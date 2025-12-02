精神科醫生籲感不安即遠離資訊 附情緒熱線
生炒排骨食譜│醬汁加呢一樣材料會提升風味
酸酸甜甜的生炒排骨，是不少人喜歡的小菜，但通常都只會在外面食肆點菜，而不敢自己煮，除了怕排骨炸不好，也對自己調醬汁沒信心。一般家常糖醋汁都是茄汁、醋和糖，但傳統這醬汁還加入山楂餅一同熬。雖然現在的山楂餅色澤比以前淡些，甜度也降低了，但加入一筒來煮還是可以提升風味，比只有茄汁和醋好吃，即睇Yahoo Food如何製作生炒排骨：
生炒排骨（3人份量）
烹煮時間：30分鐘
材料
腩排200克
洋葱小半個
青及紅燈籠椒各1/4個
罐頭菠蘿3片
蒜頭2瓣
蛋黃1隻
番薯粉或麵粉3湯匙
醃料：
糖少許
鹽少許
生抽1湯匙
蒜粉1茶匙
胡椒粉少許
粟粉1茶匙
紹酒1湯匙
蛋白半隻
醬汁：
山楂餅1筒
茄醬3湯匙
白醋2湯匙
喼汁1茶匙
糖2湯匙
生抽1茶匙
水200毫升
做法
