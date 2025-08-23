一號戒備信號至少維持至周日上午 9 時
《生萬物》楊冪流產！她攜歐豪演繹苦命鴛鴦
[NOWnews今日新聞] 大陸人氣演員楊冪、歐豪主演的年代新劇《生萬物》開播後持續引發熱議，最新劇情迎來高潮。劇中楊冪飾演的寧繡繡與丈夫封大腳（歐豪 飾）成婚後終於圓房並順利懷孕，本應迎來幸福時刻，卻因封家公公封二（林永健 飾）心懷不滿暗生惡念。封二不僅對她未帶嫁妝耿耿於懷，更執意認定孩子不是封家血脈，而是當初被土匪挾持時所遺下的後果。心懷偏見的封二逐步設計刁難，最終寧繡繡不幸流產，她與封大腳痛哭的畫面也相當讓人心疼，劇情張力十足，也讓收視狂飆。
楊冪孕中仍被逼做粗活 公公刻意苛待飲食
劇中，楊冪飾演的寧繡繡嫁入封家後，雖然丈夫封大腳疼愛有加，但寧繡繡日常生活卻極為艱辛。封二強迫她在孕期依舊下田耕種、挑水幹粗活，甚至在飲食上也刻意苛待。寧繡繡每日僅能吃到粗糙的黑窩窩、野菜麵糊或佐大蔥充飢，昔日常見的雞蛋如今已成稀罕食材。隨著體力消耗與營養不足，她的身形逐漸消瘦，就連妹妹寧蘇蘇（邢菲 飾）前來探望時，也難掩對餐桌上簡陋食物的驚愕。有觀眾更發現，寧繡繡吃的野菜中還有會導致流產的馬齒莧，突顯公公手段的冷酷，令人心寒。
除了體力上的壓迫，精神上的折磨更讓寧繡繡痛苦。封二不僅經常冷嘲熱諷，還當面誇讚對封大腳心存好感的歌女露露（潘之琳 飾），使寧繡繡倍感羞辱與無助。長期的精神重壓加上營養不良，讓寧繡繡在懷孕5個月時，在田邊意外流產。歐豪飾演的封大腳親手埋葬孩子後跪地痛哭，畫面震撼無數觀眾，網路上掀起一片虐心迴響。這段劇情被認為是全劇的轉折點，催淚程度讓不少人淚濕眼眶。
隨著劇情推進，《生萬物》在央視的收視率突破4.1825%，再創播出以來新高。不僅如此，該劇在中國貓眼熱度榜上也超越同檔期由許凱、田曦薇搭檔的《子夜歸》。觀眾紛紛表示，被楊冪與歐豪在劇中極具張力的對手戲深深打動，特別是寧繡繡在流產後看見自己為孩子織好的小帽子時，瞬間崩潰與丈夫痛哭的一幕，更是將悲傷情緒推向最高點。虐心情節成功引發全網共鳴，助推《生萬物》收視口碑齊飛，再度登上話題巔峰。
《生萬物》播出資訊
類型：年代、情感、史詩
導演：劉家成
演員陣容：楊冪、歐豪、倪大紅、秦海璐、邢菲、張天陽
播出時間：2025年8月13日
集數：36集
播出平台：愛奇藝
