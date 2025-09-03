生日會場地推介2025｜7大小朋友最愛生日會派對場地 最平每位低至$100、10人成行、送角色主題禮品

家長想為小朋友舉行開心、好玩的生日派對，即使人多或人少，預算有限都同樣有選擇！Yahoo著數專員整合了全港多個生日派對場地收費，最平低至每位$100都有交易；超過一半都是每人$200以下，有派對基本裝飾，有得玩或有得食，甚至兩樣都同時滿足到。即睇內文介紹！

生日會場地推介1｜荃灣帝盛酒店

荃灣帝盛酒店設有兒童生日派對套餐，獨⽴PARTY ROOM為15人以上提供派對自助餐，小朋友可免費使用兒童遊樂區，套餐包括特製迎賓牌、簡約場地佈置、生日背景音樂及免切餅費，每人$220起，大小同價，9月30日前預訂更有8折優惠，即每位只需$176起，30人或以上派對再享免費額外一小時獨⽴PARTY ROOM。每日有兩段時間可選，10am-2pm或4-8pm。

地址：香港九龍葵涌健全街28號

詳情：網站

生日會場地推介2｜Häagen-Dazs™ 4間指定分店

Häagen-Dazs™ 派對適用於啟德Airside、銅鑼灣皇室堡、荃灣海之戀商場及大圍圍方分店。生日派對有多款套餐，最平由$3,999起，包15位客人，即每人約$266.6，兩小時內可享中尺寸雪糕蛋糕乙個、每位雙球雪糕兩客及特色風味蛋糕兩件，以及無限量供應汽水，額外每加1人$249起，最適合雪糕狂迷！

詳情：網站

生日會場地推介3｜KFC指定分店

KFC爆脆生日會特別適合為小朋友慶生，除了有美食，更有KFC派對大使陪小朋友玩遊戲及影相留念，生日壽星會獲得大雞髀毛公仔，其他參加派對的朋友仔也會收到毛巾與貼紙等精美實用的小禮物。派對套餐20人起收費$2,280，即每人$114；30人套餐更抵只需$3,280，除開每人低至約$109.3，惟需另加服務費！適用於指定分店，可到網站查詢。

詳情：網站

生日會場地推介4｜麥當勞指定分店

麥當勞生日會可說是小朋友的經典生日會場地，提供精心佈置、派對帽及其他裝飾，有派對主持安排各種活動，帶領大家玩益智有趣的遊戲，派發麥當勞角色主題禮品等，當然少不了麥當勞美食。派對最低消費由$2,000起，各分店有不同最低消費標準，以油麻地駿發花園分店最多30人計算，除開人均低至$66.7！當然實際訂購派對食物都會高於最低消費，亦會收取$350派對服務費，已包括專人主持派對及派對主角禮物1套、嘉賓禮物包9份、遊戲禮物、紙碟及餐具等，如有需要切蛋糕，客人需自行準備蛋糕刀。

詳情：網站

生日會場地推介5｜挪亞方舟度假酒店

挪亞方舟度假酒店可安排不同主題派對，其中「兒童派對」套餐專為小朋友而設，可以為客人度身設計精彩豐富的派對，包括美味餐單、場地裝飾、生日蛋糕等都能安排，讓小朋友擁有一個開心難忘的派對。基本套餐包括免費使用獨立宴會廳三小時、兩小時無限供應自助美食及飲品，還有三磅生日蛋糕等，每位$315，最少30人，並需另收加一服務費。

地址：香港新界馬灣珀欣路33號

詳情：網站

生日會場地推介6｜美國冒險樂園

美國冒險樂園生日大派對，最適合愛玩好動的小壽星！每位參與派對的小朋友可在派對區玩2-3小時，可享全日任玩彈跳迷宮、大型機動遊戲、30個代幣及派對用品。各分店有不同收費標準，每位小朋友收費低至$100起，周末、公眾假期或熱門時段收費會較貴，派對最低人數由10位起，陪同的成人需額外收費。冒險樂園還提供代訂到會服務及額外魔術表演等。

詳情：網站

生日會場地推介7｜Kiztopia

Kiztopia 是專門為小朋友設計的室內遊樂場，全港有多間分店，都可以為小朋友安排精彩難忘的生日派對，包括派對遊戲、裝飾、餐飲以及樂園遊玩時間。基本派對套餐會安排一間派對房間，可容納10名12歲以下兒童及10名家長，使用2小時，收費$5,388起，即平均每人$269.4起。生日之星可獲特別禮物，額外參加者以當日單次入場門票價計算，另外亦可加購魔術表演等項目。

詳情：網站

