生菜食譜｜螺片扒生菜
好意頭的菜式,傳統中國人愛「財」,炮製意頭做節菜生菜
製作時間: 30分鐘內
份量人數: 1-2人
食材
罐頭螺片 1罐
生菜 1棵
鹽 適量
作法:
1 ：
水滾後,放入生菜煮5分鐘,撈起瀝乾放在碟上
2 ：
將螺片和醬汁煮滾
3 ：
生菜上淋上螺片和醬汁
麵包食譜｜吞拿魚包
吞拿魚包 粟米吞拿魚 蘑菇吞拿魚，早餐之選 Tuna with vegetable buns
沙薑雞食譜｜電飯煲沙薑雞
我發覺愈來愈多人喜歡用電飯煲煮餸，網上有很多電飯煲食譜，今天想用電飯煲做沙薑雞，用電飯煲蒸雞，不用看火，非常方便，電飯煲蒸出來的雞，一點都不會比用媒氣爐蒸差，一樣嫩滑多汁，很好吃！ #電飯煲蒸雞 #沙薑雞 #懶人料理
煲仔菜食譜｜薑蔥燜蠔煲
簡單又美味的煲仔菜?之前煮蠔的菜式多用日本廣島蠔，直到有日逛街市，見到流浮山蠔台山蠔好吸引✨店主又大力推介台山蠔，好奇之下兩種都買回家試試? 街市買的蠔比日本廣島蠔清洗功夫多好多，好多污垢要用生粉洗幾次才乾淨?不過新鮮的蠔，肉質和味道比急凍好好多，簡單用薑蔥煮最能突顯蠔的鮮味? 試過兩款蠔，台山蠔明顯更好吃❤️肉質爽脆，粒粒都好飽滿脹卜卜，而且沒有縮水變小?配上流浮山金蠔油，比餐廳更好吃呀? 更多食譜可以去我Facebook page: Isti Dining Table 鍾意嘅比個like?大家嘅支持係繼續努力出post嘅動力? https://www.facebook.com/istidiningtable https://instagram.com/kiuu922?utm_medium=copy_link 食譜網站?可以按菜式或材料分類search食譜✨ https://istidiningtable.com
湯水食譜｜冬瓜咸蛋滾瘦肉湯
天氣太熱，沒有胃口，簡單的湯飯也可以不錯的選擇，這道冬瓜咸蛋滾瘦肉湯，湯帶鹹香，蛋黃軟綿，用以泡飯淘飯令人胃口大改，而冬瓜也可以消暑解膩，還有清熱解毒、利尿消腫等功效，是夏天的簡便美食！ 冬瓜：含有豐富的維他命C、膳食纖維、鈣、鉀、鎂。能清熱解毒、利尿消腫、降血糖、降血壓，對身體虛弱、水腫、高血糖、高血壓等有幫助。 鹹蛋：含豐富蛋白質、脂肪和多種礦物質如鈣、鉀、鎂等，能補腎益精、滋陰潤燥、清熱解毒。 豬展：含有豐富的蛋白質、脂肪和如鈣、鐵、鋅。具有補氣養血、強筋健骨、滋陰潤燥等功效。
薯仔食譜｜土豆絲及蛋煎芝士薯仔餅
幾日前買咗一包鹿兒島薯仔，再唔處理驚發芽，到時嘥晒啲錢?。動動腦筋?簡單嘅食材都可以變成兩款美食?。大家有興趣文迪私人廚房可關注埋文迪IG，裏面有好多食譜?參考。 https://instagram.com/mandykitchen1121
叉燒2026〡好味叉燒推介10間！甘一刀叉燒/古法炭火烤製叉燒/堂弄玫瑰露叉燒
叉燒向來是斬料加餸的首選，不論是肥叉、瘦叉或半肥瘦各有所愛！Yahoo Food精選全城最好味的叉燒，從知名粵菜餐廳出品到燒味店鋪均有特色的叉燒，有平又有貴，有酒店級水準、亦有米芝蓮必比登推介，更有街坊燒臘味店出品，馬上看看以下內文介紹的哪一間叉燒是你的心水之選！
日式食譜｜日式昆布湯煮白蘿蔔 （可素食）
一道超簡單的日式前菜，雖然簡單，但味道鮮美，一定要試！ 歡迎來找貓糧！ 貓糧Youtube：https://bit.ly/37g4hvU 貓糧臉書專頁：www.facebook.com/catcanchannel 貓糧IG：catcanchannel
蘿蔔糕食譜合集懶人包！12道簡易蘿蔔糕食譜：傳統/新派/純素
蘿蔔糕食譜，各家都有自己的獨門秘方，有傳統惹味蘿蔔糕，也有新派健康蘿蔔糕，更有免蒸純素蘿蔔糕。然而，自製蘿蔔糕並非想像般容易，要做出口感挺身不削，蘿蔔味道甜香的蘿蔔糕，材料、份量、做法、技巧，統統都非常重要！以下Yahoo Food就整合了各種蘿蔔糕做法，務求讓大家一學就上手，當中更有不少貼士，教你如何避免蘿蔔糕易變壞，立即看看以下的蘿蔔糕食譜合集吧！
賀年食譜｜黃金煎堆
農曆新年，又要預備過年的食物 黃金煎堆(麻團），Q靭又酥脆的外層，充滿芝麻香，內裡可加入紅豆蓉，蓮蓉等餡料，可口又美味！煎堆碌碌，金銀滿屋！ 可到我的Facebook 專頁，看更多食譜及英倫生活分享＞ http://www.facebook.com/MrsPsKitchen1
合桃酥食譜│賀年鬆脆合桃酥！加一樣嘢即刻鬆化香濃
合桃酥，又稱核桃酥，口感香甜酥脆，又有中式曲奇之稱。農曆新年之時，總見到賀年全盒/賀年禮盒裡面有合桃酥，原因除了因為外觀精巧討好之外，也有著全家和洽的寓意。想知道如何可以做出鬆化香濃的合桃酥？原來做法很簡單，只要跟著以下的合桃酥食譜，五個步驟再加一個小貼士，即刻就可以做出賀年鬆脆合桃酥！
豬手食譜｜南乳花膠炆豬手
材料已煲過湯, 縮短烹煮時間
賀年食譜｜紅棗糕
充滿紅棗香，Q彈有口感，不太甜，非常美味！ 可到我的Facebook 專頁，看更多食譜及英倫生活分享＞ http://www.facebook.com/MrsPsKitchen1
糖環食譜│椰香脆糖環完美甩模方法！糖環模具推薦
糖環，跟笑口棗、脆蛋散、合桃酥、煎堆等，都是新年必備的賀年油器，從前一到年尾，各家各戶都會開油鑊炸油器，寓意金銀滿屋過肥年！不過要炸出香脆糖環也並非易事，今次一於跟著Yahoo為你精心設計的椰香脆糖環食譜，炸一堆香脆糖環迎接新年吧！
笑口棗食譜│想笑口棗炸得金黃夠靚靚 關鍵在於燒熱油後要熄火
笑口棗做法簡單，只要跟足這篇笑口棗食譜整，保證你100%成功整到笑口棗，笑口常開！不過做笑口棗之前，不妨先了解一下笑口棗寓意，笑口棗其實又叫「開口笑」，因為炸的過程之中，粉糰會自己裂開，形似笑容，因而得名。想今年新春有個好意頭的話，即刻看看這笑口棗食譜吧！