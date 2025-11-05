西樹泡芙限時第二件$11！限定芋泥牛奶忌廉泡芙
生日蛋糕｜網民Threads呻IG shop蛋糕比酒店貴 價錢離地又多限制 大推邊間五星酒店蛋糕？
近日有網民於Threads大呻，IG shop蛋糕價錢離地又多限制，情願幫襯五星酒店 ，帖文引起網民熱議，即睇內文：
有網民於社交平台 Threads 發帖，直言本地不少 IG shop 出售的蛋糕定價離地，甚至比五星級酒店的生日蛋糕更貴，但體驗卻大失所望樓主在帖文中批評，「試過好幾次攞蛋糕又遠，仲要去工廠大廈，成個體驗好差，食落都係失望，完全唔值。」他更建議大家多多支持酒店出品，「香港好多五星酒店嘅蛋糕都好有水準，五百蚊大把選擇，寫字又靚，有品質保證，好好味」，鼓勵網民「整頓吓香港嘅蛋糕行業」。
網民炮轟IG shop蛋糕伏味濃
帖文一出，引來大批網民留言，紛紛表示認同並分享自身「中伏」經驗，「最伏試過過咗送貨時間都冇收到電話，追佢先話漏單，成班同事坐咗喺度等蛋糕然後冇蛋糕。」、「五星級酒店都係幾百蚊水準有保證，我都唔明點解要去 IG shop 買蛋糕，成日聽人講買返嚟會中伏，甚至啲食材唔乾淨搞到入醫院。」亦有人直言，「一年冇買得幾多次蛋糕，如果試到一間好食嘅 IG shop，係十分一機率，我寧願買 90% 有保證嘅酒店蛋糕。」 不過，亦有網民持相反聲音反駁，「我反而覺得 IG shop 嘅味道比較貼近香港人口味，幫襯開幾間都係做到甜度啱啱好，口感又夠輕盈。」亦有家長坦言，「因為只有 IG shop 先可能做到自己想要嘅款。如果你買個 5 星酒店蛋糕比個女，而唔係買個 Elsa 城堡蛋糕比佢，佢應該會好傷心失望。」
五星級酒店蛋糕獲力推
從留言可見，不少網民大推各大酒店的經典蛋糕款式，包括 Rosewood 及帝苑酒店的拿玻崙、Grand Hyatt 的朱古力蛋糕、文華東方的New York Cheesecake等等。網上討論中亦有人提及四季酒店、港島香格里拉酒店及 The Ritz-Carlton 等酒店出品，食客普遍認為生日蛋糕價錢合理之餘，味道和品質都更有保證。
圖片來源：Threads@hugefishball、OpenRice、網上圖片
