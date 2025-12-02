生炒排骨食譜│醬汁加呢一樣材料會提升風味

大埔宏福苑五級火造成嚴重傷亡，特首李家超宣布成立「獨立委員會」審查事故。 有指這場災禍與2017年英國倫敦住宅格倫費爾大廈（Grenfell Tower）72死大火相似，當年曾向該大火調查委員會提交報告、現任英國倫敦大學學院（UCL）土木、環境及大地工程系系主任的教授José Luis Torero接受本報訪問，指出兩場大火的火勢爆發點與垂直蔓延模式相似，火災最致命的不是火，而是濃煙不尋常地快速湧入走廊與樓梯，「令逃生路線全面被攻破」，他直言，英國大火調查時間長達7年，發現各種錯漏「環環緊扣」，發生這類特大災難主要是一個原因：「制度內太多人沒做好本份」。 Torero是消防工程專家與學者，先後在英國、澳洲、美國擔任重要學術與研究職位，在國際間以火災動力學、災害韌性研究受到認可。他曾向格倫費爾大廈大火調查委員會提交報告，作供時提到以不防火的鋁板作為外牆覆層（external cladding material），是導致火勢迅速蔓延的主要原因。 至於大埔宏福苑五級火，同樣是外牆先起火，並沿外牆迅速向上蔓延，外界普遍把矛頭指向搭建在外牆的竹棚與綠色棚網。Torero表示，這些因素雖然「助燃」

信報財經新聞 ・ 4 小時前