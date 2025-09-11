網民Threads呻IG shop蛋糕比酒店貴 價錢離地又多限制 大推邊間五星酒店蛋糕？

近日有網民於社交平台 Threads 發帖，直言本地不少 IG shop 出售的蛋糕定價離地，甚至比五星級酒店的蛋糕更貴，但體驗卻大失所望樓主在帖文中批評，「試過好幾次攞蛋糕又遠，仲要去工廠大廈，成個體驗好差，食落都係失望，完全唔值。」他更建議大家多多支持酒店出品，「香港好多五星酒店嘅蛋糕都好有水準，五百蚊大把選擇，寫字又靚，有品質保證，好好味」，鼓勵網民「整頓吓香港嘅蛋糕行業」。

👉🏻全新Yahoo Food Instagram上線啦！立即Follow獲取更多飲食攻略

網民炮轟IG shop蛋糕伏味濃

帖文一出，引來大批網民留言，紛紛表示認同並分享自身「中伏」經驗，「最伏試過過咗送貨時間都冇收到電話，追佢先話漏單，成班同事坐咗喺度等蛋糕然後冇蛋糕。」、「五星級酒店都係幾百蚊水準有保證，我都唔明點解要去 IG shop 買蛋糕，成日聽人講買返嚟會中伏，甚至啲食材唔乾淨搞到入醫院。」亦有人直言，「一年冇買得幾多次蛋糕，如果試到一間好食嘅 IG shop，係十分一機率，我寧願買 90% 有保證嘅酒店蛋糕。」 不過，亦有網民持相反聲音反駁，「我反而覺得 IG shop 嘅味道比較貼近香港人口味，幫襯開幾間都係做到甜度啱啱好，口感又夠輕盈。」亦有家長坦言，「因為只有 IG shop 先可能做到自己想要嘅款。如果你買個 5 星酒店蛋糕比個女，而唔係買個 Elsa 城堡蛋糕比佢，佢應該會好傷心失望。」

廣告 廣告

網民Threads呻IG shop蛋糕比酒店貴 價錢離地又多限制 大推邊間五星酒店蛋糕？

網民Threads呻IG shop蛋糕比酒店貴 價錢離地又多限制 大推邊間五星酒店蛋糕？

網民Threads呻IG shop蛋糕比酒店貴 價錢離地又多限制 大推邊間五星酒店蛋糕？

網民Threads呻IG shop蛋糕比酒店貴 價錢離地又多限制 大推邊間五星酒店蛋糕？

網民Threads呻IG shop蛋糕比酒店貴 價錢離地又多限制 大推邊間五星酒店蛋糕？

五星級酒店蛋糕獲力推

從留言可見，不少網民大推各大酒店的經典蛋糕款式，包括 Rosewood 及帝苑酒店的拿玻崙、Grand Hyatt 的朱古力蛋糕、文華東方的New York Cheesecake等等。網上討論中亦有人提及四季酒店、港島香格里拉酒店及 The Ritz-Carlton 等酒店出品，食客普遍認為價錢合理之餘，味道和品質都更有保證。

Rosewood的拿玻崙

文華東方的New York Cheesecake

港島香格里拉（圖：Facebook@Windy Li）

四季酒店（圖：Facebook@PingWai Tse）

Ritz-Carlton（圖：Facebook@Veron Wawwy）

圖片來源：Threads@hugefishball、OpenRice、網上圖片

全新訂座平台「Yahoo訂餐廳×Openrice」正式上線！

>>立即按此了解更多香港各區餐廳訂座優惠<<

今晚食乜好？即睇最強雞翼食譜、牛油果食譜合集

地區美食合集！香港各區最新餐廳、cafe、甜品店推介

食乜養生好？二十四節氣：中醫教路/湯水進補/穴位養生

自助餐推介！睇盡各種自助餐優惠/回本攻略

想知最新飲食資訊？按此觀看Yahoo Food編輯推介

更多近期熱話

食客Threads怒轟深水埗大排檔 四百幾蚊叫黑椒薯仔牛柳粒上碟九成薯仔 網民：薯仔先係主角

結業潮2025｜四季常餐宣布灣仔店月底結業 僅餘中環店

結業潮2025｜土瓜灣應援茶飲小店「裕吉堂」9月底結業 店家預告同區重開兼插旗啟德 Collar成員亦曾現身支持

港父女打風瘋搶辛辣麵 一人一車惹熱議 網民嘲諷：幫人清貨尾

食客網上插壽司郎張櫈污糟 反遭網民圍攻呢樣嘢

結業潮2025｜大角咀韓式打卡食店「新沙洞大排檔」9月中結業 臨別推訂位優惠

麥當勞新推出芫茜醬 引發「玩食物風潮」網民：合理懷疑目的係分裂社會

麥當勞生日會攻略 大人細路都啱玩嘅party？

米線關注組大推佐敦富金軒街市搬地舖 必食黃酒雞米線/公司米線

台網民熱議「珍珠天花板」推薦名單 其中邊間香港有分店？ 最多網民大推呢間？

泰泰無償借場舉辦泰星Freen應援活動 網上教「齋拎應援唔食嘢」策略 主辦方取消活動兼發聲明反擊變羅生門

食客Threads分享食完飯「唔夠錢埋單」 暖心老闆一句霸氣解圍

食客Threads斥糖水含玻璃碎片 購自連鎖甜品店銅鑼灣店 事主：已報食環署

爆紅捲捲意粉是甚麼？推介5間餐廳有得食！

網民發帖大讚西九龍中心food court「世界級」掀起熱議 留言狂轟「啲櫈世界級垃圾」

食客Threads呻「最Bad Trip體驗三甲」杭州菜老店天香樓天價晚餐 網民分享「潛規則」

養和驚見$88「兩餸飯」惹熱議 網民讚質素媲美酒店 大推一款招牌菜

香港咖啡店地圖APP爆紅！港男自製 近200間Cafe 網民大推+狂畀建議以防變中伏集中地

>>按此下載<< 全新Yahoo APP，領取最新餐廳優惠、氣炸鍋食譜、自助餐優惠，仲有飲食達人教你識煮識食，讓你成為真正全面的美食家，仲唔立即下載？