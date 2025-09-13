生鮮肉店售含硼砂肉泥 違食品安全法遭法辦

【on.cc東網專訊】江西省市監局近日公布了2025「守護消費」鐵拳行動第三批典型案例。其中，有商家被查出在肉泥中加入硼砂出售，涉嫌構成生產有毒、有害食品罪，被移交公安辦理。

去年12月31日，撫州市宜黃縣市監局接到線索，指該縣某生鮮肉店老闆肖某某多次從網上購買硼砂，該局當日即對該店加工的肉泥送檢。檢驗報告顯示，硼酸項目實測值為每公斤115毫克，檢測結果為不合格。今年1月9日，宜黃縣市場監管局聯合該縣公安局對該商家進行現場檢查，現場扣押當事人製作的肉泥和未使用完的硼砂並再次送檢，結果顯示硼酸項目實測值為每公斤762毫克，檢測結果再次不合格。經查，當事人多次網購硼砂共3.5公斤，用於製作肉泥向顧客銷售。因當事人行為違反《食品安全法》，案件目前由宜黃縣公安局辦理。

另一宗案例顯示，今年5月7日，鷹潭市高新技術產業開發區某老麵包店銷售的自製饅頭甜蜜素項目實測值每公斤1.36克，檢測結果不合格。當事人在製作饅頭時添加甜蜜素，且未嚴格履行進貨查驗義務，鷹潭市監局對當事人予以警告、沒收違法所得、並處罰款4,000元人民幣（約4,430港元）。

