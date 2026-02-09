生蠔中毒｜黃竹坑Chef's Cuts再爆5人中招！全港一周急增27宗 諾如病毒肆虐4類人高危

各位生蠔愛好者注意！衞生防護中心公布，近日全港錄得的生蠔食物中毒個案大幅上升，單是本月第一周已急增至27宗！ 最新一宗個案涉及黃竹坑新商場 THE SOUTHSIDE 內的西餐廳 Chef's Cuts，5名食客進食生蠔後出現上吐下瀉及發燒等病徵。 臨近農曆新年聚餐高峰期，專家呼籲市民要小心選擇海產，並點名3類人士 應避免進食生蠔。

👉🏻全新Yahoo Food Instagram上線啦！立即Follow獲取更多飲食攻略

Chef's Cuts再爆食物中毒！兩分店先後出事

衞生防護中心正調查兩宗有流行病學關連的個案，共涉及5人（2男3女，30至38歲）。他們於1月30日在黃竹坑THE SOUTHSIDE的Chef's Cuts晚膳，進食生蠔後約14至49小時出現腹瀉、腹痛、嘔吐及發燒。值得留意的是，該餐廳的啟德分店早前亦有6人於同日（1月30日）進食生蠔後中毒，顯示供應源頭可能出現問題。 食安中心已指示涉事供應商（傑頓國際食品及88投資控股有限公司）暫停供應生蠔。

廣告 廣告

5人於1月30日在黃竹坑THE SOUTHSIDE的Chef's Cuts晚膳，進食生蠔後約14至49小時出現腹瀉、腹痛、嘔吐及發燒。(Openrice圖片)

諾如病毒大爆發！過去3周過百人中招

中心總監徐樂堅指出，本港食物中毒個案由12月底的每周1宗，急升至本月首周的27宗。過去3周（1月18日至2月7日）累計錄得34宗個案，共108人受影響。當中有近9成（94人） 個案與諾如病毒相關，所有受影響人士均曾食用生蠔。 由於生蠔以過濾海水方式進食，容易積聚病原體，加上病毒在冬天較活躍，即使生蠔新鮮，病毒依然存在。

由於生蠔以過濾海水方式進食，容易積聚病原體，加上病毒在冬天較活躍，即使生蠔新鮮，病毒依然存在。(Openrice圖片)

酒精殺唔死病毒！4類人應戒食生蠔

諾如病毒具高度傳染性，而且酒精搓手液未能有效殺死病毒，因此建議市民進食前必須用梘液和清水徹底洗手。鑑於風險極高，衞生防護中心特別呼籲以下4類高危人士 應盡量避免進食生蠔或未徹底煮熟的雙殼類海產：

孕婦 幼童 長者 免疫力弱人士 / 肝病患者

新年流流最怕病，尤其上吐下瀉真的很辛苦，建議大家團年飯或者開年飯還是吃熟食比較安全，如果要食海鮮，記得要煮熟才吃！

諾如病毒具高度傳染性，而且酒精搓手液未能有效殺死病毒，因此建議市民進食前必須用梘液和清水徹底洗手。(Openrice圖片)

全新訂座平台「Yahoo訂餐廳×Openrice」正式上線！

>>立即按此了解更多香港各區餐廳訂座優惠<<

今晚食乜好？即睇最強雞翼食譜、牛油果食譜合集

地區美食合集！香港各區最新餐廳、cafe、甜品店推介

食乜養生好？二十四節氣：中醫教路/湯水進補/穴位養生

自助餐推介！睇盡各種自助餐優惠/回本攻略

想知最新飲食資訊？按此觀看Yahoo Food編輯推介

更多近期熱話

結業潮｜灣仔和昌大押Casa Sophia Loren結業 奧斯卡影后Sophia Loren共同創辦

三色豆之亂再升級！本地蛋糕店推出限定「三色豆雪崩蛋糕」 店主：自己都唔敢放落口

西環「森美餐廳」結業被揭棄3貓不顧 動保組織怒轟：「所謂光榮結業即係用完即棄」

網民切開「蘋果批」驚見硬物憂食安危機 遭反指孤陋寡聞「代表你今年會好運」

網購平台「如一」遭食環上門巡查 指接獲投訴進食賀年糕點後不適 店方稱「只預售糕券未有現貨」

百年老字號「蓮香樓」宣布4月搬遷 月租50萬轉戰上環1.6萬呎巨舖

逾1400萬訂閱韓國大胃王YouTuber Hamzy宣布暫停更新 全力備孕暫別吃播

Thread友發現日本森永曲奇餅盒內藏玄機 4萬人讚好！一方法有得食又有得玩！

食粒糖就減到肥？日本 MSINC × PEACH JOHN「減脂小熊軟糖」爆紅 稱可減少內臟脂肪/改善BMI

尖沙咀合味道紀念館明年1月11日暫別香港 預告未來以嶄新的形式和形象再見

網民熱議世衛已將加工肉製品列為1級致癌物 港式早餐仲食唔食得？

Threads爆紅日本「神級」朱古力奶香港都買到 網民另外大推幾款「一生必推」

北角酒樓「零蟹膏」長腳蟹 經理態度惡劣 食客：食到要報警！

網民熱議黑芝麻取代開心果成「甜品界一哥」Threads友接力大推各款黑芝麻甜品

台網民訪港驚見「鬼畫符」餐牌 港人熱心助解讀花碼

>>按此下載<< 全新Yahoo APP，領取最新餐廳優惠、氣炸鍋食譜、自助餐優惠，仲有飲食達人教你識煮識食，讓你成為真正全面的美食家，仲唔立即下載？