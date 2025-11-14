黑色星期五優惠大合集！
「生蠔BB」眼影盤太可愛了！CLIO x 愛麗絲夢遊仙境聯名系列美妝登場
韓國知名的專業彩妝品牌 CLIO 又有新聯名搞作！今次為大家帶來與愛麗絲夢遊仙境聯名的美妝系列，除了有動人的 Alice 之外，更加入超可愛的「生蠔BB」美妝，各位美妝迷又要乖乖課金了！
於 1993 年創立的韓國美妝品牌 CLIO，不時都會聯名話題 IP 系列，之前有《哈利波特》 ，今次帶來《愛麗絲夢遊仙境》系列。聯名美妝品有 4 格眼影盤、唇膏，重點是包裝每款都很別緻，眼影盤上更印有 Alice、生蠔 BB 的樣子，令人很想買回家。
CLIO 的眼影盤、唇膏都很出色，這次的聯名都有齊話題產品，2 款眼影盤以及 3 款水亮潤澤唇膏，加上可愛的設計，每一件都像是通往仙境的鑰匙，讓你在日常妝容中也能遊走於童話世界中。各位到韓國的朋友，可以去 Olive Young 逛逛購入心頭好！
