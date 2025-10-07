中秋節｜「暴龍媽媽」製作環保薯條盒燈籠
生魚片道地吃法！日本人都這樣吃
生魚片道地吃法！日本人都這樣吃
不知道大家走入日式餐廳時，是否會因為感到師傅們的專業而讓自己坐立不安
深怕自己做了一些出糗的舉動呢？
今天就來教大家從基本點餐到吃食順序！
一進到餐廳最怕的其實就是菜單上的字念不出來
「鮓」唸作「ㄓㄚˋ」、「鮨」唸作「ㄑㄧˊ」
每次看著菜單小編都覺得自己真是要回家多唸書啊！！
接著看不懂的詞類接續出現在眼前也是讓人感到心慌慌
「刺身」雖然通常指的是生魚片，但也可以使用任何切成片狀的食材
「唐揚」則是指炸物，如果是追求吃食材的原味鮮甜則要記得避開喔
「助六」指的是捲壽司和豆皮壽司的組合，更能吃到醋飯的美味
然而吃生魚片最重要的就是新鮮口感和師傅刀工啦
最好分辨的就是魚肉色澤，如果是新鮮魚貨，那顏色絕對不會黯淡喔
如果不是師傅接續上菜的話，建議可以從口味較清淡的魚類吃到油脂較厚的部位，像鮭魚肚就一向都是熱門的油脂部位呢！
在不同魚貨之間，可以穿插旁邊搭配的醃漬物食用，能去除口中原先的味道，使生魚片香氣更明顯
其他人也在看
湯水食譜｜秋日靚湯 瑤柱西施骨湯 止咳化痰 清熱潤肺 生津止渴
秋天開始乾燥，鼻敏感、喉嚨痕、易咳嗽，呢個時候最啱飲返啖清熱潤肺、化痰止咳、甘香好味嘅家常靚湯 —— 菜乾瑤柱西施骨湯！呢個湯可以生津止渴、又唔燥熱，一家大細都啱飲！ 菜乾：潤肺止咳、化痰去濕、健脾消滯、解毒散熱 乾瑤柱：補腎滋陰、健脾和胃、潤肺止咳 紅蘿蔔：潤肺化痰、健脾開胃、補肝明目、滋陰潤肺 粟米：健脾利尿、降壓、潤腸通便 眉豆：補中益氣、健脾止瀉、補充能量、改善腸胃蠕動，補血、保持骨骼健康 南北杏：南杏潤肺止咳、北杏化痰平喘 無花果：潤肺健脾、潤腸通便 陳皮：化痰理氣、健脾開胃Cook1Cook煮一煮 ・ 15 小時前
CulinArt 1862「從農場到餐桌」套餐低至44折！人均$298起食日本生蠔/炙燒吞拿魚/法式經典焗龍蝦+任食甜品
CulinArt 1862座落於銅鑼灣煤氣旗艦店內，10月7日下午三點於KKday推出限時44折優惠套餐，人均最平$298起，讓食客以超值價格享受精緻西餐體驗。「從農場到餐桌」豐盛分享套餐為雙人設計，前菜海鮮拼盤包含日本新鮮生蠔、炙燒吞拿魚佐柚子醋芝麻、忌廉白酒煮青口等，至於主菜亦可選乾式熟成「烤鴨胸」、乾式熟成「美國安格斯」、法式經典焗龍蝦，夠晒滿足！Yahoo Food ・ 4 小時前
白川鄉從美景變驚魂的內幕！ 遊客遇熊襲的駭人危機真相！
哎喲，這世界遺產白川鄉，本來是賞雪合掌屋的浪漫天堂，誰知10月5日早上8點半，突然變成驚悚片場！😱 岐阜縣白川村官方表示，一隻亞洲黑熊從樹叢撲出，抓傷一名40多歲西班牙遊客的右上臂。Japhub日本集合 ・ 4 小時前
東京VS.大阪同在日本卻很不一樣？盤點6項差異
日本雖然幅員面積並不算太大，但每個地區都有各自獨特的文化，甚至就連天氣都會因地區而異。一般大多會將日本劃分為關東及關西兩個區塊，一個是以日本政治與經濟的東京為中心，另一個則是包含大阪及古都京都的關西。 雖說這兩個地區僅一線之隔，卻從語彙、食物、禮儀等日常生活上就有許多差異，甚至不難聽見「東京人不意外」、「關西人就是這樣」之類飽含刻板印象的爭吵。但對外國遊客來說這兩個地方有什麼不同呢？今天要來介紹關東與關西兩地區的差異以及外國人須注意的小地方，一起來看看是不是真的如你所想的那樣吧！ Main image Osaka credit: martinho Smart / Shutterstock.comLIVE JAPAN ・ 9 小時前
在日本逛街購物一定會碰到＆派上用場的10句實用日語
大家來到日本的行程安排除了看風景、吃美食之外，最重要的就是逛街購物了！而日本人無微不至的服務精神在商店裡也是四處都能感受得到。像是店員在結帳時還詢問是不是要送人的、需不需要包裝等等，讓人感受暖意無限。不過對於不懂日文的顧客來說這些主動的服務可能都會造成緊張、困惑，甚至雞同鴨講的狀況，因此LIVE JAPAN這回要來介紹日本逛街結帳的常見用語，先筆記下來下次在日本結帳被問到這些也不怕聽不懂了！LIVE JAPAN ・ 1 天前
不只蟑螂跑來跑去！韓國人曝「台灣旅遊1致命缺點」：碰到會想馬上搭機回國
台灣觀光近年蓬勃發展，吸引大量國際旅客造訪，其中以日韓旅客最為常見。然而，近期有韓國旅客對台灣旅遊體驗提出負面評價，引發關注。儘管業者提供相當實惠的旅遊套組，包含四星級住宿、贈送餐飲券等優質服務，但韓食尚玩家 ・ 8 小時前
上水八鄉發現3幼貓離奇死亡 2身體骨折 1貓屍身首異處
【on.cc東網專訊】昨日(6日)是中秋節，元朗八鄉上村卻發生貓隻離奇死亡事件，昨日早上有人在路邊發現3隻幼貓屍體，其中兩隻幼貓身上出現骨折，另一隻幼貓更身首異處，甚至有內臟溢出，死狀淒慘，據指執法人員在到場後，原以是狗咬為由而不立案調查，及後在動物保護組織與該on.cc 東網 ・ 5 小時前
【一田】精選食品均一價低至 $20/件（即日起至22/10）
一田今期均一價有泰國大雞蛋、威露士洗衣機清潔除菌劑、高潔絲安心熟睡褲等人氣貨品，全部都只係均一價$20！仲有$30/3件專區，有齊宗家府煎炸/蒸煮豆腐、星巴克咖啡、SEALECT吞拿魚餐；仲有全新$100/3件專區有智利安弟斯高原豬、永樂粉麵廠蝦子麵、藍鑽石果仁，多款熱賣零食、食材、日用品任你揀！YAHOO著數 ・ 5 小時前
Jennie「妮式」大尺度慵懶性感照讓人心跳加速！高級hot girl「內衣外穿」時代正式回歸？
Jennie近日在IG分享招牌「妮式」慵懶性感秋冬造型，鬆弛間藏著致命吸引力，每張照片都讓粉絲瘋狂點讚！Yahoo Style HK ・ 7 小時前
消委會花生醬｜10款安全高分花生醬名單 低至$33/香港製作/100%花生
花生醬是不少早餐配多士的首選，雖然花生醬熱量較高，但同時花生醬的蛋白質跟營養價值成份高，只要適量享用亦是十分健康美味的調味醬；消委會在2023年11月第565期就搜羅了20款花生醬樣本進行測試花生醬，發佈「20款花生醬測試 多「脂」但有「營」？」文章。今次就根據以上文章為大家整理出4星半跟4星的高分花生醬。Yahoo Food ・ 1 天前
木村拓哉都着！日本FamilyMart便利店賣襪爆紅，踩界東京開服飾專門店
日本便利店 FamilyMart 近年不甘於只賣飯糰便當，自 2021 年推出自家服飾品牌 Convenience Wear 後，憑著親民價格及時尚設計打出名堂。當中最受歡迎的橫間襪款，連天王木村拓哉都有穿著示人，成功將便利店服裝由「執漏」級別提升到潮流單品，更成為大家去日本必定會必手的潮流單品。今年 9 月， FamilyMart 更在東京芝浦開設首間服飾專門店，正式宣告進軍時裝界。Yahoo Style HK ・ 1 天前
鄭希怡回流香港生活仍奢華 意外曝光2層豪宅內貌 客廳面積大到可以打波
鄭希怡（Yumiko）日前驚喜現身關智斌（Kenny）啟德演唱會，合唱《相對濕度》及《閒人勿近》，充滿回憶殺。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
胡定欣無預警宣布嫁醫生男友陳健華 湖光山色下影婚照
43歲嘅胡定欣舊年公開戀情，同醫生男友陳健華Akin愛得甜蜜，早前定欣北上開show，Akin更睇足3場。估唔到胡定欣今日趁住中秋佳節Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
小紅書揭香港三大「低調炫富」行為 請客返屋企食飯都算？
小紅書熱議「香港三大低調炫富行為」，從請客返屋企食飯、擁私家車北上，到成為馬會會員，全被視為實力象徵。Yahoo財經 ・ 1 天前
aespa寧寧「螞蟻腰」全靠這件Alo「瘦腰神衫」！視覺顯瘦直接-5kg，肩線腰線一穿到位
aespa成員寧寧（寧藝卓）近日以一身運動風穿搭引發熱議，重點就在那件完美突顯她的纖細螞蟻腰的ALO短版上衣！這件「顯瘦神衫」透過精準的肩線與腰線剪裁，營造出讓視覺體重瞬間減輕的驚人效果，令不少fans立刻想找同款！Yahoo Style HK ・ 8 小時前
渾水專欄│為敗走舖市李根興獻上一計（渾水）
李根興唯有以實際行動，將個人財富投入基金，與投資者共擔風險，才能贏得信任，減緩贖回潮。公關手段救不了他，唯有決心和改革才是出路。 華麗的言辭和網絡曝光，能省則省吧。Yahoo財經專欄 ・ 4 小時前
私下面貌曝！57歲周慧敏遭王晶爆料肉太軟
[NOWnews今日新聞]57歲香港女星周慧敏，因清純美貌而有「玉女掌門人」之稱。近日香港名導王晶提到當年在1989年合作《精裝追女仔3》時，周慧敏的私下模樣，不只大讚對方的美貌與氣質，還透露她個性非...今日新聞 娛樂 ・ 2 天前
文雋評《風林火山》8點觀察 「劇本完全唔合格」 叫麥浚龍報班重新學寫劇本
製作10年，據報成本高達4億港元的電影《風林火山》，早已成為「都市傳說」級數的港產片，今年10月1日國慶終於上映，但上映前後是非不斷，而觀眾對電影更是彈多讚少，導致票房未見突出Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
59歲郭富城傳聞成功追仔！家庭教育的重點，是父母孩子都要有家教：對孩子道歉要誠懇
郭富城太太方媛有指在上月底順利產下第三胎，為家裡兩名女兒，添上一個弟弟，假如真確，那想必是他月底六十大壽最好的禮物，也打破「四大天王均為岳父命」的說法。當郭富城在家裡，就不是天王的模樣，只是一位普通的父親。作為父親，郭富城從來不會擺出嚴父姿態，而是希望愉快地把正向的價值觀教育小孩。Yahoo Style HK ・ 11 小時前
七旬婦陷網上投資騙局失1,472萬 反詐中心來電始知中伏
本地傳媒報道，警方於上月底接獲一名75歲本地婦人報案，指早前接獲自稱投資專家訊息，以高回報游說她投資。婦人按指示於8月20日至9月28日，先後38次把共值約1,472萬元存入五個銀行戶口，其後與對方失去聯絡，懷疑受騙，遂報案求助。警方將案件列作以欺騙手段取得財產，交由新界南總區反詐騙組跟進，暫未有人被捕。AASTOCKS ・ 1 天前