生物製劑為中重度濕疹患者帶來曙光 病人組織促請政府放寬藥物資助門檻

濕疹（異位性皮膚炎）是本港常見皮膚病之一，每5人便有1人在不同時期發病，全港患者估計高達150萬人。濕疹關注組日前舉行記者會，呼籲公眾關注年輕濕疹患者困境，並促請政府增加醫療資源支援。

姚小姐（左）與郭先生（右）俱在青少年時代深受濕疹之苦，導致影響學業及就業，求職時有僱主過度關心他們的濕疹症狀，而非了解他們的工作能力。

患者從輕生邊緣到重獲新生

25歲的郭先生在記者會分享抗病歷程。他在2017年DSE期間濕疹大爆發，上課時痕癢難耐，每隔一兩小時就要到廁所塗藥抓癢。「情況最嚴重時，我曾因強忍痕癢而全身發抖，更因抓癢導致梳化布滿膿水，多次被送往急症室，甚至需要住院。」中學畢業後他考入IVE，但三個月後因病情惡化被迫停學。郭先生既要承受病痛，又成為雙失青年，導致出現輕生念頭。他多年來使用類固醇、口服抑制劑及藥膏治療效果不佳，直至最近開始使用生物製劑，並成功申請撒瑪利亞基金全數資助藥費，情況才大幅改善。

32歲的姚小姐自小受濕疹困擾，初期在政府醫院使用類固醇治療效果不彰。「父母曾帶我嘗試各種偏方，甚至用死蟹煲水洗澡。」長大後她一度放棄治療，但濕疹持續影響其職業發展。「八年內見工無數，做過十多份工作，多份長工都過不了試用期。」直到重新接受治療，病情好轉後才找到穩定工作。

立法會議員林振昇指年輕濕疹患者需要治療、學業及求職等多方面支援。

生物製劑成中重度患者新希望

皮膚科專科醫生劉顏銘指出，濕疹治療分為傳統治療與全身性治療兩大方向，根據歐洲指引，若中重度患者使用兩種外用治療無效後，應考慮轉用全身性治療，包括紫外線光療、口服免疫調節藥物、口服JAK抑制劑、口服類固醇及生物製劑。「生物製劑能精準針對免疫系統中導致濕疹的發炎因子，從根源阻斷炎症反應，顯著改善皮膚屏障功能。」目前本港有兩款獲衛生署註冊的生物製劑，其中一款於2018年註冊，另一款於今年年中引入，適用於12歲或以上患者。

濕疹關注組註冊社工黃敏兒表示，雖然生物製劑及口服JAK抑制劑已納入政府安全網，但申請撒瑪利亞基金資助門檻甚高，除了入息審查外，成人患者須先接受兩種傳統治療並證實無效。許多患者因傳統治療副作用而卻步，無法符合申請資格。「非牟利社區藥房在此情況下扮演重要角色，最近香港藥學服務基金更推出不需入息審查的生物製劑藥物資助，為未能獲得政府資助的患者提供更易獲得的藥費援助。」關注組同時推出免費心理輔導服務，為患者及照顧者提供專業心理支援。

立法會議員呼籲建多層次支援網絡

立法會議員林振昇強調，年輕患者面臨學業、求職等多重挑戰，需要社會各界建立多層次支援網絡，從政府安全網到非牟利機構的藥物援助和心理輔導，都應共同努力為患者提供幫助。他呼籲政府加大資源投放，讓更多患者能獲得適切治療。