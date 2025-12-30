當覺得生活很亂很累，但又不想看太多大道理，也許《生活不完美，希望卻如花盛放》以文字給你溫柔擁抱｜誠品書店《閱見自己》

「一件毛衣，無論新舊，都能讓你溫暖。」也許你正處於生活累透甚至低潮時，來自英國作家唐娜．阿什沃特的《生活不完美，希望卻如花盛放》可以給你一個溫柔的擁抱。

英國暢銷詩人，作品曾登上《星期日泰晤士報》暢銷榜的唐娜．阿什沃特（Donna Ashworth），以其溫暖、撫慰人心的詩文集聞名，作品多聚焦於生命中的迷惘與療癒，幫助讀者在困境中找到寧靜。《生活不完美，希望卻如花盛放》是一本圖文詩集，唐娜擷取生活中的大小片段，揭示其蘊藏的深刻意涵，指引我們珍視記憶裡的愛與美麗，重拾面對生命黑暗與憂愁的力量。

廣告 廣告

（Getty Images）

生命有高潮，有低谷；有光明，也有黑暗，唐娜以充滿關愛的輕柔筆觸，編織出一句又一句動人暖心的詩作，記錄下人生的起伏時刻。從想要回望孩子，卻迎來一位成熟大人的〈轉瞬數年〉，到以第一人稱視角描寫老化症狀，對所愛之人做出承諾的〈記憶〉；從萬物復甦的〈春〉、活力滿點的〈夏〉，到豐收、感激、無懼的〈秋〉，以及提醒我們順應自然而息的〈冬眠〉，詩篇會有著「心靈小紙條」，向著疲憊、焦慮、自我價值感、悲傷、失去、關係拉扯，以及在這些情緒裡，練習對自己更有耐心，重新看見微小但真實的希望給大家啟發。

（Getty Images）

當覺得生活很亂、很累、但又不想看太多大道理，只想有人懂那種「不完美但還在撐著」的感覺時；又或者如果正在經歷喪失關係、分手、照顧家人而疲憊、或單純對未來感到迷茫，書裡的文字會像一種安靜的陪伴與心理呵護。​

（Getty Images）

「你，遠比自己想像的更美好；你的影響與成就，也遠遠超過你的認知。你正走在一條明亮的道路上，而這條路的存在，或許你甚至未曾察覺。多麼奇妙，這一切，真是無比奇妙！」

《生活不完美，希望卻如花盛放》也很適合當作睡前書，隨機翻一兩篇，讓心慢慢沉下來，提醒自己「今天只是一天，不是全部的人生」。

《生活不完美，希望卻如花盛放》

作者｜唐娜．阿什沃特

出版｜大好書屋

《生活不完美，希望卻如花盛放》

關於「療癒之初」主題，誠品書店還有其他的書本介紹，各位要密切留意下星期，願這些書助你在日常中尋得放假般的從容與愜意。

==========

Yahoo Style 專欄《閱見自己》by 誠品書店

作者簡介：誠品，閱讀與文化的交流平台，1989年由台北仁愛路圓環的人文藝術書店開始，2012年起誠品駐足香港，以人文、藝術、創意、生活的多元文化內容，期盼為香港城市中的每個人，提供一個安心學習、自由探索的場域，共創城市的精彩。誠品長久以來持續深耕在地人文，堅持營造優雅人文及心靈探索的空間環境，獨具一格的設計美學，更讓誠品成為華人世界的指標性文創品牌。

網站：誠品書店專頁

專欄頁：《閱見自己》

==========

專欄相關文章：

從觀察樹木學到的35個人生智慧，《像樹那樣生活》超人氣療癒書本：唯有原原本本地接受過去，才能找回安寧｜誠品書店《閱見自己》

遇上人生難題時，想伸出援手卻不知如何開口？《療傷的對話》10個幫助陪伴傷痛者或求助自己的小方法｜誠品書店《閱見自己》

重閱東野圭吾《白夜行》經典黑暗純愛推理小說，描寫童年創傷扭曲人格與絕望愛情｜誠品書店《閱見自己》

緊貼潮流、購物資訊，就Click入以下連結睇更多啦～

🎉📱Style 專欄頁：https://hk.news.yahoo.com/topic/style-columnists

🎉📱Style Facebook：https://www.facebook.com/YahooStyleHK/

🎉📱Style Instagram：https://www.instagram.com/yahoostylehk/