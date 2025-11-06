《TATTOUR HK》創辦人：為香港紋身文化尋「認同」
產後運動怎麼做？
撰文：温素嫺 （香港物理治療學會會員；香港註冊物理治療師）
女性十月懷胎已經不易，產後面對腹部鬆弛、失禁、腰酸背痛，希望盡快恢復產前狀態，有什麼產後家居運動適合在產後初期練習呢？
產後多久開始運動要視乎個人身體狀況、產前運動方式以及生產方式而定。如果身體狀況良好以及自然分娩，一般的步行及簡單產後運動最快可在產後幾天開始，而强度較高的產後運動最少也要在四至六星期後再進行。至於剖腹分娩則要等待傷口癒合，並諮詢醫生，大概...大概六至十二星期才可開始產後運動。
產後運動亦應該循序漸進，避免過度疲累，如果生產前熱愛運動，最好先進行簡單產後運動兩至三個月，待身體恢復後才慢慢回到產前的運動水平。
產後媽媽常遇到以下問題：
腹直肌分離(diastasis recti)，腹直肌分離是指腹直肌中間的筋膜連接(腹白線)有撕裂，出現空隙導致腹直肌分開左右兩邊，一般檢查腹直肌分離的嚴重程度時，我們會採取平躺曲膝的姿勢，並測量分離的寬度，常見為一指至四指寬。如果確認存在腹直肌分離的情況，應避免過早進行強化腹肌的運動，例如仰臥起坐 (sit-up) 和卷腹 (crunch)，以及過度向後彎腰伸展腹肌的動作，以免加劇腹直肌分離。
產後壓力性失禁 (stress incontinence)，由於懷孕期間骨盆底肌肉受荷爾蒙轉變的影響而變得鬆弛，再加上懷孕期間承托胎兒的重量以及分娩時用力擠壓，可能造成骨盆底肌肉和組織的拉扯，或神經組織受到壓迫。因此，產後可能出現漏尿的情況，尤其是在咳嗽、打噴嚏或搬重物時容易發生尿液滲漏。
恥骨痛、腰背痛
懷孕期間，由於荷爾蒙的變化以及鬆弛素 (relaxin) 分泌增加，導致肌肉、韌帶等軟組織鬆弛。此外，懷孕期間的不良姿勢或生產過程中對骨盆的壓力，也可能引發恥骨痛或腰背痛。產後需要幾星期到幾個月的時間，荷爾蒙水平才會逐漸恢復正常。在此期間，應注意避免過度拉伸，以免造成關節受傷。
情緒困擾
產後媽媽要面對照顧新生嬰兒的壓力，休息不足，以及荷爾蒙轉變，造成情緒困擾，適當運動有助改善心情。
產後運動的好處非常多，不僅有助於身體修復、促進子宮復原，還能增強肌肉力量以更好地照顧新生嬰兒，減少產後壓力性失禁，並紓緩壓力和情緒。進行產後運動時，應先從呼吸開始，掌握運動時的呼吸節奏，感受呼吸與肌肉收縮之間的協調。同時，需注意正確收緊核心肌肉以及骨盆底肌肉的收縮。
我們先從呼吸運動開始，再嘗試簡單骨盆底肌肉穩定性運動，然後加上盆骨腰背運動，以下介紹五個簡單運動:
