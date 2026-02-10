生死時速｜79X城巴驚魂！BB突發抽筋命懸一線，熱血司機果斷「走位」直衝那打素。全車乘客暖心守護：救人要緊！

生死時速｜香港每天都有無數巴士穿梭，然而，上周五（6日）晚大埔吐露港公路上卻上演了一幕動人心魄的「生命接力」。一輛原本往粉嶺方向行駛的城巴 79X 線，為了救助一名突發抽筋的嬰兒，在高速公路上果斷「改道」，直接駛向醫院。

撰文：Medical Inspire｜圖片來源：threads

生死時速｜79X城巴驚魂！BB突發抽筋命懸一線，熱血司機果斷「走位」直衝那打素。全車乘客暖心守護：救人要緊！

事發於上周五晚上約 10 時，當時正值夜歸高峰期。根據同車乘客在社交平台 Threads 的分享，一輛 79X 城巴正沿吐露港公路往皇后山方向行駛。平時這條路線應是直駛粉嶺，但當巴士駛至大埔路段時，司機卻突然「急轉落大埔」，引起車上一陣騷動。

廣告 廣告

發文的女乘客直言，最初還以為是司機「行錯線」，但隨即發現車廂內氣氛凝重。原來，車上一名嬰兒突然全身抽筋，情況萬分危急。同行家長驚惶失措向車長求助，而該名司機在判斷情況緊急後，決定當機立斷，不再按既定路線行駛，而是將整輛巴士化身「臨時救護車」，全速駛往大埔那打素醫院。

網民大讚「司機有愛」，反驚司機「被照肺」？

不少網民對於車長的果斷應變讚不絕口，紛紛留言：

「高速公路要搵架白車俾你真係唔易，司機堅抽」 「救人一命勝造七級浮屠」

更難能可貴的是，在分秒必爭的救援過程中，全車乘客表現出極高質素。儘管行程受阻，但現場並無任何人抱怨，大家心繫 BB 的安危，默默守護。發文者亦透露，已正式向城巴去信表揚該名司機。

然而讚美聲背後，亦有網民憂慮司機擅自偏離路線或違反公司「標準作業程序」（SOP），可能會面臨公司「秋後算帳」或因投訴而被處分。有網民留言：

「正常流程係停埋路邊等白車，希望巴士公司通融，莫處罰司機。」

城巴開腔回應：正了解詳情，感謝乘客包容

面對網上的熱議與憂慮，城巴發言人迅速作出回應。城巴證實，當晚 79X 線巴士行駛期間，有乘客察覺同行小童不適向車長尋求協助。車長認為情況緊急，遂安排巴士駛至大埔那打素醫院附近，讓乘客下車求診，其後巴士才繼續行程。

城巴表示目前正在了解事件詳情，並特別感謝同車乘客的諒解與配合。雖然未有明確提及獎懲細節，但其積極肯定的態度，暫時平息了網民對司機「被照肺」的擔憂。

💡醫思小百科：BB 抽筋點算好？

相信不少家長都會感到擔心，BB在公共場所突然抽筋如何處理。BB 抽筋最常見的原因之一是「發熱性痙攣」（Febrile Convulsions），坊間稱為「急驚風」或「發燒抽筋」。這現象發生於約5%嬰幼兒當中，通常在他們6個月至5歲間發生。病發時，孩子會突然全身伸直或抽搐、臉部肌肉抽動、眼球上翻和失去知覺。整個病發過程通常只有兩三分鐘，然後便自然停止，但家長面對這現象，定會感覺慌亂及擔心。其實家長只要懂得適當處理，孩子大多可以安然無恙的。

如果遇到 BB 突然抽筋，家長應保持冷靜並採取以下正確步驟：

1. 保持呼吸道暢通（側臥最重要）

• 將 BB 放置在安全、平坦的地面或表面上。

• 應將小童側臥，讓口中的分泌物（如唾液或嘔吐物）自然流出，防止哽塞喉部導致呼吸困難。

• 解開衣領或緊身衣物，確保呼吸順暢。

2. 嚴禁強行張開嘴巴或塞物

• 絕對不要將任何物品（如手指、毛巾、匙羹）塞入 BB 嘴裡。

• 抽筋時 BB 可能會咬到舌頭，但通常並不嚴重，反而塞入硬物可能導致牙齒受傷或窒息危險。

3. 確保周遭環境安全

• 移走 BB 身邊所有堅硬、尖銳或可能造成傷害的物件。

• 切勿用力按壓或試圖制止 BB 的抽筋動作。

4. 仔細觀察並計時

• 記錄抽筋持續的時間。

• 觀察抽筋的特徵（如是否全身抽動、眼睛張開方向等），以便隨後向醫生提供準確資料。

5. 什麼情況下必須立即召喚救護車？ 雖然大部分熱性痙攣會自行停止，但若出現以下情況，必須即時送院：

• 抽筋持續超過 5 分鐘。

• 抽筋停止後，BB 仍昏迷不醒或呼吸困難。

• BB 出現面色發紫或呼吸暫停。

• 在短時間內反覆抽筋。

• 這是 BB 第一次出現抽筋情況。