防曬十大迷思 《Yahoo 健康》逐一拆解
生日會場地推介2025｜7大小朋友最愛生日會派對場地 最平每位低至$100、10人成行、送角色主題禮品
家長想為小朋友舉行開心、好玩的生日派對，即使人多或人少，預算有限都同樣有選擇！Yahoo著數專員整合了全港多個生日派對場地收費，最平低至每位$100都有交易；超過一半都是每人$200以下，有派對基本裝飾，有得玩或有得食，甚至兩樣都同時滿足到。即睇內文介紹！
按此下載全新Yahoo APP，緊貼全城著數優惠、至抵慳錢攻略、精明消費貼士，仲有新人禮等你拎，立即下載！
生日會場地推介1｜荃灣帝盛酒店
荃灣帝盛酒店設有兒童生日派對套餐，獨⽴PARTY ROOM為15人以上提供派對自助餐，小朋友可免費使用兒童遊樂區，套餐包括特製迎賓牌、簡約場地佈置、生日背景音樂及免切餅費，每人$220起，大小同價，9月30日前預訂更有8折優惠，即每位只需$176起，30人或以上派對再享免費額外一小時獨⽴PARTY ROOM。每日有兩段時間可選，10am-2pm或4-8pm。
荃灣帝盛酒店
地址：香港九龍葵涌健全街28號
詳情：網站
生日會場地推介2｜Häagen-Dazs™ 4間指定分店
Häagen-Dazs™ 派對適用於啟德Airside、銅鑼灣皇室堡、荃灣海之戀商場及大圍圍方分店。生日派對有多款套餐，最平由$3,999起，包15位客人，即每人約$266.6，兩小時內可享中尺寸雪糕蛋糕乙個、每位雙球雪糕兩客及特色風味蛋糕兩件，以及無限量供應汽水，額外每加1人$249起，最適合雪糕狂迷！
Häagen-Dazs™
詳情：網站
生日會場地推介3｜KFC指定分店
KFC爆脆生日會特別適合為小朋友慶生，除了有美食，更有KFC派對大使陪小朋友玩遊戲及影相留念，生日壽星會獲得大雞髀毛公仔，其他參加派對的朋友仔也會收到毛巾與貼紙等精美實用的小禮物。派對套餐20人起收費$2,280，即每人$114；30人套餐更抵只需$3,280，除開每人低至約$109.3，惟需另加服務費！適用於指定分店，可到網站查詢。
KFC
詳情：網站
生日會場地推介4｜麥當勞指定分店
麥當勞生日會可說是小朋友的經典生日會場地，提供精心佈置、派對帽及其他裝飾，有派對主持安排各種活動，帶領大家玩益智有趣的遊戲，派發麥當勞角色主題禮品等，當然少不了麥當勞美食。派對最低消費由$2,000起，各分店有不同最低消費標準，以油麻地駿發花園分店最多30人計算，除開人均低至$66.7！當然實際訂購派對食物都會高於最低消費，亦會收取$350派對服務費，已包括專人主持派對及派對主角禮物1套、嘉賓禮物包9份、遊戲禮物、紙碟及餐具等，如有需要切蛋糕，客人需自行準備蛋糕刀。
麥當勞
詳情：網站
生日會場地推介5｜挪亞方舟度假酒店
挪亞方舟度假酒店可安排不同主題派對，其中「兒童派對」套餐專為小朋友而設，可以為客人度身設計精彩豐富的派對，包括美味餐單、場地裝飾、生日蛋糕等都能安排，讓小朋友擁有一個開心難忘的派對。基本套餐包括免費使用獨立宴會廳三小時、兩小時無限供應自助美食及飲品，還有三磅生日蛋糕等，每位$315，最少30人，並需另收加一服務費。
挪亞方舟度假酒店
地址：香港新界馬灣珀欣路33號
詳情：網站
生日會場地推介6｜美國冒險樂園
美國冒險樂園生日大派對，最適合愛玩好動的小壽星！每位參與派對的小朋友可在派對區玩2-3小時，可享全日任玩彈跳迷宮、大型機動遊戲、30個代幣及派對用品。各分店有不同收費標準，每位小朋友收費低至$100起，周末、公眾假期或熱門時段收費會較貴，派對最低人數由10位起，陪同的成人需額外收費。冒險樂園還提供代訂到會服務及額外魔術表演等。
美國冒險樂園
詳情：網站
生日會場地推介7｜Kiztopia
Kiztopia 是專門為小朋友設計的室內遊樂場，全港有多間分店，都可以為小朋友安排精彩難忘的生日派對，包括派對遊戲、裝飾、餐飲以及樂園遊玩時間。基本派對套餐會安排一間派對房間，可容納10名12歲以下兒童及10名家長，使用2小時，收費$5,388起，即平均每人$269.4起。生日之星可獲特別禮物，額外參加者以當日單次入場門票價計算，另外亦可加購魔術表演等項目。
Kiztopia
詳情：網站
更多著數文章：
2025最新9月生日優惠｜54個食買玩優惠 免費唱K/主題公園門票/酒店自助餐/65折住迪士尼酒店、送生日蛋糕/Pizza/$100購物折扣
長者咭優惠2025丨一文看清全港長者咭優惠 免費入場海洋公園、麥當勞/KFC/一粥麵/譚仔三哥/南記送飲品、超市逢星期三9折
其他人也在看
魚肝油推薦｜魚肝油是童年回憶定陰影？魚肝油作用及副作用解構！魚油丸及魚肝油分別大
有網民在Facebook群組「90年代回憶」懷緬過去，表示兒時經常被逼飲魚肝油，腥味極重，難飲到「打冷震」，不明白為何父母堅持買魚肝油回來逼其飲，深得其他網民共鳴。Yahoo Food ・ 1 天前
特朗普回應九三閱兵 稱中國不會對美國構成軍事威脅
【彭博】— 特朗普表示，中國不會對美國構成軍事威脅，並否認在北京舉行的大規模閱兵令美國擔憂。Bloomberg ・ 4 小時前
小一縮班有一區削8班最傷 名校區買樓保值受考驗？
新學年小一縮班潮再現，元朗減8班最嚴重，觀塘黃大仙亦受壓。少子化趨勢下，校網效應或重塑樓市格局。Yahoo 地產 ・ 5 小時前
28歲「超殺女」Chlöe Moretz與模特兒女友Kate Harrison結婚了！低調守護同性戀情7年，愛一個上一課終遇見幸福
Chlöe Grace Moretz 要結婚了！現年28歲的「超殺女」，與低調戀愛 7 年的女友 Kate Harrison 傳來結婚消息，二人於社交媒體發佈婚紗試身影片，洋溢著幸福甜蜜的笑容，到底是誰讓 Chlöe Moretz 說我願意？先戴上太陽眼鏡防閃，再一齊了解二人的戀愛經歷吧～Yahoo Style HK ・ 21 小時前
香港小姐2025丨TVB主席許濤罕見拖名模妻陳祉妤行紅地毯 51歲狀態絕佳再婚5年恩愛如初
《2025香港小姐競選決賽》昨晚（8月31日）圓滿完成，分別由陳詠詩勇奪冠軍，施宇琪奪亞軍及袁文靜獲季軍，除了賽果觸目，賽前行紅地毯環節亦有亮點，電視廣播有限公司行政主席許濤罕見與太太陳祉妤（Balia，前名：陳沛嘉）一起亮相，51歲的陳祉妤是1993年澳門小姐選美大賽季軍及最佳儀態獎，2020年與許濤再婚後一直低調，今次身穿白色禮服套裝，挽着丈夫的手臂一起進場，公開大曬恩愛。雖然陳祉妤已年過半百，但身材容貌狀態絕佳，盡顯雍容華貴一面，完全不輸港姐佳麗，Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
69歲Bill Gates比爾蓋茲這可愛一面大家見過未？登上劉在錫節目分享「真富豪生活」：原來最愛「漢堡與薯條」、手機是用「這品牌褶機」
微軟創始人兼全球知名慈善家Bill Gates首次登上韓國tVN綜藝節目《劉QUIZ ON THE BLOCK》，成為韓國娛樂史上的標誌性時刻。主持人劉在錫與曹世鎬在節目中也坦言，錄影節目前「緊張到失眠」。到底在節目裡，Bill Gates分享了什麼「真富豪生活」呢？Yahoo Style HK ・ 5 小時前
王君馨拍片感嘆「末日即將來臨」 擔心AI發展被反向操控：真的很可怕
王君馨於2021年離巢TVB後積極轉型，除咗參加內地綜藝節目《了不起舞社》、又以獨立歌手「G. Racie」名義重新出道，今年5月順利誕下與銀行家老公Daniel嘅愛情結晶品。日前，王君馨為愛女Audrey舉行百日宴，主題為甜蜜咖啡店，以紀念與老公20年前喺紐約一間咖啡店墜入愛河，李亞男、岑麗香、衛蘭、衛詩、鍾舒漫及鍾舒祺等一班圈中好友皆有出席。王君馨亦不時拍片分享日常，包括YouTube頻道及IG影片；近日，王君馨分享一段關於「世界末日即將來臨」嘅影片，指世界末日將至，而人工智慧（AI）發展迅猛係其主因，話題一度引發熱議。Yahoo 娛樂圈 ・ 2 小時前
阿里收市升18.5%！外送大戰燒錢數百億 卻換來電商生態終極勝利
阿里巴巴今 (1) 日開高走高，終場暴漲 18.5% 至每股 137.1 港元，專家最新指出，阿里巴巴股價的驚人飆升背後，是一場以百億補貼換取用戶規模和市場格局重塑的戰略勝利，這場外賣大戰正在改變中國電商和即時零售的生態規則。鉅亨網 ・ 1 天前
43歲孫藝真「孫仙」威尼斯仙氣穿搭馬上收藏！同款testoni手袋、高跟鞋，百搭程度讓人忍不住入手
韓國女神孫藝真近日在 Instagram 分享海量威尼斯美照，一身仙氣造型瞬間吸引全球粉絲目光！韓國女神完美示範如何將意大利精品 Testoni 單品融入日常穿搭，舉手投足間盡顯優雅氣質，同款單品更即時成搶購目標！Yahoo Style HK ・ 1 天前
呂宇健筆｜富二代李根興點解要「認低威」？｜Ken Lui
盛滙商舖基金創辦人李根興向來活躍於各大媒體及社交平台，但近日他的曝光率比之前更加高，連日接受不同媒體的訪問，分...BossMind ・ 1 天前
「意大利愛馬仕」Valextra手袋名媛貴婦都愛 低調奢華、無Logo設計！8折起入手Quiet Luxury熱潮下超值得投資手袋款
奢華不一定要靠全身Logo才算高級，近年時尚圈大熱的「Quiet Luxury」風潮下，愈來愈多人開始追求低調奢華的品味。而來自米蘭的Valextra，正是這種態度的最佳代表。這個創立於1937年的意大利品牌被譽為「意大利愛馬仕」，始終堅持不做大規模廣告、不以誇張標誌取勝，而是專注在皮革工藝與極簡設計上。其獨特的極簡哲學征服名流與時尚愛好者，如果你正在尋找一款不追隨潮流又長青的奢華手袋，Valextra無疑是最值得入手的選擇。Yahoo Style HK ・ 1 天前
秘戀下屬｜雀巢CEO上任一年即被炒 全因同下屬拍拖冇申報 曾被視為「可靠接班人」
繼早前在 Coldplay 演唱會偷食斷正，被逼辭職的 Astronomer 公司CEO Andy Byron...BossMind ・ 18 小時前
BLACKPINK Lisa秘遊日本「瞎忙褲」穿搭意外爆紅！潮牌Praying出品，Boxer褲頭意外道盡打工仔心聲
BLACKPINK Lisa與Minnie東京銀座逛街被野生捕獲！焦點全在Lisa身上那條美國潮牌Praying的工裝褲，腰間赫然印著嗆口中文標語，意外地直戳打工人心聲！Yahoo Style HK ・ 1 天前
胡定欣男友正面長相曝光成焦點 網民激讚身型高大有夫妻相
胡定欣於去年成功脫單，於今年元宵節公開與醫生男友陳健華（Akin）外遊滑雪照。胡定欣不時被網民偶遇行街拍拖Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
仙氣學生「反正都遲了」道出社會潛規則？打工仔遲到扣薪有規管
學生一句「反正都遲了」引發網民熱議，被讚懂得社會潛規則，現實中返工遲到，僱主能否扣薪？勞工法例早有明文規定。Yahoo財經 ・ 1 天前
Uniqlo「最強手袋」登場，防水2Way工裝袋勢掀搶購潮！$300有找入手前Chloé總監打造平價時尚手袋
Uniqlo的新品總能帶來驚喜，繼早前爆紅的多口袋背包後，今年秋季再度與前Chloé及Givenchy創意總監Clare Waight Keller攜手，推出一款兼具防潑水功能與高機能設計的「2Way工裝袋」。這款手袋在細節處融入旅行必備的貼心巧思，完美符合香港人「一包走天下」的需求，而且價格十分親民，勢必再掀起一波搶購熱潮！Yahoo Style HK ・ 5 小時前
文頌嫻晒與好姊妹宴會照 名牌細節有異令網民質疑已回復單身
文頌嫻與商人李梓慎於2012年結婚，二人當年假四季酒店舉行婚禮，仲喺宴會上宣布懷孕喜訊，誕下女兒Jamie後，文頌嫻淡出幕前，專心相夫教女。Yahoo 娛樂圈 ・ 21 小時前
金價突破3,500美元創歷史新高 減息預期刺激需求
金價觸及紀錄高點，聯儲會減息前景以及對其未來前景的擔憂給黃金漲勢注入新動力。Bloomberg ・ 1 天前
鄭氏家族據悉考慮年底前向其控股的新世界發展注資
據知情人士透露，新世界發展的控股股東鄭氏家族考慮最早於今年年底向這家負債累累的建築商注資。Bloomberg ・ 1 天前
大摩瑞銀等投行齊聲唱好黃金 料減息後維持升勢
受投資人普遍預期聯儲局 (Fed) 本月中旬將減息，以及各國央行對黃金的持續強勁需求推動，紐約黃金期貨價格周二 (2 日) 漲破每盎司 3600 美元，創下歷史新高，黃金現貨價格也一路飆升突破每盎司 3,533 美元，同樣刷新歷史紀錄。黃金市場在經歷四個月橫盤整理後迎來突破性上漲，引發市場廣泛關注。鉅亨網 ・ 4 小時前