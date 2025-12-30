宏福苑五級火｜情緒支援熱線
當覺得生活很亂很累，但又不想看太多大道理，也許《生活不完美，希望卻如花盛放》以文字給你溫柔擁抱｜誠品書店《閱見自己》
「一件毛衣，無論新舊，都能讓你溫暖。」也許你正處於生活累透甚至低潮時，來自英國作家唐娜．阿什沃特的《生活不完美，希望卻如花盛放》可以給你一個溫柔的擁抱。
英國暢銷詩人，作品曾登上《星期日泰晤士報》暢銷榜的唐娜．阿什沃特（Donna Ashworth），以其溫暖、撫慰人心的詩文集聞名，作品多聚焦於生命中的迷惘與療癒，幫助讀者在困境中找到寧靜。《生活不完美，希望卻如花盛放》是一本圖文詩集，唐娜擷取生活中的大小片段，揭示其蘊藏的深刻意涵，指引我們珍視記憶裡的愛與美麗，重拾面對生命黑暗與憂愁的力量。
生命有高潮，有低谷；有光明，也有黑暗，唐娜以充滿關愛的輕柔筆觸，編織出一句又一句動人暖心的詩作，記錄下人生的起伏時刻。從想要回望孩子，卻迎來一位成熟大人的〈轉瞬數年〉，到以第一人稱視角描寫老化症狀，對所愛之人做出承諾的〈記憶〉；從萬物復甦的〈春〉、活力滿點的〈夏〉，到豐收、感激、無懼的〈秋〉，以及提醒我們順應自然而息的〈冬眠〉，詩篇會有著「心靈小紙條」，向著疲憊、焦慮、自我價值感、悲傷、失去、關係拉扯，以及在這些情緒裡，練習對自己更有耐心，重新看見微小但真實的希望給大家啟發。
當覺得生活很亂、很累、但又不想看太多大道理，只想有人懂那種「不完美但還在撐著」的感覺時；又或者如果正在經歷喪失關係、分手、照顧家人而疲憊、或單純對未來感到迷茫，書裡的文字會像一種安靜的陪伴與心理呵護。
「你，遠比自己想像的更美好；你的影響與成就，也遠遠超過你的認知。你正走在一條明亮的道路上，而這條路的存在，或許你甚至未曾察覺。多麼奇妙，這一切，真是無比奇妙！」
《生活不完美，希望卻如花盛放》也很適合當作睡前書，隨機翻一兩篇，讓心慢慢沉下來，提醒自己「今天只是一天，不是全部的人生」。
《生活不完美，希望卻如花盛放》
作者｜唐娜．阿什沃特
出版｜大好書屋
關於「療癒之初」主題，誠品書店還有其他的書本介紹，各位要密切留意下星期，願這些書助你在日常中尋得放假般的從容與愜意。
==========
Yahoo Style 專欄《閱見自己》by 誠品書店
作者簡介：誠品，閱讀與文化的交流平台，1989年由台北仁愛路圓環的人文藝術書店開始，2012年起誠品駐足香港，以人文、藝術、創意、生活的多元文化內容，期盼為香港城市中的每個人，提供一個安心學習、自由探索的場域，共創城市的精彩。誠品長久以來持續深耕在地人文，堅持營造優雅人文及心靈探索的空間環境，獨具一格的設計美學，更讓誠品成為華人世界的指標性文創品牌。
網站：誠品書店專頁
專欄頁：《閱見自己》
==========
專欄相關文章：
從觀察樹木學到的35個人生智慧，《像樹那樣生活》超人氣療癒書本：唯有原原本本地接受過去，才能找回安寧｜誠品書店《閱見自己》
遇上人生難題時，想伸出援手卻不知如何開口？《療傷的對話》10個幫助陪伴傷痛者或求助自己的小方法｜誠品書店《閱見自己》
重閱東野圭吾《白夜行》經典黑暗純愛推理小說，描寫童年創傷扭曲人格與絕望愛情｜誠品書店《閱見自己》
緊貼潮流、購物資訊，就Click入以下連結睇更多啦～
🎉📱Style 專欄頁：https://hk.news.yahoo.com/topic/style-columnists
🎉📱Style Facebook：https://www.facebook.com/YahooStyleHK/
🎉📱Style Instagram：https://www.instagram.com/yahoostylehk/
其他人也在看
陳庭欣缺席十億男友生日會惹情變傳聞 親認：已分手兩至三個月
前港姐冠軍陳庭欣（Toby）與估計身家達10億的護膚品老闆男友楊振源（Benny）拍拖多年，每年12月男方生日都會放閃曬恩愛，不過今年Toby缺席男方生日會，就連聖誕節亦未有與男方一同外遊，兩人盛傳感情生變。Yahoo 娛樂圈 ・ 16 小時前
中國旅行社急凍日本遊！ 北京禁令驚人施壓恐怖內幕！
哇塞，中國這招玩得真大！最近日本媒體爆料，北京當局已經悄悄對國內大旅行社發出指令，要把赴日團體遊客人數直接砍到原來的六成。Japhub日本集合 ・ 20 小時前
林俊傑JJ貼合照 認愛細20年廣東網紅：愛不需要長篇大論
人稱「行走的CD」的44歲華語歌王林俊傑（JJ）公開認愛！今日（29日）JJ在社交平台放閃，大方認愛細20年廣東網紅七七，並與林媽媽一同慶生，確認正印地位。 其實今年2月，已有傳他戀20歲的廣東網紅「七七」（Annalisa），二人先後多次被拍到外出約會，甚至曾被目擊身穿情侶裝外出，JJ經理人公司未有正面回應。Yahoo 娛樂圈 ・ 9 小時前
放棄同大仔Brooklyn和解！碧咸夫婦與新抱Nicola Pletz為何正式反目了？
Beckham一家與兒子Brooklyn及其妻子Nicola早前傳出不和，甚至於近期碧咸的家庭聚會中，也再看不到兩人的身影，近日再有報道指碧咸與太太手Victoria已放棄與Brooklyn的妻子和解，轉而專注於向大兒子表達愛意，用另類方法修復破裂的關係。推薦閱讀:➤ 碧咸大仔正式與家人反面？Brooklyn如何打破完美家庭的假象➤ 二仔Romeo戀阿哥舊愛反目！碧咸一家和睦不再？Follow us on:Facebook: elleOnlineHKInstagram: @ellehongkongYouTube: ELLETVHKELLE.com.hk ・ 21 小時前
電波少年︳謝昭仁伊藤高史日本重聚 27年前徒步跨越非洲歐洲 「朋友」各有發展
唔少80、90後都有睇過日本電視節目《電波少年》，當年參與節目、由非洲徒步到歐洲嘅港日拍檔謝昭仁及伊藤高史更因此為港人熟悉。事隔多年後，昭仁同伊藤仍然時有聯絡，早前昭仁更專程前往日本與伊藤聚舊，並於社交平台分享照片，更於留言高呼「我們是“朋友“！」。相中謝昭仁外貌同以前分別唔大，反而比昭仁細4年、今年49歲嘅伊藤高史就一臉鬍鬚，同當年電視上嘅外貌分別好大。唔少網民睇見張相都留言話「電波少年．年少回憶啊！」、「好多謝你地係我小學成長留下咗一個好勁好勁嘅回憶」。Yahoo 娛樂圈 ・ 17 小時前
36歲韓國諧星李世英「重塑自信」心路歷程：決心整容「換臉重生」、健身瘦身克服自卑
韓國知名搞笑女星李世英，以《請回答1988》中「雙門洞王祖賢」一角爆紅，憑藉浮誇搞笑風格圈粉無數。然而，長期遭受網友外貌霸凌的她，近年透過大膽整容與健身轉型為「國民女神」，不僅自信爆棚，還分享了瘦身心得與感情哲學。Yahoo Style HK ・ 18 小時前
鍾柔美又有錫面相曝光 被另一行內猛人啜面珠仔...
【on.cc東網專訊】「聲夢小花」鍾柔美（Yumi）日前被流出被劉展霆錫面的親密照，她前日出席新城頒獎禮斬釘截鐵堅稱仍是A0之身，指男方只是「死黨」，她指被「死黨」錫面是玩Truth Or Dare的遊戲懲罰：「Christmas party玩真心話大冒險，之後東方日報 OrientalDaily ・ 21 小時前
將軍澳茶記入貨預製蛋炒飯 紙箱列明 -18°C 保存竟放地上「解凍」？ 街坊：買三餸飯好過
近年不時有餐廳被揭發使用「預製菜」，引起食客關注其食品安全。近日再有網民在社交平台揭發將軍澳一間茶餐廳懷疑使用「預製蛋炒飯」，更被拍到將標明需於 -18°C 保存 的冷凍食品紙箱，直接放在餐廳門外地上，事件迅速引起街坊熱議，不少人擔心食材在運輸或儲存過程中已經變質，影響食品安全。Yahoo Food ・ 1 天前
粵車南下︱電動車代理指內地早已普及「黑玻璃」 本港法規落後至少30年
「粵車南下」計劃上周正式實施，但兩地車輛標準的差異隨即成為全城焦點，例如內地車輛採用俗稱「黑玻璃」的深色車窗。資深電動車代理商黃毅力今早(29日)在商台節目直言，內地車輛在技術標準如自動駕駛、環保規格等方面早已超越香港，今次「粵車南下」的衝擊形同「外星人襲地球」，凸顯香港在汽車相關的文明與法規上，已落後內地至少30至5am730 ・ 21 小時前
消委會牛奶｜日本品牌牛奶被測出最低鈣及蛋白質！特選3.6原來係咁解？
消委會537期測試了市面上40款牛奶，發現逾3成樣本達到「高鈣」水平，更有9成半屬「蛋白質來源」食物，僅一款樣本的測試結果與標籤上的差距未達要求！調查結果更顯出，市面上普遍標榜「較低脂」的牛奶總脂肪中，比「低脂」牛奶高出約1倍，消費者購買前要留意！而整個測試中，9成樣本的總評分為5星，整體表現理想。Yahoo Food ・ 1 天前
UNIQLO超迷你羽絨背心爆紅！限量＋只送不賣引全城熱討，幫公仔著外套超可愛
最近各大社交平台瘋傳的「UNIQLO迷你羽絨背心」超萌登場！這件掌心大小的袖珍版，正是PUFFTECH系列的縮小版，圓潤可愛如玩具，可當掛包吊飾、套水杯、給公仔當小外套穿都超療癒！Yahoo Style HK ・ 1 天前
艾歷臣插阿摩廉傷紅魔自尊
【Now Sports】已離開曼聯的丹麥國腳基斯甸艾歷臣，最近批評了前東家主帥阿摩廉。上季，阿摩廉曾在曼聯戰績糟糕期間，發表了一句「我們可能是紅魔史上最差的球隊」，對於基斯甸艾歷臣（Christian Eriksen）而言，這樣的評論對球隊毫無幫助。艾歷臣告訴《泰晤士報》：「我的意思是，我覺得這種話對球員沒有任何幫助。有些話你可以私下說，但最好不要在外面說，那樣會給那些已經盡力而為的球員們增加額外的壓力，給他們貼上額外的標籤。」「不管他是對是錯，都無所謂，但對我們當時來說，感覺就像是『哎，又來了，又一個頭條新聞』！」這名已經轉投德甲禾夫斯堡的中場說。在訪問中，艾歷臣也透露雖然曼聯在他效力期間曾捧走英足盃和英聯盃，但對士氣提升並沒有太大幫助：「確實很奇怪，可能是球會歷史太多榮耀，通常不會瘋狂慶祝像英聯盃或英足盃的勝利。看起來，那只是很平常的事，只有英超或歐聯冠軍才對他們最重要。」now.com 體育 ・ 17 小時前
60歲谷德昭近月急瘦 撐拐杖看張學友演唱會 真實狀態曝光被指似80歲
現年60歲的谷德昭昔日綽號「肥谷」，顧名思義是全身長肉，在幕前演出時胖嘟嘟的形象為觀眾帶來不少歡樂，但早年因健康問題刻意減肥近50磅，體型消瘦但仍健步如飛，亮相主持節目時反應敏捷兼精神不俗，看來一切正常。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
結業潮2025｜ 屹立中環逾百年「春回堂藥行」結業 告別通告: 天下無不散之筵席
創立於1916年的春回堂藥行，屹立中環閣麟街逾100年，多年來售賣港式涼茶及中藥材為主，並設中醫診症，由中醫世家的林家代代相傳，現時已歷四代。12月29日突貼出告別通告宣布結業，通告中寫道「天下無不散之筵席」，感謝大家陪伴走過110多年時光。目前藥行已落閘並拆下「春回堂藥行」五字金漆招牌。Yahoo Food ・ 1 小時前
回購期限將至！14萬韓元賣掉的俄國廠 現代汽車卻買不回來
《路透》周一 (29 日) 援引知情人士消息報導，南韓汽車大廠現代汽車 (Hyundai) 目前並不具備回購其位於俄羅斯的前製造工廠的條件，主因在於俄烏戰爭仍在持續，相關回購選擇權預計將於明年 1 月到期。鉅亨網 ・ 12 小時前
呂宇健筆｜滙豐因為吹哨者而停售基金？（Ken Lui）
滙豐（005）於平安夜半日市連升6個交易日再破頂的同時，突然宣佈暫停銷售推出只是個多星期的一隻結合傳統固定收益...BossMind ・ 40 分鐘前
【新聞點評】一條「斬殺線」 中美兩重天
內地近期流行一個潮語「斬殺線」，主要是指美國的中產階層缺乏保障，很容易墮入萬劫不復，例如若遇上一筆意外開支，隨時便會導致財務狀況陷入「斬殺線」，距離「被社會淘汰」只差一步之遙。不少網民認為，「斬殺線」理論有助解釋美國的貧富分化、流浪漢遍地等情況。但亦有人指出，美國社會福利再糟，至少還有失業保險金、食物銀行、教會救濟等安全網；相較之下，中國的福利保障似乎更匱乏，萬一經濟持續放緩，恐怕會上演更慘烈的「斬殺線」現象。信報財經新聞 ・ 1 天前
UNIQLO必買年度神袋推介！半月包、2WAY工裝袋限時5折起 百搭防水又耐裝
UNIQLO近年來推出的手袋系列，不只延續了品牌簡潔的設計風格，同時結合了防潑水、多隔層、可調式背帶等細節，讓一個手袋就能滿足上班、旅行與日常外出需求。以下整理了2025年最值得入手的高人氣UNIQLO手袋款，總有一款適合你！Yahoo Style HK ・ 3 小時前
網上熱話｜年輕人使用麥當勞送餐服務引公審？顧客應否使用惹熱議 網民意見一面倒
近年麥當勞推出送餐服務，顧客自助點餐時，可以選擇要求店員送餐。雖然此服務便利了顧客，但亦有人質疑服務被濫用。日前，有人在社交平台發文，討論年輕人是否應該使用送餐服務，引來網民熱烈討論。綜合網民意見，大部分網民均認為使用送餐服務並無不妥，只要餐廳推出服務，不論任何年齡層都可使用。亦有網民表示，此服務尤其便利了「一人顧客」am730 ・ 1 天前
【惠康】至筍美食優惠 豆苗$16/盒（即日起至01/01）
惠康集合至筍美食優惠，今個星期有韓國士多啤梨、智利大裝車厘子、袋裝橙8個裝、豆苗、波蘭Yano雞中翼、Ocean Favourite原味/刁草煙三文魚、立頓黃牌精選紅茶/車仔各款茶包、Movenpick乳酪同埋TAMAGO COMPANY/月亮石日本白蛋/首爾農埸韓國新鮮加大雞蛋，快啲嚟惠康掃貨啦！YAHOO著數 ・ 23 小時前