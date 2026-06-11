跨境電商 × AI科技 × 品牌升級 實現品牌拓展市場無國界

香港 - Media OutReach Newswire - 2026年6月11日 - 電商發展在國內外發展蓬勃，為積極響應特區政府《2025年施政報告》「創意．電商無限」計劃， 鼓勵中小企以電商科技開拓機遇，由商務及經濟發展局全力支持， 香港生產力促進局（生產力局）將聯同工業貿易署，於6月25至26日假生產力大樓，合辦年度盛事「電商新視野博覽會2026」（博覽會）。博覽會以「跨境電商」為主題，全面聚焦人工智能（AI）科技應用、品牌與IP授權增值、電商平台支援，及海外市場拓展策略。博覽會由恒生銀行擔任鑽石合作夥伴，並獲逾240個支持機構鼎力支持。博覽會設有80+個展位，以及多場專題研討會、實戰工作坊、即場業務速配，及一對一諮詢，助力中小企由零起步掌握透過電商出海之關鍵。





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生產力局首辦「電商新視野博覽會2026」



《2026-27年度財政預算案》中，政府為鼓勵企業透過AI等科技提升競爭力並開拓新市場，已向「BUD 專項基金」等資助計劃加碼，並於年內推出多項計劃協助企業轉型或發展。然而，營商環境瞬息萬變，中小企往往無從入手。生產力局轄下的「中小企資援組」（SME ReachOut）連繫政策資源與企業實務，針對中小企的痛點提供全方位支援。透過是次博覽會舉辦一站式平台，協助中小企由策略規劃到實戰部署步步到位，以電商實現品牌拓展市場無國界。



五大主題專區 一站式助中小企以電商開拓 跨境 市場



是次博覽會將設五大主題展區——包括跨境電商體驗、新零售科技應用、品牌x IP增值、智能營運、電商出海支援，齊集超過80個參展單位，匯聚電商平台、科技及商務服務商、IP授權商及政府資助展位，精準聚焦「選平台、建品牌、智營運、拓全球」四大出海關鍵；加上超過10場實戰分享秀及即時體驗，由專家教路及成功案例分享、實戰場景及創新方案展示，以至即時諮詢及業務速配交流，均一應俱全，幫助中小企打造真正落地的出海方案。



場內亦特設政府資助專區，由專人向中小企代表講解多項政府資助計劃，並教導善用資源升級轉型，助中小企減低成本、提升競爭力，以開拓新市場。另外，為配合商會及企業團體需要，博覽會特設業界專屬導賞團，由專人帶領參觀五大主題專區，引領中小企獲得最適合的支援。



10 大專題研討會 助中小企汲取經驗活學活用 把握出海機遇



為助力中小企把握機遇從本地邁向全球，博覽會將另舉辦10場專題研討會，由多位行業專家分享跨境攻略、市場趨勢、科技應用，及IP品牌聯乘故事。專題研討會詳情請見附件一。



研討會涵蓋多個核心電商議題，重點包括：



跨境電商 ：如何把網絡流量轉化為訂單

新零售科技 ：利用AI幫助節慳時間、增加銷售

品牌 x IP 增值： 以IP合作提升自身品牌價值，拓展海內外市場

智能營運 ：解鎖全球收付與綠色供鏈，善用物流科技

出海策略：避開跨境貿易陷阱，應用政府資助，開拓各地商機

生產力局誠邀各中小企參與本次博覽會，透過現場豐富的跨境電商資訊、政府資助資訊、專家一對一諮詢及實戰案例分享，發掘可行解決方案，增強企業韌性與競爭力，掌握以電商拓展品牌及市場的機遇。博覽會將開放登記報名，費用全免，歡迎中小企報名參與，親身了解各項跨境電商相關的科技應用及政府資助方案。詳情如下：



【電商新視野博覽會 2026 】

日期：2026年6月25至26日（星期四至五）

時間：上午10時至下午6時

地點：九龍塘達之路78號生產力大樓

費用：全免（需預先登記）

登記網址：https://ecommexpo2026.com

查詢：「中小企資援組」熱線：(852) 2788 6868 ；電郵：sme_reachout@hkpc.org









Hashtag: #生產力局



發佈者對本公告的內容承擔全部責任

香港生產力促進局

香港生產力促進局（生產力局）是於1967年成立的法定機構，致力以世界級的應用研發、科技服務與綜合製造服務推動香港企業提升生產力與競爭優勢。作為以市場為導向的國際新型研發機構，生產力局憑藉在人工智能、先進製造、生命健康、綠色科技及新能源等前沿領域的深厚實力和豐富產業經驗，以創新科技引領新型工業化，推動新興及未來產業發展。



生產力局以解決企業痛點和產業發展技術需求為核心，推動科技創新和產業創新深度融合，透過技術轉移、產品創新、知識產權保護及研發成果商品化，強化與本地工商界及國際頂尖研發機構的協作，為產業創優增值，促進新質生產力發展。多年來，生產力局的卓越研發成果屢獲本地、内地及海外獎項殊榮，持續助力香港成為國際創新科技中心及智慧城市。



為協助企業善用香港的國際化優勢拓展全球市場，生產力局提供產品、技術、製造及管理等關鍵需求的綜合出海服務，助力企業通過香港成功出海。



生產力局亦致力為中小企和初創企業提供即時和適切的支援，協助企業善用政府資助計劃，並透過未來技能發展課程，促進企業及學界掌握最新數碼及STEM技術，為香港培育具競爭力的未來人才。



如欲瞭解更多詳情，請瀏覽生產力局網頁：

（另開新視窗）

www.hkpc.org

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