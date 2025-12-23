生死約定｜臨終伯伯病榻心願：「見愛犬最後一面」！將軍澳醫院「神級跨部門」協作成就無憾道別

生死約定｜在生命走到盡頭時，許多人心中最縈繞的，往往是那些未能陪伴在身邊的至親。對於不少香港市民而言，「毛孩」早已是不可或缺的家人。近日，將軍澳醫院就破格地完成了一名晚期病患伯伯的最後心願，讓他在病榻上與相伴八年的愛犬Rio重逢，為伯伯留下了無憾的回憶。

「你係我家人！」八年相伴不離不棄，晚期病患最掛念毛孩

故事主角是一名入住將軍澳醫院的晚期男長者，伯伯與愛犬Rio的緣分始於八年前，當年Rio仍是一隻小狗，遠遠看見伯伯後便一路跟隨，不願離開。伯伯因此將牠抱回家，從此一人一狗成為親密家人，相依相伴多年。

然而，隨着伯伯病情惡化，需要長期住院治療，他不得不與Rio分開。作為晚期病人，伯伯被轉介至紓緩治療科進行評估。在與醫護人員及家人面談期間，伯伯反覆地提起對家中愛犬Rio無盡的掛念，最大的心願便是能在離世前再見牠一面。

紓緩治療旨在改善面對危及生命疾病的病者及其家屬的生活質素，將軍澳醫院的醫護深知，除了治療患者的身體疾病，照顧他們的情感需要同樣重要，因此在評估了風險與病人需求後，決定全力支持這次特殊的寵物探訪安排。

神級跨部門協作，多個細節確保萬無一失

在香港的醫院環境中，寵物探訪涉及嚴格的感染控制程序，故今次情況屬破格安排。為了安全及順利地達成伯伯的心願，將軍澳醫院隨即啟動了周詳的跨部門部署，確保寵物探病的過程既安全，又不影響病房的正常運作。

將軍澳醫院內科病房經理譚卓傑指出，這次特別的「鋪路」得到了多個部門合力，包括病房、感染控制組、護理服務科以及行政事務科等：

健康檢查與衛生認證：

院方確保愛犬Rio已完成接種所需疫苗、植入晶片並徹底清潔，以符合醫院嚴謹的衛生要求。 獨立病室隔離：

探訪地點被安排在八樓的獨立病室。 路線與時間規劃：

預先規劃好路線，確保能由停車場直達獨立病室，並且特意避開了探訪高峰時段和人流較多的區域，將對醫院運作的影響降到最低。

病床上的「世紀擁抱」 伯伯臉上綻放久違笑容

探訪當日，Rio被安置在以布覆蓋的狗籠中運送到病室，全程表現得十分安靜乖巧。當萬事俱備，伯伯與Rio終於迎來重逢的一刻。

譚卓傑經理憶述，當狗籠一打開，Rio即時一眼認出躺在病床上的主人，立即興奮地搖著尾巴，伏在伯伯的身旁。伯伯臉上亦隨即綻放出久違的笑容，反覆伸出手輕撫着牠。整個病室被溫暖和感動的氣氛包圍，家屬在旁默默見證了這次「人狗相依」的重聚，這也是伯伯離世前與Rio的最後一次相見。

這次重逢發生在伯伯離世前的一個月，在圓滿了心願後，伯伯最終安詳離世，為這段長達八年的深厚情誼畫上了無憾的句號。

這次破格的安排，不僅成全了病人的心願，也為在場的醫護團隊帶來了深刻的啟發。譚卓傑經理坦言：

「伯伯與Rio相聚的畫面，深深觸動在場的每一位醫護人員。病人和家屬亦一再感謝醫院的配合，令我感受到這次探訪深深加強了醫患間的信任與理解。」

院方承諾，將繼續秉持這份「以病人為先」的初心，在嚴謹的程序、可行的情況下，盡力協助病人在生命晚期獲得心靈支持，為病人及家屬留下珍貴而無憾的回憶