至2025年12月31日
▶︎▶︎昂坪360免費坐纜車詳情
5. 高先電影院：送生日戲飛
以年費$100成為高先電影院WHITE會員，除了獲贈入會戲票贈券1張及$25小食現金券2張，以及享有會員折扣九折，生日月份可領取電影戲票贈券1張。
地址：堅尼地城吉席街二號
餐飲及零售篇
1. Pizza Hut：獲贈高達$100現金券 + 免費拔呼地必勝批
登記成為Pizza Hut會員，基本會員及金會員可於生日月收到獎賞。基本會員可獲贈獲贈$50現金券，金會員可獲贈獲贈總值$100現金券及免費拔呼地必勝批。
▶︎▶︎Pizza Hut會員生日獎賞詳情
2. 西樹泡芙：送特濃吉士泡芙
壽星於生日當日只需向店員出示有效生日證明，Scan QR code加入WhatsApp group，即時可領取特濃吉士泡芙一個，數量有限，送完即止！
3. La Famille：送生日蛋糕
La Famille每月都有「生日之星」活動，每月都會揀選一日作生日優惠，向當天的生日之星送出一個生日蛋糕。壽星只要在指定時間內進入生日之星網站並成功登記，即可免費獲得戚風小蛋糕一件，數量有限，送完即止！
4. 永年士多：送生日麵
永年士多推出生日禮遇，凡申請成為永年會員，即可享用免費生日麵（豬腸、豬紅、蘿蔔、魚蛋）連冷熱飲品。
▶︎▶︎永年士多生日麵詳情
5. 牛摩：免費火鍋放題
牛摩推出11周年慶祝活動，凡於生日月份惠顧，壽星本人即可享有免費火鍋放題！
▶︎▶︎牛摩免費火鍋放題詳情
6. 牛一：三人同行食火鍋放題 生日壽星免費
9月、10月壽星在9月15日至10月31日期間，3人同行到牛一享指定放題餐，同行生日的第三位可享免費優惠，生日朋友們更可免費鹿兒島和牛、澳洲M6-7和牛或美國Prime牛三角小排。享用優惠時，需出示有效身份證確認相關日期，並在Instagram分享一篇限時動態 及 tag @nabeone_hk 及 #牛一免費食和牛。
各分店供應及適用生日優惠之放題餐：
尖沙咀店/太子店：澳洲M6-7和牛 / 鹿兒島黑毛和牛
香港仔店/筲箕灣店：美國Prime牛三角小排 / 澳洲M6-7和牛
7. Starbucks：免費飲品或蛋糕
Starbucks綠星會員於生日當月可透過 APP 獲得生日驚喜，免費享用 1 杯中杯裝手調飲品或 1 件蛋糕。另外，購買任何特濃咖啡手調飲品，還可額外獲享 1 份特濃咖啡。
8. Dough Bros Pizza & Doughnuts：免費pizza + $50獎金
人氣外賣店 Dough Bros Pizza & Doughnuts 推出會員生日優惠，加入Dough Bros會員後，即可免費獲贈免費披薩一份 及 價值 $50 Dough Dollars。
9. Nike網店：送$100折扣優惠碼
只要在Nike.com.hk註冊登記成為會員，您將在生日當天收到一個價值100港幣的折扣優惠碼。
▶︎▶︎Nike網店會員詳情
10. DON DON DONKI：免費驚喜禮物
下載DON DON DONKI手機應用程式，並登記成為會員後，可於生日月份可獲得一份驚喜禮物，而具體禮物可能是店內精選產品其中之一，如零食、飲料、日用品等，也可能是現金優惠券，可於購物時使用等。 要享受這項生日優惠，必須事先下載 Donki手機App 並登記成為會員。
11. MI MING MART：皇牌產品體驗裝 + 高達$100購物禮券
登入MI MING MART 網上專門店購物，或於MI MING MART專門店申請，都可成為Go Clean會員計劃之會員。會員生日可獲贈$50生日購物禮券及$100即時購物獎賞；而迎新禮物則包括$100購物禮券、皇牌產品體驗裝等。
▶︎▶︎MI MING MART會員詳情
