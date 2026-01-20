張舉能：要求釋放黎智英直接衝擊法治核心
生見愛瑠從伸展台到銀幕！ 愛知縣女孩跨界聲優寫真！
稻澤女孩的意外星途
各位日本娛樂迷，準備好認識這位活力四射的生見愛瑠嗎？她出生在愛知縣稻澤市，父母來自鹿兒島，家裡排行老大，還有一個妹妹。身高165公分，維持著那種讓人一看就難忘的修長比例。
從小就展現出自然不做作的個性，據訪談透露，她原本夢想當幼稚園老師，但命運轉彎，2014年參加ニコ☆プチ模特兒徵選會，一舉拿下大獎，從此踏入時尚圈。
想像一個小女孩突然變成雜誌寵兒，那種轉變多有趣！她先在ニコ☆プチ當專屬模特兒，接著跳到Popteen，2021年起轉戰CanCam，成為封面常客。
這些經歷不只磨練她的鏡頭感，還讓她學會在聚光燈下自在揮灑。
戲劇世界的耀眼新星
生見愛瑠不滿足於只當模特兒，她跨足演戲，帶來一連串驚喜。2021年，她在戲劇「おしゃれの答えがわからない」初主演，展現少女的迷茫與成長。
接下來，2022年的電影「モエカレはオレンジ色」讓她拿下日本學院獎新人獎，證明她的演技不是鬧著玩的。2024年，她在「くるり〜誰が私と恋をした?〜」再次挑戰主角，
角色多變，從搞笑到感人，都駕馭得游刃有餘。訪談中她提到，拍戲時愛觀察周遭，像是和瀬戸康史合作時，發現他其實超搞笑，現場氣氛總是笑聲不斷。
最近，她還在電影中初試啼聲，唱歌加彈吉他，經過一年半的特訓，歌聲美到讓粉絲直呼驚艷。這些作品不只累積獎項，還讓她從模特兒轉型成全方位藝人。
社群平台的親民互動
翻開生見愛瑠的社群，你會發現她超接地氣。她的X帳號@meruru20020306，粉絲已達488.5K，每天po出生活小片段，像是「なんか寒くないな」抱怨天氣，
或是新年問候「明けましておめでとう御座います🐴」，配上可愛自拍，讓人感覺像在和朋友聊天。她常分享心情，像是年終感謝「2025年もありがとうございました！」，
透露被支持的感動。Instagram @meru_nukumi更熱鬧，追蹤者高達205.5萬，Bio推廣她的首本寫真集「はじまり。」和各種合作品牌，從睫毛到隱形眼鏡。
最近貼文包括海邊浮水照「海浮きモード🪼」，或宣傳洋服の青山的廣告，風格輕鬆自在。她還會回覆粉絲留言，營造溫暖的互動圈，難怪人氣居高不下。
獎項加持的成長軌跡
生見愛瑠的努力沒白費，獎項接二連三而來。2023年憑「モエカレはオレンジ色」獲日本學院獎新人獎，2024年又在電視劇學院獎拿下支持女演員獎，
為「セクシー田中さん」和「日曜の夜ぐらいは…」添彩。這些肯定不只來自專業，還反映她的自然魅力。訪談裡她分享，低音嗓音曾是困擾，但現在轉化成獨特優勢。
2026年作為年女，她在新聞發布會上宣言「止まることなく休まず働き続けたい」，目標是無休衝刺，聽起來超有衝勁！
她還提到リフレッシュ方式，就是瀏覽X和IG，吸收正能量。從少女雜誌到大銀幕，她的路徑充滿轉折，卻總是正面迎戰。
跨界嘗試的無限可能
除了模特兒和演戲，生見愛瑠還涉足多領域，展現多樣才華。她上過「ヒルナンデス!」和「ZIP!」等節目，當主持人時總能帶動氣氛。
廣播節目「めるるのはっぴーsu るーむ」讓她分享日常趣事，像是爸爸過去玩金屬樂團的往事，影響了她的名字。
2024年，她客串聲優在「僕のヒーローアカデミア THE MOVIE ユアネクスト」，開拓新領域。訪談中她笑說「試練大好き系です(笑)」，愛挑戰自己。
如果不進娛樂圈，她本想當老師，但現在的她，像是永不停止的能量源泉。這些跨界不只豐富履歷，還讓粉絲看到她真實的一面。
Japhub小編有話說
哎呀，生見愛瑠的魅力真是擋不住，從甜笑到堅韌，都讓人佩服。小編覺得她那種「休まず働き続けたい」的精神超勵志，未來肯定會有更多驚喜！
如果你還沒追她的社群，趕緊去點關注，感受那份活力。下次我們再挖其他日本藝人的八卦，拜拜～
碧咸大仔布魯克林千字文公開決裂！痛斥父母試圖破壞其夫妻關係 直言「唔打算與家人和解」
碧咸（David Beckham）一家與大仔布魯克林（Brooklyn Beckham）夫婦不和的傳聞流傳多年，外界一直眾說紛紜。直到近日，這場「豪門家變」終於由當事人親自揭盅。26歲的布魯克林日前突然在社交平台發表長達6頁的公開聲明，首次正面回應與家族決裂一事，更毫不留情直言：「我唔打算同家人和解。」他形容，這是自己人生中第一次真正為自己站出來。Yahoo 體育 ・ 5 小時前
碧咸大仔Brooklyn控訴爸爸破壞與太太關係 遭KOL嘲諷：原來搞結婚會引致婆媳糾紛呢樣嘢係世界性問題
碧咸夫婦與大仔Brooklyn關係持續惡化，今日Brooklyn更發長文控訴，碧咸與Victoria破壞他與太太Nicola的關係Yahoo 娛樂圈 ・ 53 分鐘前
陳懿德為爸爸慶生曝光「會長」身份 媽媽被激讚後生
陳懿德（德德）近日於社交平台分享多張為爸爸慶祝生日嘅家庭照，寫道：「Happy birthday to my Superman🚀」。從照片所見，一家三口擺出愉悅幸福嘅笑容，非常溫馨；枱上放咗一個哥爾夫球場造型蛋糕，蛋糕上印有「會長 STANLEY」字樣，疑似係爸爸在外嘅稱號。著上橙紅色上衣嘅陳懿德爸爸雖然一頭白髮且有皺紋，但精神飽滿。而陳懿德媽媽則被網民激讚保養得宜，睇落個樣好後生，與陳懿德宛如姊妹：「你媽咪？好後生呀」Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
小S大女兒Elly 20歲生日美炸！歐美辣妹風掀好評 珍藏大S禮物10年「慶生也戴上」
小S大女兒Elly（許曦文）1月16日迎來20歲生日，她在社群平台分享一系列慶生照片，引起不少討論。照片中，她佩戴的是姨媽大S多年前送給她的Tiffany項鍊，這個細節也讓不少人聯想到兩人之間的親情連結。姊妹淘 ・ 3 小時前
75歲李龍基被指與第二任太太未離婚 遭揶揄「失德基」惹質疑從來無心娶王青霞
75歲李龍基（基哥）與39歲王青霞（Chris）的「爺孫戀」雖畫上句號，但過往種種事跡以及李龍基動向仍受到極大關注。其中多次就「基霞戀」爆料的YouTuber「導遊哥哥」Hugo，早前踢爆王青霞與內地丈夫未離婚，而且兒子已經16歲。其後李龍基終於「傷心地」承認跟王青霞已分手，祝福對方，但不會向對方的丈夫道歉，反而多謝爆料人令他知道真相。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
孫藝珍44歲生日被兒子搶鏡！娃娃音催吹蠟燭、喊吃炸雞萌翻全網
其中最讓粉絲關注的是影片中，雖然沒有拍到兒子「小甜豆」的正臉，但卻清楚聽見他稚嫩又軟萌的娃娃音，用甜甜的聲音唱著：「祝你生日快樂！親愛的媽媽生日快樂～」，接著，她雙手合十準備許願時，兒子卻在一旁忍不住催促：「快點吹蠟燭！」童言童語讓孫藝真當場笑出聲，立刻...styletc ・ 1 天前
古天樂被網友指與宣萱地下情 罕有回應緋聞：伯母咪屈🙏🏿
《尋秦記》電影版勢如破竹，至今票房已衝破7千萬。能夠有這成績，當然因為大家對於電視劇的情意結，不少影迷更是一家大細到戲院捧場。日前就有網友在社交平台分享與媽媽前去觀賞電影的有趣對話，指「項太傅」古天樂與「烏廷芳」戲外拍拖多年，結果吸引到古天樂親自回應緋聞。Yahoo 娛樂圈 ・ 22 小時前
桀驁山雞哥成黏人老婆奴！應采兒「3個馭夫術」，讓陳小春婚後變柔情
從《古惑仔》裡霸氣外露的「山雞哥」，到《爸爸去哪兒》中溫柔的Jasper爸爸，陳小春的轉變讓很多人印象深刻。更特別的是，這位過去曾常去夜店、有不少緋聞的男星，結婚後卻成為專情顧家的丈夫。這一切都與小他16歲的妻子應采兒有關。姊妹淘 ・ 22 小時前
76歲陳百祥展示「爆血管」傷勢呼「好慘」！看淡生死不排除安樂死：我無乜牽掛
76歲資深藝人陳百祥（阿叻）近年已沒有參與幕前演出，但仍有帶領精裝明星足球隊四出活動，更不時在社交網站更新近況，而近日小紅書流傳一條影片，嚇人題目寫道Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
碧咸家族決裂！大仔Brooklyn驚爆6頁聲明懶人包 控訴Victoria婚禮強搶首舞、迫簽棄權書：我不想與家人和解
曾經被視為全球最幸福家庭模範的碧咸（Beckham）家族，近日爆出震撼全球的決裂家變。一直活在父母巨大光環下的長子Brooklyn，無預警地在Instagram發布長達6頁的沉痛聲明，字字見血地揭露了他與父母之間早已失和的關係。這不再只是網民猜測的單純婆媳不和，而是一早就有裂痕的家庭關係。Brooklyn直言：「我不想和家人和解，這是我人生第一次為自己站出來。」Yahoo Style HK ・ 3 小時前
《尋秦記》滕麗名24年後的善柔依然很美麗！50歲的超級防腐保養大法，勤力護膚兼與老公行山滑雪
《尋秦記》一眾演員事隔多年再次聚首傾力完成大作，能夠被同級女神宣萱大讚「超級防腐」的人，非滕麗名莫屬！現年50歲的滕麗名，不僅在螢幕前保持絕佳狀態，私底下的生活更是充滿活力。究竟有情有義的「善柔」和《愛·回家之開心速遞》「有仇必報熊尚善」是如何在忙碌的拍劇生活中，維持如少女般的緊緻肌膚與健美身材？Yahoo Style HK ・ 8 小時前
「火雲邪神」梁小龍離世 遺孀宋驤正式公布消息：心衰竭搶救6小時後安然告別
於經典電影《功夫》出演「火雲邪神」一角為人熟悉的著名功夫影星梁小龍昨日傳出死訊，享年77歲。今日（19日），其遺孀宋驤透過梁小龍徒兒朱峻賢，於微博正式公布梁小龍死訊並透露其死因，兼授權給（香港動作特技演員公會）、（香港演藝人協會）、（大灣區演藝人協會）正式官宣發布師父與世長辭的消息。Yahoo 娛樂圈 ・ 23 小時前
張衞健林志穎成就兩代「小魚兒」 合體竟然拗呢啲…
【on.cc東網專訊】60歲藝人張衞健（Dicky）及51歲的「台灣小旋風」林志穎（小志）近日在內地網上平台激罕合體，由於兩人曾分別飾演劇集《絕代雙驕》中的「小魚兒」角色，所以兩代「小魚兒」聚頭，令網民大叫集體回憶殺，而Dicky曾表示小志是他入行後首位認識的台東方日報 OrientalDaily ・ 1 天前
葉劉淑儀重提遭麒麟撞飛：我寧願撞鬼 爆林鄭曾窒敬酒公務員：你好得閒咩依家｜有片｜Yahoo
新民黨主席葉劉淑儀近年活躍社交媒體，網民互相轉贈葉劉的節慶造型照更成為了香港網絡的「特別習俗」。商台今日（20 日）舉行 66 周年午宴，葉劉就獲頒「我最喜愛政治人物」獎，她在台上想起多年經歷，評價自己確實「有啲著數」，因為做不到行政長官，不需要承擔太大責任；她在發言間更突然「爆料」，表示有公務員同事曾經向前特首林鄭月娥敬酒，竟獲對方回覆指「你好得閒咩依家，敬咩酒呀？」Yahoo新聞 ・ 43 分鐘前
小S大女Elly慶祝20歲生日 低胸禮服騷線頭
【on.cc東網專訊】台灣藝人小S（徐熙娣）大女許曦文（Elly），去年前往美國南加州大學（USC）求學，不僅成績亮眼，生活更是多采多姿，不時透過社交網分享生活的她，日前亦在社交網晒出慶祝20歲生日的照片，甜美五官更引來不少網友大讚女大18變。東方日報 OrientalDaily ・ 1 天前
玉木宏46歲里斯本奪銅牌！ 藍帶轉紫帶背後教練野心？
日本男神玉木宏不只戲裡帥，現實中還變身柔術高手！1月16日在葡萄牙里斯本舉行的2026歐洲柔術錦標賽，他以46歲之齡參加紫帶大師4組（46-50歲）羽量級，勇奪銅牌，這消息一出，網上炸鍋，粉絲直呼「千秋學長柔術版更帥」，連非粉都佩服他的毅力。LIVE JAPAN ・ 1 小時前
吳磊私密床照被轉賣4.5萬！工作室急澄清
[NOWnews今日新聞]26歲、童星出身的男星吳磊，憑藉《瑯琊榜》、《長歌行》等作品累積高人氣，不過近日卻遭一名網名「白珊珊」的網友點名，表示手中握有他的「私密床照」，並且開價一張一萬人民幣（約台幣...今日新聞 娛樂 ・ 17 小時前
梁朝偉「I人式浪漫」用寫卡表心聲，生日卡氹老婆劉嘉玲內容曝光：希望60、70、80歲我們還是幸福快樂
梁朝偉是娛圈著名的 I 人，太太劉嘉玲早前登上 Podcast 節目分享梁朝偉 I 人的浪漫，雖然不善辭令，但卻會透過文字卡片代替言語示愛，實在太浪漫了！Yahoo Style HK ・ 5 小時前
阿SA認愛健身教練！Twins 的情路都避不過波折嗎？
Twins成員蔡卓妍（阿SA） 被爆戀上健身教練男友Elvis，日前大方認愛，收獲全城祝福。然而，消息亦令大眾再次聚焦於Twins兩位成員──阿SA與鍾欣潼（阿嬌） 多年來崎嶇的情路。她們的愛情故事，是否註定與事業上的光芒一樣，充滿戲劇性的波折？阿Sa早前曾表示家中今年多了兩個新成員，分別叫芝麻妹妹及阿Boo妹妹，湊巧Elvis也曾在Ig限時動態有一張抱住Boo的合照，並寫道"I got a cat. Her name is Boo."，令戀情更為確實。 2018年阿嬌與「醫界王陽明」賴弘國在美國結婚，婚禮浪漫，之後又曾夫妻檔上內地綜藝節目《爸媽學前班》，可惜婚姻僅維持14個月便告終。 推薦閱讀:➤ 【封面專訪】蔡卓妍：把人生過好過滿➤ 少女時代Tiffany戀卞耀漢！拍劇生情、以結婚為前提Follow us on:Facebook: elleOnlineHKInstagram: @ellehongkongYouTube: ELLETVHKELLE.com.hk ・ 1 天前
《功夫》「火雲邪神」梁小龍逝世 享年 77 歲
著名功夫影星、《功夫》中飾演「火雲邪神」的梁小龍於1月14日逝世，享年77歲。消息指，其家人正處理後事，暫定於1月26日在深圳龍崗出殯。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前