生果檔貓貓颱風下被遺街上 好心人救走貓貓暫時收留

【動物專訊】剛過去的超強颱風樺加沙，一方面看到一班熱心市民願意對動物伸出援手，另一方面亦看到一些不負責任主人置動物生死於不顧。大圍一個生果檔在日前八號風球時，竟將店貓「多多」遺留在只有帆布蓋著的戶外檔中，可憐多多在深夜孤獨地在街上面對橫風橫雨。幸好有好心人找來「Rooffie Party」負責人蘇先生將多多救起，帶到火炭的Partroom內安全度過了這場颱風。蘇先生表示，店主著他明天才交還多多，但他希望能游說到店主讓多多尋找領養家庭。

蘇先生表示，有街坊說多多至少已經10歲以上，但過去颱風來襲時，店主都仍然將貓放在戶外沒理會，而在9月23日當晚9時半，當時正懸掛八號風球，有居民發現多多仍在生果檔附近徘徊，因此向他求助。

他說：「我到場時在生果檔找了一會都找不到多多，後來拿著電筒在附近搜尋，終於發現多多坐在骯髒的後巷，我嘗試捉他時，他又慢慢走回生果檔內，最後我在生果檔內抱起了他，過程花了半小時左右。」

蘇先生事後聯絡店主，店主解釋多多入屋後反應很大，所以無法將他帶回家，但蘇先生指多多來到Partyroom後不但沒有很大反應，反而是眾多貓貓中最自在的一隻，第二日已經平常地飲食和大小便，顯然是一隻可以入屋的貓。他說：「生果檔只是用布和繩綁實，極端天氣下絕對沒可能獨留多多一個在該處，萬一有意外發生後果不堪設想。」

他坦言，有很多市民說不應將多多交還店主，但由於多多是店主所養的貓，只能夠交還，「我昨日聯絡了店主，對方說今日不會開檔，著我星期五才交還多多。我問她會不會在場，她不會，叫我交給員工便可。」

蘇先生希望能夠直接游說店主，讓多多可以尋找領養家庭，「多多是一隻可以入屋的貓，如果店主沒心養他，只是用他來賺錢，不如讓他尋家。毛孩是個寶，請將他視為家人看待。」

日前八號風球下，生果檔貓貓多多被遺下在街上。

該生果檔只有布和繩包住，無法成為多多安全的藏身之所。

好心人蘇先生當晚救起多多，帶回Partyroom暫住避風。

多多在Partyroom安然度過颱風吹襲。

店主稱聲多多入屋後反應大，但蘇先生說多多在Partyroom反而是最安定的貓貓。

蘇先生認為多多是一隻可以入屋的貓貓。

蘇先生將要交還多多給生果檔店主，但他希望能游說店主讓多多出領養。

