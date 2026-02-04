生產力局「智瞻2026」對接「十五五」新機遇 助企業掌握經濟科技新趨勢、共創出海成功之路

香港 - Media OutReach Newswire - 2026年2月4日 - 香港生產力促進局（生產力局）今日於生產力大樓圓滿舉辦年度旗艦活動「智瞻2026」，並由引進重點企業辦公室（引進辦）作為活動的策略夥伴。活動以「聚力創新生態，橋接香港與『十五五』新機遇」為主題，匯聚超過500位政府、商界及業界代表線上線下同步出席，以及內地約一萬六千人次觀看，共同探討香港如何主動對接「十五五」規劃，共同推動創新與產業融合，助力企業實現高質量發展和提升國際競爭力。



香港特別行政區政府財政司司長陳茂波先生，大紫荊勳賢，GBS，MH，JP為論壇擔任主題演講嘉賓，表示：「國家一直大力支持香港創科發展，不論是在『十四五』規劃或者是『十五五』規劃建議中，均明確支持香港建設國際創科中心。」他續指：「未來，我們會繼續積極對接國家發展策略，推動科技創新和產業創新深度融合，進一步強化科技與產業的連結，鼓勵企業加大研發投入，擴展科技應用範疇，培育具國際視野與前瞻思維的創新企業，推動經濟向高增值、多元化的未來邁進。」



生產力局主席陳祖恒議員致閉幕辭時表示：「『十五五』規劃為香港帶來重大而深遠的發展機遇，國家主席習近平在最近的中共中央政治局集體學習會上提出『產業出題、科技答題』的方針。生產力局將繼續發揮推動創新和產業升級的積極角色，緊密配合國家和特區政府的整體發展策略，並善用創新科技應對企業實際痛點，全方位協助企業加快升級轉型步伐，提升競爭力，把握新機遇。」



解鎖香港橋樑優勢匯聚領袖智慧



「智瞻2026」同場舉辦「智瞻領袖論壇」，由資深傳媒人黃永博士主持，並邀得業界領袖包括北京雲迹科技股份有限公司創始人支濤女士、河南東微電子材料有限公司創始人兼董事長王永超先生、施耐德電氣（香港）有限公司香港區總裁趙啟文先生、引進辦主任任景信先生，JP，以及生產力局總裁畢堅文先生，MH，分享真知灼見。議題圍繞企業出海、科技賦能以及人才發展三大主題，深入探討企業如何通過香港「橋頭堡」的角色，在國家「十五五」規劃下實現創新驅動與高質量發展、中國品牌通過香港走向國際的實戰經驗、香港在技術支援與創新人才聚集方面的優勢，以及如何能為內地企業提供一站式的升級與出海平台。



實現企業「出海」全程賦能



生產力局緊密配合國家和特區政府的發展戰略，協助企業解決痛點和產業發展技術需求，多年來成功協助多間內地及本地企業拓展海外市場，當中不少已在東南亞、歐洲、東盟及中東等落地，實現升級與國際化。過去，生產力局與引進辦共同構建「引進-落地-成長-出海」的服務模式，助力多間企業出海，成功案例包括西井科技、雲迹科技、馭勢科技等。生產力局將繼續與引進辦合作，發揮「香港製造」的優勢，助力企業通過香港連接世界。



引進重點企業辦公室主任任景信先生，JP表示：「香港擁有完善的金融體系、人才優勢，以及與國際法規、標準、營運慣例融合的國際場景，再配合政府相關產業政策及長久積累的海外網絡，為內地企業以香港為基地走出去，以及海外企業在粵港澳大灣區發展提供獨特支持。引進辦致力吸引全球五大創科領域的重點企業落戶，積極回應國家『十五五』規劃，提供全面落地支援服務和協助企業在港建立『標杆項目』，充份發揮香港作為『超級聯繫人』及『超級增值人』的角色。」



同時，生產力局作為香港特區政府「內地企業出海專班」成員，將繼續通過「The Cradle出海服務中心」（The Cradle），聚焦為出海企業提供「出海六招」，包括智能生產、技術研發及評估、國際標準及測試、專業服務、培訓及實地考察、資助計劃等全面出海綜合服務，支持香港發揮自身獨特優勢，賦能企業高質量出海。



The Cradle 自4月成立以來，已吸引超過350間企業表示興趣使用服務，當中約百多宗進入具體跟進階段，加上成立前已協助的出海項目，累計超過450宗。



匯聚政產學研投力量 構建創新工業生態



生產力局一直與「政、產、學、研、投」各界緊密協作，推動新型工業化，提升產業新質生產力，包括：



哈爾濱工業大學牽頭的「循環經濟關鍵技術與設備」重點專項：為超大城市群的多源固廢提供動態識別與大數據資源池構建方案

江蘇大學牽頭的「小麥綠色智能加工與關鍵技術集成與產業化示範」項目：提供AI及物聯網等核心技術支援

清華大學：合作設立「香港生產力促進局卓越技術中心」專注於智能製造及AI技術的產業轉化

復旦大學祖泉研究院：簽署合作協議，致力推動滬港之間的科技協同與成果轉化



生產力局將持續推動政、產、學、研、投跨界對話，聚焦未來產業與科技應用落地，助力打造香港成為全球創科價值鏈的關鍵節點。



