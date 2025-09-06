生產力局：助內企出海增效益 冀施政報告推工業升級

【on.cc東網專訊】生產力促進局4月成立出海服務中心，支援港內地企業拓展海外業務。生產力促進局主席陳祖恒今日（6日）在電視節目表示，過去一年約100個企業出海相關項目，稱香港憑國際化認證及場景測試，助內地企業拓展海外市場，並期望月中《施政報告》推動本港新型工業化。

陳祖恒稱，目前接觸他們主要是香港企業面對美國關稅問題，希望拓展歐美以外市場。他補充，內地企業因國內「內捲」競爭，對出海的需求亦愈來愈大，香港的專業服務扮演重要角色。他舉例與中關村合作，提供不同種類的專業服務，協助關於技術、國際化和認證助一機械人企業出海，該企業以高靈敏度晶片控制手掌機械人，在內地做得很成功。他指，在內地有五千萬間中小企，相信只要有少少很高質量並夠大的中小企是經過香港做一個國際的中心而去出海的話，這個經濟效益對香港是很大的。

新《施政報告》將於月中公布，陳期望支持本港工業升級轉型，建議新型工業化資助計劃設「簡化版」，吸引中小企在港生產。他強調，香港生產具優勢，尤其「香港製造」品牌在醫藥科技及食品領域是很有價值的，不必規模龐大，局方可助企業實現智能化生產。另外，北部都會區將提供大量產業用地，陳希望有清晰的產業發展規劃，吸引中小企過去匯聚發展。他又建議延長中小企融資擔保計劃下的「還息不還本」。

